Tiger Woods skåret fri af bilvrag med alvorlige benskader efter ulykke

Golf. Tiger Woods er indlagt på hospitalet, efter at han er kørt galt i sin bil. Politiet i Los Angeles oplyser i en meddelelse, at redningsmandskab tirsdag blev kaldt ud til en trafikulykke, hvor en bil var rullet rundt. Der var ifølge BBC tale om en soloulykke, og bilen skulle have været meget medtaget. Bilens chauffør viste sig at være den 15-foldige majorvinder, som måtte skæres fri af bilvraget, inden han blev fragtet til det nærmeste hospital i en ambulance. Der er foreløbig ingen yderligere oplysninger om Woods’ tilstand.

AP skriver med Tiger Woods’ manager Mark Steinberg som kilde, at golfstjernen har pådraget sig flere skader på begge ben og er på operationsbordet.

Fodbold. Leeds United spillede sig tirsdag op i den bedste halvdel i Premier League ved at vinde 3-0 hjemme over Southampton. Patrick Bamford, Stuart Dallas og Raphinha scorede målene, der alle blev sat ind i 2. halvleg. Jannik Vestergaard spillede hele kampen for det tabende hold, og danskeren pådrog sig et gult kort undervejs.

Til rekordbøgerne. Tjekken David Vencl står til optagelse i Guinness’ rekordbog efter at han tirsdag trodsede kulden og uden hjælpemidler som finner og våddragt tilbagelagde 80,9 meter under 30 centimeter tyk is i en sø ved byen Lahost i det nordlige Tjekkiet. Fridykkeren David Vencl var 1,35 minut om at forbedre verdensrekorden, som danskeren Stig Severinsen ellers blev indehaver af i 2013 med 76,2 meter, skriver nyhedsbureauet AP. »Jeg var hurtigere, end jeg havde regnet med og havde det fantastisk«, siger Vencl ifølge AP.

Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Håndbold. Odense forsvarede holdets 1. plads i ligaen, da det blev til en sejr på 22-18 ude over Aarhus United. Hjemmeholdet bed ellers godt fra sig mod favoritten og førte ved pausen med 11-8, men i 2. halvleg viste fynboernes bredde sig, mens aarhusianerne langsomt løb tør for kræfter. Bedst hos Odense var den hollandske målvogter Tess Wester og landsholdsspiller Mie Højlund, der scorede 8 mål.

Badminton. Nummer 1 på verdensranglisten, japanske Kento Momota, er tilmeldt næste måneds All England-turnering, og det er første gang i over et år, han stiller op internationalt. Momota var i januar 2020 involveret i en trafikulykke, og han har siden da kun spillet det japanske mesterskab i december.

Fodbold. EM-slutrunderne for U19-landshold er blevet aflyst for både herrer og kvinder på grund af coronapandemien, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Herrernes turnering skulle være afviklet fra 30. juni i Rumænien, mens kvindernes var planlagt til at starte 21. juli i Hviderusland.

Fodbold. Salgene af Mustapha Bundu til belgiske Anderlecht Kasper Lunding til hollandske Heracles har skæppet så godt i AGF’s kasse, at den jyske superligaklub kan præsentere et halvårsregnskab, der viser et overskud på 21,1 millioner kroner før skat.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen udtaget truppen til en samling i marts, hvor landsholdet skal spille to kampe mod Frankrig i Paris. Der er kun få ændringer i forhold til den trup, der blev nr. 4 ved EM i december. Ida Maria Dahl afløser Viborg-kollegaen Majbritt Toft Hansen på stregen, og den jyske klub er ligeledes repræsenteret ved målvogter Anna O. Kristensen og venstrefløj Maria Fisker, der heller ikke var med ved EM. I alt seks spillere fra Viborg er med i truppen på 18 navne.

Cykling. Efter godt 155 flade km i ørkenen blev den 10,8 km lange klatretur op til målet på Jabel Hafeet i 1.031 meters højde altafgørende for udfaldet af 3. etape i WorldTour-løbet UAE Tour. Sidste års engelske vinder Adam Yates (Ineos Grenadiers) angreb fra favoritgruppen, da der manglede lidt over 4 km, men han fik straks indehaveren af førertrøjen den 22-årige regerende slovenske Tour de France-konge Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) med på hjul. Yates tog det meste af slæbet, men Pogacar overrumplede briten i finalen, da de to holdt hjem med et forspring på 48 sekunder til nærmeste rival. Pogacar fører nu 43 sekunder foran Yates. Den 20-årige danske WorldTour-debutant Mattias Skjeldmose (Trek Segafredo) har på en samlet sjetteplads med et minus på 2.36 minutter et fornemt facit inden for rækkevidde.

Fodbold. Norges hjemmekamp i VM-kvalifikationen mod Tyrkiet 27. marts vil blive afviklet i Spanien. Det sker som følge af rejserestriktioner i forbindelse med coronapandemien.

Atletik. Verdensmesteren på 400 meter hæk, norske Karsten Warholm, har besluttet sig for at blive væk fra det kommende indendørs-EM i Polen. »Jeg er i god form, og det er ærgerligt, men risikoen er større end gevinsten«, siger han ifølge Ritzau til NTB.

