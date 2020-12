FCM's plan om point var noget længe undervejs

Fodbold. FC Midtjylland-træneren Brian Priske startede 1-1-kampen mod Atalanta med tre midtstoppere på banen. Det var en plan, der havde været undervejs et stykke tid. »Jeg tror, at jeg allerede efter en halv times tid under den første kamp mod Atalanta (0-4, red.) skrev ned, at når vi skulle ned til Bergamo, så var vi nødt til at spille 3-4-3 for at have en god mulighed for at hive noget med«, siger Priske og tilføjer: »Man kan godt sidde og ærgre sig lidt over, at man lukker en ind til sidst, men der var også et par muligheder til Atalanta inden da. Vi er glade for at være på tavlen og få vist, at vi har nogle kvaliteter i Champions League også«.

Fodbold. Atalanta-spilleren Cristian Romero var manden, der sikrede italienerne 1-1 i aftes i Champions League mod de danske mestre fra FC Midtjylland, som kom på pointtavlen i den prestigefyldte turnering for første gang. Cristian Romero roser de danske gæster for indsatsen. »De scorede med det samme og stod derefter dybt og forsvarede sig. Vi skabte en del, men havde det svært på den sidste tredjedel af banen. Vi forbedrer os i hver kamp og er glade for resultatet«, siger han ifølge uefa.com og tilføjer: »Vi undervurderede ikke kampen. Vi gør altid vores bedste. Men de klarede det også godt i dag«.

Fodbold. I den anden kamp i gruppe D sejrede Liverpool hjemme over Ajax, der nu skal ud i en ren finale om en plads i 1/8-finalerne mod Atalanta i næste uge. Liverpools tyske manager Jürgen Klopp strutter af stolthed over spillernes indsats efter 1-0 mod Ajax på en mennesketom hjemmebane. »Helt ærligt så føles det som en af de største Champions League-aftener, siden jeg kom til. Uden publikum var det nok den vigtigste, sværeste og mest usædvanlige«, siger manageren og tilføjer: »Under de her omstændigheder har der ikke været meget at smile af, og drengene kastede sig hovedkulds ind i kampen«.

Motorsport. En bemærkelsesværdig lynrokade i formel 1. Williams-køreren George Russell overtager det ledige sæde efter den coronaramte verdensmester Lewis Hamilton i søndagens grandprix i Bahrain. Det oplyser Mercedes-teamet på Twitter. Russells sæde hos Williams bliver søndag besat af endnu en brite, Jack Aitken, der får debut i formel 1. George Russell blev i 2017 en del af Mercedes-holdets talentprogram.

Fodbold. Real Madrid-træner Zinedine Zidane afviser, at han er ved at være færdig som træner. Real tabte i aftes 0-2 på udebane til Shakhtar Donetsk i Champions League. »Jeg kommer ikke til at trække mig. Slet ikke. Jeg føler mig stærk, og jeg vil altid give alt, og det samme vil spillerne. Vi kommer til at have fokus på vores næste kampe. Der er ikke noget alternativ«, siger Zidane på et pressemøde ifølge Reuters.

Fodbold. USA’s kvindelandshold og Det Amerikanske Fodboldforbund (USSF) har indgået forlig i en langvarig sag om kønsdiskriminering. Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge Ritzau. Med forliget får kvinderne samme forhold som deres mandlige kollegaer, når det handler om flytransport, hoteller, valg af stadion og ansatte omkring holdet. Forliget betyder dog ikke, at der bliver udbetalt penge til kvindelandsholdet som kompensation, oplyser en kilde fra USSF til New York Times. Begge parter udtrykker glæde efter aftalen, der ikke omhandler den del af kvindernes sagsanlæg, som handler om ligeløn. Her har de amerikanske verdensmestre ifølge AP krævet lidt over 400 millioner kroner som kompensation. Et krav, der blev afvist ved en domstol i maj.

Fodbold. Colombia og landstræner Carlos Queiroz går hver til sit. Beslutningen kommer i kølvandet på en helt mislykket landsholdssamling i november, hvor Colombia tabte to VM-kvalifikationskampe: 0-3 på hjemmebane mod Uruguay og 1-6 ude mod Ecuador. Portugiseren Queiroz overtog jobbet i februar 2019 efter otte år som landstræner i Iran.