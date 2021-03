NHL-dansker sendt i karantæne efter voldsom tackling

Ishockey. Joachim Blichfelds sæsondebut i NHL for San José Sharks natten til torsdag endte skandaløst, da danskeren fik matchstraf efter en hård tackling til ansigtet på en modspiller. Nu har han fået to spilledages karantæne for at begå forseelsen, meddeler NHL. I karantæneperioden får han heller ikke løn. Han går dermed glip af 12.701,14 dollar i løn, hvilket svarer til lidt over 78.000 kroner.

Fodbold. Liverpool-back Andy Robertson kommer med en dyster melding efter torsdagens 0-1-nederlag til Chelsea i Premier League. Det var Liverpools femte hjemmebanenederlag i træk, hvilket er et historisk lavpunkt, og det syvende nederlag i 2021. »Vi kan ikke dvæle ved fortiden«, siger Robertson med henvisning til sidste sæsons mesterskab og tilføjer: »Sidste sæson er ovre. Den er forbi. Vi har ikke været i nærheden af at være så gode, som et Liverpool-hold burde være«.

Direkte sport i tv Fredag 5. marts TV 2 Sport 13.00 Tennis: Clara Tauson-Camila Giorgi 16.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 19.30 Ishockey: Esbjerg-Herning TV3 Sport 13.00/21.30 Dart: UK Open 19.00 Fodbold: Fredericia-Hobro 1.05 Ishockey: Boston-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Schalke 04-Mainz Eurosport 1 11.15 Alpint: World Cup 13.00 Langrend: VM 15.15 Skiskydning: World Cup 16.45 Skihop: VM 18.45 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 8.00 Snowboard: World Cup 10.00 Billard: Snooker, Gibraltar Open 20.00 Golf: Arnold Palmer Invitational TV 2 Sport X 8.00 Snowboard: World Cup 13.15 Langrend: VM, stafet (m) 15.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 17.00 Skihop: VM (m) 19.30 Tennis: ATP, Rotterdam Vis mere





Fodbold. Athletic Bilbao blev sent torsdag klar til finalen i Copa del Rey, hvor FC Barcelona bliver modstanderen 17. April. Dermed skal Athletic Bilbao spille to finaler i Copa del Rey på to uger. Holdet er nemlig også en del af sidste sæsons pokalfinale mod Real Sociedad, og den er endnu ikke blevet afviklet, da den sidste år blev udsat på grund af coronapandemien. Den er nu sat til at blive afviklet 3. april.

Fodbold. For anden gang på en uge skal top-4 holdene i Superligaen mødes på søndag. Men hvem er egentlig bedst, når titelbejlerne mødes indbyrdes? Det giver nedenstående tabel svar på forud for søndagskampene Brøndby-FCK og FCM-AGF.