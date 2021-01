United-helt dukker Liverpool, VM-værter leverer stort comeback og Axelsen er helt rundt på gulvet

Fodbold. Portugiseren Bruno Fernandes har været et af de allerbedste indkøb i Premier League de seneste mange sæsoner og ingen kan være i tvivl om midtbanespillerens vidtrækkende betydning for Manchester United som distributør, kreatør og matchvinder. Søndag indledte Fernandes FA Cup-braget på Old Trafford mod ærkerivalerne fra Liverpool på bænken, men da han kom ind i den underholdende affære midtvejs i 2. halvleg, blev det afgørende, og Fernandes fik det sidste ord i form af det direkte frisparksmål, der udløste en 3-2-sejr til United.

Forinden havde en blændende aflevering i dybden fra Roberto Firmino til Mohamed Salah taget fusen på Uniteds defensiv og givet Liverpool-føring i 19. minut, mens en brillant lang aflevering fra Marcus Rashford til Mason Greenwood førte til 1-1 i 26. minut. Kort inde i 2. halvleg havde den unge Liverpool-forsvarer Rhys Williams mulighed for at stoppe Greenwoods lange aflevering frem i banen, men den 19-årige helkiksede sit indgreb, så den drevne Rashford kunne sende United i front 2-1. En United-fejl på egen banehalvdel gav Salah en chance inde i feltet, hvorfra egypteren scorede sit 19. sæsonmål, inden Fernandes’ frisparksdrøn afgjorde klassikeren. United skal nu møde West Ham i 5. runde af FA Cuppen i den anden weekend af februar.

Håndbold. Værterne er klar til kvartfinalerne og kan ved VM i Egypten være en kommende modstander i knockoutfasen for de forsvarende danske verdensmestre. I mellemrundegruppe IV fightede Egypten sig til 25-25 mod Slovenien efter at have været nede med fire mål ved pausen og fem mål kort inde i 2. halvleg, hvor slovenerne udlignede til slutresultatet 10 sekunder før tid.

Sverige og det russiske hold mødes i aften kl. 20.30 i et opgør, der afgør, hvem der følger med egypterne til kvartfinalerne. Sverige kan nøjes med uafgjort for at komme i kvartfinalen som gruppevinder og dermed sende Egypten i armene på Danmark, men skulle russerne vinde, så bliver det dem, der bliver det danske VM-holds modstander i kvartfinalen på onsdag. Russerne vil i givet fald nemlig slutte som 2’er i gruppen, da de tabte den indbyrdes kamp til Egypten.

Badminton. Viktor Axelsen er særdeles lykkelig efter endnu en turneringssejr i Thailand. Søndag afklapsede han landsmanden Hans-Kristian Vittinghus fuldstændigt med knusende 21-11, 21-7. Det er Axelsens sjette turneringssejr i træk, når man tæller DM med. »Det er en stor bedrift for mig. Jeg har ikke spillet i lang tid. Men at komme tilbage hertil og vinde to turneringer i træk er en ekstraordinær præstation af mig, så jeg er meget glad og stolt«, siger han ifølge TV2 Sport og tilføjer: »Jeg er lidt rundt på gulvet og træt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget glad for at vinde to titler i streg her i Thailand«. Landstræner Kenneth Jonassen roser Axelsen for at kunne have mange bolde i luften på samme tid. »Det er ganske enkelt imponerende efter en skadespause og operation i oktober, samtidig med at han er blevet far«, siger Kenneth Jonassen.

Kilde: Infrontsports/Badminton World Federation

Fodbold. Nicolai Jørgensen udlignede til 1-1 for Feyenoord i hjemmekampen i den hollandske Eredivisie mod AZ, da han i to forsøg fik skovlet bolden over stregen. Scoringen i kampen, der sluttede 3-2 til AZ, kan meget vel være den sidste for Nicolai Jørgensen i Feyenoords karakteristiske røde og hvide trøje. Klubben har ondt i økonomien og hollandske medier spekulerer i, at danskeren kan blive solgt for at få penge i kassen.

Håndbold. Ikke flere VM-kampe i Egypten til de danske dommere Mads Hansen og Jesper Madsen. Mads Hansen har nemlig afleveret en positiv coronatest, oplyser Dansk Håndbold Forbund.

Fodbold. Martin Braithwaite spillede hele opgøret for Barcelona, da catalonierne med besvær vandt 2-0 ude over Elche i La Liga. Frenkie de Jong åbnede scoringen kort før pausen, da Barithwaite havde forsøgt at finde Antoine Griezmann ved bageste stolpe, men en Elche-forsvarer kom først på bolden, der tog retning mod netmaskerne, inden de Jong prikkede den ind. De Jong lagde efterfølgende op til Ricard Puigs afsluttende scoring i 89. minut.

Fodbold. Fire spillere fra den brasilianske 4. divisionsklub Palmas samt klubpræsidenten og en pilot er død i et flystyrt. Det oplyser klubben ifølge Reuters.

