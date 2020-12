»Jeg vidste ikke, at det kunne føles så godt«: Kampen var så dejlig, at Klopp fik gåsehud

Fodbold. Liverpool sejrede 4-0 i søndagens sene Premier League-dyst mod Wolverhampton. Det var første gang i næsten ni måneder, der var tilskuere til en kamp på Anfield. Det gav Liverpool-manager Jürgen Klopp gåsehud. »Kampen, atmosfæren, det var så dejligt, at jeg fik gåsehud. De begyndte at synge ’You’ll Never Walk Alone’. Jeg vidste ikke, at det kunne føles så godt«, siger Klopp til BBC efter kampen og tilføjer: »Vi har ventet på at vende tilbage til normalen. Normalitet er godt. Jeg tror ikke, at vi værdsatte det nok. Det var meget, meget rørende«.

Dagens tv-tip. Brøndby og topscorer Jesper Lindstrøm kan stryge til tops i Superligaen med en sejr over AGF i aften. Der er kickoff k.. 19 på TV3 Sport.

Håndbold. Når Danmark og Frankrig tirsdag aften spiler gruppefinale ved EM-turneringen for kvinder, så er det en kamp med enorme perspektiver. Sejr vil nemlig betyde et stort skridt mod medaljekampene. »Det vil være sindssygt fedt at slå et fransk hold og tage den bølge med ind i mellemrunden. Det vil betyde meget, så vi vil gøre alt for at slå Frankrig«, siger højrebacken Mette Tranborg til Ritzau.

Fodbold. Real Sociedad formåede ikke at tilbageerobre topplaceringen i La Liga fra Atlético Madrid. Det blev søndag blot til 0-0 ude mod Alaves.

Motorsport. Sergio Perez (Racing Point) blev søndag den første mexicaner til at sejre i et formel 1-grandprix i 50 år, da han kom først over stregen i Bahrain. »Det giver mig en smule mere ro i sindet«, siger Sergio Perez om sejren i sit løb nummer 190 ifølge nyhedsbureauet AFP. Han tilføjer: »Jeg har drømt om det her øjeblik i ti år«. Perez’ Præstationen var ekstra imponerende, fordi han kørte sig op helt nede bagfra, hvor han på et tidspunkt lå nummer 18 og sidst af de fortsat deltagende kørere. »Det handlede om ikke at give op. Jeg sagde til teamet, at bilen føltes som en limousine. Vi havde en fantastisk hastighed, og vi læste løbet godt«, siger han.

Fodbold. Trods savnet af de rutinerede Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic sejrede AC Milan i Serie A mod Sampdoria og fastholdt dermed forspringet på fem point ned til nummer to, lokalrivalen Inter. »Dette hold er i stand til at få det maksimale ud af enhver situation, selv de mest negative. Jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor modent holdet er«, siger Milan-træner Stefano Pioli efter 2-1-sejren til Sky Sport Italia.