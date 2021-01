Frankrig sender Island ud, Durmisi får endelig ny klub og Axelsen vinder med knækket ketsjer

Håndbold. Frankrig har lige som Danmark og Ungarn vundet de første fire kampe ved VM i Egypten, men det kneb gevaldigt at hive den fjerde sejr hjem. Efter en hæsblæsende i 1. halvleg med fransk 16-14-målsføring kom Island tilbage og førte 24-22, men en fransk målmandsudskiftning gjorde forskellen i slutfasen, hvor Frankrig vandt 28-26. Dermed er franskmændene så godt som sikre på avancement til kvartfinalerne, mens Island er uden chance for at gå videre. Egypten vandt 35-26 over Hviderusland i den ekstremt tætte gruppe, hvor de to bedste skal parres med de to bedste fra Danmarks gruppe.





Badminton. Tre af de fire semifinalister i herresingle er danskere efter en helt afsindig dag ved Thailand Open i Bangkok. Anders Antonsen indledte successtimen med et fornemt comeback mod inderen Sameer Verma, der havde en matchbold i tredje sæt, inden Antonsen efter 80 minutter havde vundet 21-13, 19-21, 22-20. Dramaet var endnu større, da Hans-Kristian Vittinghus vandt 20-22, 21-12, 21-19 over Lee Cheuk Yiu fra Hongkong. Ved 19-19 ramte Vittinghus nettet med sin ketsjer, hvilket fik Lee til at lade bolden falde til jorden, men dommeren gav fejlagtigt point og dermed matchbolden til danskeren. Viktor Axelsen var særdeles velspillende, da han besejrede Liew Daren fra Malaysia 21-16, 21-15, og her var afgørelsen mere spøjs end dramatisk. Da Axelsen slog kampens sidste slag, knækkede hans ketsjer lige over håndtaget, men bolden var inde, og dermed kunne Axelsen i løfte det ’tomme’ håndtag i triumf. Antonsen og Vittinghus mødes i den ene semifinale, mens Axelsen skal ud i en gentagelse af All England-finalen fra marts, hvor han besejrede verdens nummer 2, Chou Tien Chen fra Taiwan.

Fodbold. Nyheder fra transfermarkedet

Efter et halvt år uden kampe for Lazio er den 27-årige tidligere danske landsholdsspiller Riza Durmisi blevet udlejet til Serie B-klubben Salernitana.

FC Helsingør har skrevet kontrakt med den 29-årige forsvarsspiller Nicolai Geertsen, der kommer fra Lyngby.

Efter en enkelt 1.-holdskamps i pokalturneringen for FC København skifter den 19-årige midtbanespiller Alexander Hjælmhof til HIK i 2. division.

AC Milan har lejet forsvarsspilleren Fikayo Tomori fra Chelsea for resten af sæsonen.

Fodbold. To af topholdene i Premer League må undvære en af deres vigtigste spillere. Manchester Citys Kevin De Bruyne er ude 4-6 uger med en muskelskade, mens Leicester i et par uger må undvære Jamie Vardy, der skal opereres for brok.

Tennis. Efter at være blevet smittet med coronavirus har Andy Murray meldt afbud til næste måneds Australian Open.

Håndbold. Klubskifter næste sæson:

Den 23-årige stregspiller Pernille Brandenborg skifter fra Vendsyssel til Randers, hvor hun erstatter Christina Hansen.

Den 26-årige svenske bagspiller Melissa Petrén skifter til København efter tre sæsoner i Horsens.

Carin Strömberg forlader Viborg HK, hvor den 27-årige svenske playmaker har været i fem sæsoner.

Mors-Thy får tilgang af den 24-årige svenske stregspiuller Axel Franzén, der kommer til fra Alingsås.

Golf. Kun 4 af de 6 danskere fik færdigspillet 2. runde af årets første European Tour-turnering i Abu Dhabi, og kun Lucas Bjerregaard er helt sikker på at klare cuttet til weekendens finalerunder. Hans runder i 68 og 74 slag giver en 34.-plads med en score på 2 under par, der er 10 efter den suverænt førende englænder, Tyrrell Hatton. Rasmus Højgaard har færdigspillet i 1 under par og er temmelig sikkert også videre, mens afgørelsen først falder lørdag Joachim B. Hansen (færdigspillet), Søren Kjeldsen (9 huller) og Jeff Winther (8 huller), der alle er i par på 66.-pladsen. Thomas Bjørn 9 over par er ude af turneringen.

Fodbold. Yussuf Poulsen er ikke med, når RB Leipzig lørdag møder Bo Svensson og Mainz i Bundesligaen. Den danske angriber måtte forlade Leipzigs træning torsdag med problemer muskelproblemer i inderlåret, skriver klubben på Twitter. RB Leipzig ligger på andenpladsen i Bundesligaen. Yussuf Poulsen har scoret fire mål i den tyske liga i denne sæson.

Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix Under en træning tager Real Madrid-træner Zinedine Zidane maske på mod coronasmitten, men han har fået den alligevel.

Fodbold. Det går ikke godt for Real Madrid-cheftræner Zinedine Zidane hverken på eller udenfor banen lige for tiden. Midt i en stime af halvsløje resultater er franskmanden nemlig blevet konstateret smittet med coronavirus. »Jeg talte med ham i morges, og han har det godt. Han var lidt trist over ikke at kunne være sammen med holdet, siger Zidanes assistenttræner David Bettoni til AFP. Real Madrid har vundet en af de seneste fem kampe og røg onsdag ude af pokalturneringen med et nederlag på 2-1 til Alcoyano fra tredjebedste række.