Fodbold. Hvis der er et forsvar i Bundesligaen, Joshua Kimmich kan lide at spille mod, så må det være Schalkes. I første spillerunde lagde Bayern Münchens alsidige midtbanemand op til to scoringer i en knusende 8-0-sejr og søndag stod han for de tre første oplæg i Bayerns 4-0-sejr mod de kriseramte Schalke-mænd. Med i alt 9 assist i denne sæson er han sammen med holdkammeraten Thomas Müller, der scorede to mål mod Schalke, Bundesligaens bedste på det parameter. Sejren sendte Bayern 7 point for Leipzig i tabellen.

Håndbold. Team Esbjergs mestre kom søndag et godt stykke nærmere avancement i kvindernes Champions League. Slovenske Krim Mercator blev slået 33-23 i det vestjyske, hvor backen Mette Tranborg blev topscorer med ti mål. Esbjerg ligger efter 11 af 14 kampe i gruppe A på sjettepladsen, der lige akkurat sikrer deltagelse i playoffrunden.

Fodbold. Forsvarsspilleren Mads Bech Sørensen fik scoret sit første mål i England, da han med Brentford-holdet havde besøg af Premier League-kanonerne fra Leicester i FA Cuppens 4. runde. Her fik U21-landsholdsspilleren med en fortid i AC Horsens sidste tå på en rodet hovedstødsafslutning og bragte mandskabet fra den næstbedste engelske række foran i 6. minut. Leicester sparede Kasper Schmeichel og række andre profiler, der er vigtige i kampen om Premier League-titlen, men fik udlignet kort inde i 2. halvleg, da James Maddison blev sat offensivt i gang af et boldtab og knoklede for at få Cengiz Under spillet fri til udligning, inden Youri Tielemans bragte Leicester foran på straffespark. James Maddison fjernede al spænding, da han 20 minutter før tid sparkede en returbold ind til slutresultatet 3-1. Leicester skal nu møde Brighton i næste runde, mens Burnley med 3-0 ude over Fulham bookede en kamp mod Bournemouth eller Crawley.

Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix Jublen var kortvarig hos Mads Bech og de øvrige Brentford-spillere.

Jublen var kortvarig hos Mads Bech og de øvrige Brentford-spillere. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Tennis. Dagen efter Clara Tausons triumf i en turnering i De Forenede Arabiske Emirater kunne 17-årige Holger Rune også indskrive sig på listen over vindere af ITF-turneringer i 2021. Søndag vandt den danske tennisspiller sin ITF-titel nummer fire, da han strøg til tops i en turnering i franske Bressuire med en sejr over den lokale Matteo Martineau, som blev nedlagt 7-5, 4-6, 6-3.

Foto: Jens Dresling Holger Rune har nu fire titler på sit cv.

Holger Rune har nu fire titler på sit cv. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Danske Andreas Christensen fik sine første kampminutter i 2021, da han spillede i hele Chelseas 3-1-sejr i FA Cuppen på hjemmebane mod Luton. Angriberen Tammy Abraham stjal dog fuldstændigt billedet ved at score hattrick mod mandskabet fra den næstbedste række. I 5. runde i februar skal Chelsea møde Barnsley fra den næstbedste række på udebane.

Fodbold. Den tyske stjerne Mesut Özils skifte fra Arsenal i England til tyrkiske Fenerbahce er nu officielt gennemført, meddeler den tyrkiske klub på Twitter. Det oplyses ikke, hvor lang en kontrakt 32-årige Özil har skrevet under på, men det tyrkiske sportsmedie Fanatik har tidligere erfaret, at aftalen gælder til sommeren 2024. at den varede tre et halvt år.

Cykling. Den 26-årige franskmand Lorenzo Manzin (Total Direct Energie) blev sæsonens første vinder af et pointgivende løb på den internationale terminsliste i Europa, da han viste sig som den hurtigste i massespurten i det 98 km lange Clasica Valenciana. Det spanske arrangement, som er en genoplivning af Trofeo Luis Puig, der kørtes sidste gang i 2005 med italieneren Alessandro Petacchi som sejrherre, hører hjemme i den laveste kategori og havde derfor ikke deltagelse af WorldTour-hold, men blandt andet 8 mandskaber fra 2. division.