Fodbold. Blodet nærmest fosser ud af betonen på de arenaer, der skal spilles på ved VM i Qatar i 2022, hvis man skal tage de afsløringer, som avisen The Guardian har bragt her til morgen for pålydende. Avisen skriver, at mere end 6.500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka de seneste ti år har mistet livet under arbejde i Qatars byggesektor, der siden tildelingen af VM-værtskabet i 2010, har haft VM-turneringen som sit primære fokus. Dertil kommer et ukendt antal døde arbejdere fra Kenya og Filippinerne, som ikke er med i avisens opgørelse. Ifølge VM-organisationskomiteen er 37 migrantarbejdere med forbindelse til VM-byggeriet døde i Qatar, men kun i tre tilfælde har der ifølge VM-organisationskomiteen været tale om direkte arbejdsrelaterede dødsfald. »En overvejende del af de migrantarbejdere, der har mistet livet siden 2011, har udelukkende været i landet på grund af, at Qatar fik tildelt VM-slutrunden«, siger Nick McGeehan fra organisationen FairSquare Projects, der arbejder med arbejdsrettigheder i Qatar og de øvrige golfstater.

Ishockey. Sebastian Ehlers – søn af landstræner Heinz Ehlers og storebror til NHL-stjernen Nikolaj Ehlers – har forlænget kontrakten med Odense Bulldogs til sommeren 2023. Sebastian Ehlers har spillet for Odense i de seneste fire sæsoner.

Fodbold. Champions League ruller videre med yderligere to 1/8-finaler i aften, hvor de to tidligere turneringsvindere Chelsea og Bayern München er på udebaneopgaver mod spanske og italienske mandskaber.

Tennis. Den 17-årige Holger Rune, som Politiken i 2019 kårede til årets fund i dansk idræt, står foran sin debut på øverste professionelle niveau. Holger Rune har således fået et wildcard til Argentina Open i Buenos Aires i næste uge. Det bekræfter han over for TV2 Sport. »Det er så fedt. Det bliver en fuldstændig fantastisk oplevelse, og jeg er meget taknemmelig for wildcardet. Jeg glæder mig sindssygt meget«, siger han til TV2 Sport. Turneringen i Buenos Aires begynder mandag 1. marts og varer til søndag 7. marts. Lodtrækningen til turneringen finder sted i weekenden. Holger Rune ligger nummer 405 på verdensranglisten. Verdens nummer ni, argentineren Diego Schwartzman, bliver topseedet i turneringen.

Direkte sport i tv Tirsdag 23. februar TV 2 Sport 09.00 Tennis: Adelaide International (k) 13.00 Tennis: Open Sud de France (m) 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 20.30 Ishockey: Herlev-Esbjerg TV3+ 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Chelsea TV3 Sport 18.45 Håndbold: GOG-Trimo Trebnje (m) 21.00 Fodbold: Lazio-Bayern München 01.05 Ishockey: Washington-Pittsburgh TV3 Max 18.45 Håndbold: Paris SG-Vive Kielce (m) 20.30 Håndbold: Kiel-Aalborg (m) Xee 19.00 Fodbold: Leeds-Southampton Eurosport 1 11.45 Cykling: UAE Tour 13.55/19.55 Snooker: Players Ch.ship TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Dallas-Boston Vis mere

Tennis. Australian Open-vinderen Novak Djokovic holder pause som følge af en overbelastningsskade i maveregionen. Hvor lang tid skaden vil holde serberen ude, er ukendt.

Beachvolley. Den tyske duo Karla Borger og Julia Sude har besluttet sig for at boykotte en World Tour-turnering i Qatar i marts. Det skyldes, at landets regering ifølge den tyske duo har forbudt spillerne at spille i bikini under turneringen, skriver Ritzau. »Vi skulle rejse dertil for at gøre vores arbejde, men vi er blevet nægtet at gøre det i vores arbejdstøj. Det er det eneste land og den eneste turnering, hvor en regering vil fortælle os, hvordan vi skal gøre vores arbejde, og det vil vi gerne kritisere«, siger Karla Borger til radiostationen Deutschlandfunk. De kvindelige spillere er blevet bedt om at spille i t-shirts og lange bukser. Karla Borger og Julia Sude bakkes i deres boykot op af Det Tyske Volleyballforbund. Qatars Volleyballforbund reagerede på nyheden ved at sige, at de vil sørge for, at alle atleter må spille i deres normale uniformer i turneringen.

Foto: Leon Neal/Ritzau Scanpix

Fodbold. Cristiano Ronaldo var med to mål arkitekten bag Juventus’ sikre 3-0-sejr over Crotone i den italienske Serie A mandag aften.

Fodbold. Den tyske klub Dortmund har fået en bøde 75.000 euro - lidt over 550.000 kroner - fordi klubbens spillere i weekenden forbrød sig mod coronarestriktionerne, da 4-0-sejren over Schalke blev fejret. I spillerbussen på vej hjem efter kampen sad spillerne for tæt og bar ikke mundbind. Det viser videoer fra sociale medier. Dortmund beklager episoden og har accepteret bøden, skriver Ritzau.

Fodbold. Med en udesejr på 2-0 over Osasuna spillede Sevilla sig mandag aften forbi FC Barcelona og op på tredjepladsen i den spanske La Liga. Diego Carlos og Luuk de Jong scorede Sevillas mål på hver sin side af pausen i Sevillas femte ligasejr på stribe.

Fodbold. Belgieren Christian Benteke blev matchvinder for Crystal Palace, da holdet mandag aften vandt udekampen over Brighton med 2-1 i Premier League. I tillægstiden scorede belgieren sejrsmålet stik mod spil og chancer.

Basketball. Et nederlag på 77-76 til Litauen kostede de danske mænd en historisk første deltagelse ved en EM-slutrunde. Landstræner Erez Bittman har blandede følelser i kroppen efter dramaet. »Vi var en rebound eller en lille fejl fra at kvalificere os til EM. Så vi kan være stolte af at være tæt på, men det er også en meget skuffende følelse«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »Inden EM-kvalifikationen ville ingen have troet, at det ville være muligt for os at kvalificere os til EM, hvis vi slog Litauen igen i den sidste kamp. Så selvfølgelig er vi meget skuffede, men vi kan være meget stolte af det, vi har præsteret«.