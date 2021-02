NHL-kamp afbrudt, fordi isen smeltede, og ny titel til Clara Tauson

Direkte sport i tv Søndag 21. februar TV 2 Sport 09.55/13.25 Alpint: VM - slalom (m) 12.25 Skiskydning: VM - samlet start (k) 15.00 Skiskydning: VM - samlet start (m) 16.15 Fodbold: Real Sociedad-Alavés 21.30 Basketball: New Orleans-Boston TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Vejle TV3 Sport 14.00 Fodbold: Randers FC-FCN 17.00 Fodbold: Lorient-Lille 01.05 Ishockey: Washington-NY Rangers TV3 Max 14.00 Håndbold: Herning-Ikast - Paris 92 (k) 16.00 Håndbold: Kiel-Magdeburg (m) 18.00 Fodbold: Hoffenheim-Bremen 20.00 Fodbold: Ajax-Sparta Rotterdam 22.00 Motorsport: Nascar Xee 13.00 Fodbold: West Ham-Tottenham 15.05 Fodbold: Aston Villa-Leicester 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.00 Fodbold: Man. United-Newcastle Canal 9 16.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE Eurosport 1 06.00 Tennis: Australian Open 13.00 Alpint: VM 14.50 Skiskydning: VM 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 09.50 Alpint: VM 14.00 Fodbold: AC Horsens-OB 21.00 Golf: Genesis Invitational Day TV 2 Sport X 12.00 E-sport: Porsche Carrera Cup 15.00 Fodbold: Milan-Inter 18.00 Fodbold: Atalanta-Napoli 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Villarreal 02.00 Basketball: LA Clippers-Brooklyn Vis mere

Fodbold. To af de traditionelt store hold i Prremier League er inde i gevaldig kriser. Tottenham led det femte nederlag i seks kampe, da West Ham vandt 2-1 på mål af Michail Antonio og Jesse Lingardm inden Lucas Moura reducerede. Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampe for Tottenham og hentede sæsonens sjette advarsel i ligaen. For første gang siden 1999 vandt Everton på Anfield, da Liverpool lede det fjerde nederlag i træk i Premier League. Richarlison og Gylfi Sigurdsson på straffespark sikrede sejre på 2-0, og Liverpool har fortsat tilgode at score i åbent spil på hjemmebane i 2021.

Fodbold. Barcelona dummede sig, men Real Madrid fik maksimalt udbytte af Atlético Madrids overraskende nederlag på hjemmebane mod Levante tidligere på dagen ved lørdag aften at vinde 1-0 ude over Valladolid. Casemiro blev matchvinder for Real Madrid, da han headede sejrsmålet i kassen midt i anden halvleg. Søndag bragte Lionel Messi FC Barcelona foran på et straffespark begået mod Pedri, men efter at have været nedspillet i hele kampen udlignede Cadiz til resultatet 1-1 på et straffespark i 90. minut. Martin Braithwaite afløste Antoine Griezmann efter 65 minutter, mens Jens Jönsson spillede det sidste kvarter for Cadiz.

Ishockey. NHL afvikler hvert år enkelte kampe udendørs, men det gik galt, da Colorado Avalanche og Vegas Golden Knights mødtes på en idyllisk beliggende bane ved Lake Tahoe i Nevada. Den høje sol fra en skyfri himmel fik isen til at smelte i sådan en grad, at kampen måtte arbrydes efter første periode. Efter otte timers afbrydelse kunne spillerne genoptage kampen, som Avalanche vandt 3-2. Philadelphia Flyers og Boston Bruins spiller en ny kamp på samme bane i dag. Indendørs i mere vante omgivelser vandt Toronto Maple Leaf med Frederik Andersen på mål 5-3 over Montreal Canadiens.

Tennis. Med 3-6, 6-1, 6-3 i finalen i Altenkirchen over schweizeren Simona Waltert vandt 18-årige Clara Tauson årets anden ITF-titel. I det afgørende sæt brød Tauson den 2 år ældre modstanders serv til 4-2, hvilket blev afgørende.

Håndbold. Herning-Ikasts kvinder var allerede sikre på avancement til EHC Cup-kvartfinler, men sikrede førstepladsen i gruppespillet med en hjemmesejr på 25-23 over Paris 62.

Fodbold. Andreas Cornelius rykkede mod forreste stolpe og pandede sæsonens første mål i Serie A-sæsonen ind til 1-0 efter 3 minutter, da Parma på hjemmebane spillede 2-2 mod Udinese. Parma var foran 2-0 ved pausen, inden Jens Stryger Larsens udehold kom tilbage efter pausen.

Skisport. Det alpine VM i Cortina d’Ampezzo sluttede med norsk guld, da Sebastian Foss-Solevåg vandt mændenes slalom 0,21 sekund foran østrigeren Adrian Pertl, der var hurtigst i første gennemløb, og landsmanden Henrik Kristoffersen.

Fodbold. Randers FC har forlænget kontrakten med den 29-årige svenske målmand Patrik Carlgren til sommeren 2024.