Direkte sport i tv Søndag 24. januar DR1 15.30 Håndbold: Algeriet-Schweiz (m) DR2 18.00 Håndbold: Island-Norge (m) 20.30 Håndbold: Portugal-Frankrig (m) TV2 Sport 6.00 Badminton: Thailand Open 2 18.00 Håndbold: Slovenien-Egypten (m) 20.30 Håndbold: Rusland-Sverige (m) 22.00 Basketball: Clippers-Oklahoma TV2 Sport X 16.15 Fodbold: Elche-Barcelona 18.30 Fodbold: Celta Vigo-Eibar 21.00 Atlético Madrid-Valencia 2.00 Basketball: Milwaukee-Atlanta TV3+ 15.30 Fodbold: Brentford-Leicester 21.05 Am. fodbold: Green Bay-Tampa Bay 00.40 Am. fodbold: Kansas-Buffalo TV3 Sport 12.15 Fodbold: Fortuna Sittard-Ajax 16.00 Håndbold: Esbjerg-Krim (k) 22.00 Ishockey: Calgary-Toronto 1.00 Ishockey: New Jersey-Islanders TV3 Max 13.00 Fodbold: Chelsea-Luton 15.30 Fodbold: Schalke-Bayern M. 18.00 Fodbold: Hoffenheim-Köln 21.00 Fodbold: St. Etienne-Lyon 6’eren 18.00 Fodbold: Manchester U-Liverpool 21.00 Fodbold: Everton-Sheffield W. Canal 9 15.30 Fodbold: Fulham-Burnley Eurosport 1 8.20/13.30 Skisport: Nordisk kombineret 10.10 Skisport: Styrtløb World Cup (m) 14.55 Skisport: Skiskydning 15.50 Skisport: Skihop Eurosport 2 21.00 Golf: The American Express Vis mere

Fodbold. Andreas Skov Olsen fik det sidste kvarter på banen for Bologna i udekampen mod Juventus, men da den danske angriber kom ind, var slaget allerede faldet ud til storklubbens fordel. Juventus sejrede 2-0 på et afrettet langskudsmål af Arthur og et hovedstødsmål af amerikaneren Weston McKennie.

Golf. Der var seks slags forskel på englænderen Tyrrell Hatton og nordirske Rory McIlroy i finalerunden ved HSBC Championship i Abu Dhabi og derfor blev det Tyrrell Hatton, der løb med sejren. Tyrrell Hatton brugte 66 slag i sidste runde og sluttede med en score på 18 slag under par og en margin på fire slag til australieren Jason Scrivener og fem til McIlroy, der ellers førte efter 3. runde. Rasmus Højgaard blev bedste dansker på en delt 25.-plads med 13 slag op til vinderen.

Fodbold. Hertha Berlin har fyret træner Bruno Labbadia og sportsdirektør Michael Preetz. Det sker efter en periode med dårlige resultater. Senest tabte Hertha lørdag 1-4 på hjemmebane til Bremen.

Skisport. Mændenes udsatte styrtløbskonkurrence i Kitzbühel blev en ny triumf for schweizeren Beat Feuz. 33-årige Feuz sejrede også i fredagens løb på den legendariske piste. Feuz vandt med 0,17 sekunder ned til den 40-årige franskmand Johan Clarey, der kørte på podiet for blot 8. gang i en nu 19 år lang World Cup-karriere.

Skisport. World Cup-stævnet i finske Lahti sluttede i langrendsporet med to nye norske sejre i stafetten. Hos mændene over 4x7,5 km var nordmændene 41 sekunder foran Finland og distancerede også et af de russiske hold med mere end et minut. Norges kvinder var 43 sekunder foran svenskerne og et minut foran de finske kvinder. World Cuppen fortsætter i den kommende weekend i svenske Falun.

Cykling. Den omdiskuterede hollandske sprinter Dylan Groenewegens comeback til landevejen går blandt andet gennem Danmark. Jumbo-Visma-holdet meddeler således, at Dylan Groenewegen skal køre med i PostNord Danmark Rundt i sensommeren. Sprinteren afsoner i øjeblikket karantæne for at have forårsaget et voldsomt styrt under sidste års Polen Rundt, hvor landsmanden Fabio Jakobsen pådrog sig alvorlige og livstruende skader og blev lagt i kunstig koma. Groenewegen er suspenderet frem til 7. maj.

Mixed martial arts. Amerikanske Dustin Poirier knockoutbesejrede natten til søndag den irske legende Conor McGregor ved et UFC-stævne i Abu Dhabi. Den blev afgjort i 2. omgang, da Poirier efter 2 minutter og 32 sekunder slog ireren i gulvet, efter at McGregor ellers havde domineret i kampens indledning. Dustin Poirier får nu formentlig endnu en mulighed for at generobre verdensmesterskabet i letvægt, som han tabte i 2019.

Håndbold. For stregspilleren Benjamin Jakobsen er VM forbi. Landstræner Nikolaj Jacobsen har besluttet at sortere Aalborg-spilleren fra truppen. Her har der været en mand i overskud, siden Magnus Bramming blev ekstraindkaldt tidligere på ugen.

Ishockey. Nikolaj Ehlers åbnede scoringen for Winnipeg Jets, der i NHL sejrede 6-3 mod Ottawa Senators.

Fodbold. Real Madrid holdt sig inde i den spanske titelkamp ved at besejre Alaves på udebane med 4-1.