Vild start på VM-kvalifikationen, og Pernille Harder scorer i CL-kvartfinale

Fodbold. Den europæiske VM-kvalifikation fik en forrygende og overraskende start, da Tyrkiet i Istanbul besejrede Holland 4-2 på blandt andet et hattrick af 35-årige Burak Yilmaz fra franske Lille. Tyrkiet kom foran 3-0 på en effektiv udnyttelse af stort set alle afslutninger, men det blev spændende igen, da først indskiftede Davy Klaassen efter en helt utroligt træk og dernæst Luuk de Jong nærmest med ryggen reducerede på halvandet minut. Med et frisparksmål i det fjerneste målhjørne fuldendte Yilmaz sit første hattrick på landsholdet, inden Memphis Depay misbrugte et straffespark, der kunne have givet en hektisk afslutning.

Håndbold. Efter otte måneders pause på grund af en alvorlig knæskade fik hollænderen Estavana Polman comeback i det sidste kvarter, da Esbjerg indledte DM-slutspillet med en sejr på 37-22 over Silkeborg-Voel. Estavana Polmen nåede at få scoret fire gange på fem afslutninger i sit comeback.

Fodbold. Pernille Harder scorede til 2-0 mod sin tidligere klub, da Chelsea i den første kvartfinale i Champions League vandt 2-1 over Wolfsburg, der ellers var voldsomt dominerende i kampen i Budapest, hvor returkampen også afvikles om en uge. Nadia Nadim og Signe Bruun blev begge skiftet ind for Paris SG, der på et straffesparksmål efter 86 minutter tabte 1-0 hjemme mod Lyons forsvarende Champions League-vindere.

Fodbold. Lazio har skrevet en 3-årig kontrakt med U19-spilleren Romano Floriani Mussolini. Den 18-årige forsvarsspiller er oldebarn af Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini, der efter et kup regerede Italien fra 1922 til 1943, og søn af Alessandra Mussolini, der sad i Europaparlementet for Forza Italia fra 2014 til 2019. Politik interesserer ikke den unge Romano, der til avisen Il Messaggero har sagt: »Her i Lazio bliver jeg udelukkende bedømt på, hvordan jeg spiller, ikke på at min efternavn er Mussolini«. Samme indstilling har klubbens ungdomstræner Mauro Bianchessi givet udtryk for: »Jeg har aldrig talt med hans forældre, og det eneste, der betyder noget, er hvorvidt en spiller gør sig fortjent til a spille. Intet andet.«

Fodbold. Malmö FF har forlænget kontrakten med den 33-årige forsvarsspiller Lasse Nielsen, der fortsætter i den svenske mesterklub frem til udgangen af 2023.

Fodbold. Det har været en del bump på vejen for landsholdsspilleren Kasper Dolberg det seneste år. Nice-angriberen har haft flere skader, blindtarmsbetændelse og corona – to gange endda – og han har fået stjålet et dyrt ur af en holdkammerat, han har haft indbrud i sit hjem og fået stjålet sin bil. »Mange af de ting er lidt irriterende, men på den anden side af det hele kan man bare se tilbage på det og smile lidt. Det har været lidt et uheldigt år, men det er ovre nu«, siger landsholdsangriberen til Ritzau forud for torsdagens VM-kamp mod Israel. På landsholdet har den 23-årige silkeborgenser scoret fem gange i 22 kampe siden debuten i 2016.

Direkte sport i tv Onsdag 24. marts TV 2 Sport 15.10 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 18.30 Håndbold: Silkeborg/V.-Esbjerg (k) 20.30 Håndbold: København-Herning (k) 03.00 Basketball: Utah-Brooklyn TV3 Sport 22.05 Ishockey: Ottawa-Calgary 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Buffalo 6’eren 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Holland 20.45 Fodbold: Frankrig-Ukraine Eurosport 1 15.15 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 20.45 Fodbold: Serbien-Irland Eurosport 2 15.00 Cykling: Classic Brugge-De Panne 20.45 Fodbold: Belgien-Wales TV 2 Sport X 15.45/18.00 Tennis: Miami Open Vis mere

Golf. Tre af de fem danskere klarede cuttet i Kenya Savannah Classic, men der er halvvejs gennem European Tour-turneringen langt op til topplaceringerne. Lucas Bjerregaard er med 5 slag under par (efter runder i 69 og 68 slag) 8 slag efter den førende sydafrikaner, Daniel van Tonder. Søren Kjeldsen (74 og 64) og Martin Leth Simonsen (70 0g 68) klarede lige akkurat cuttet med 4 under par, hvorimod Benjamin Poke (70 og 70) og Nicolai Højgaard (76 og 70) var henholdsvis 2 og 6 slag fra.

Fodbold. Den tidligere præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter og den tidligere generalsekretær Jerome Valcke er af Fifa’s etiske komités undersøgende kammer blevet straffet med yderligere seks år og otte måneders karantæne fra alle fodboldrelaterede aktiviteter for korruption og magtmisbrug. Blatter (85 år) og 60-årige Valckes nuværende udelukkelser udløber i henholdsvis oktober 2021 og oktober 2025, men duoen må altså vente til 2028 og 2032 med et eventuelt comeback. Endvidere er de idømt en bøde på 1 millioner schweizerfranc, ca. 6,7 millioner kroner. Hvordan Fifa vil opkræve bøden er ukendt.

Håndbold. Odense mister efter denne sæson sin 27-årige hollandske målvogter Tess Wester, der på Instagram har oplyst, at hun skifter til rumænske CSM Bukarest.

Ishockey. Coronapandemien førte til aflysning af denne sæsons Champions Hockey League, men turneringen genoptages i den kommende sæson, og Sønderjyske bevarer sin plads i turneringen som forsvarende Continental Cup-mester. »Derfor glæder det os utroligt meget, at vi nu har fået vished om, at vores kvalifikation er blevet skubbet til 2021/22-sæsonen«, siger klubdirektør Klaus B. Rasmussen til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Forårets aktiviteter for det danske kvindelandshold er ved at falde plads. Dansk Boldspil-Union oplyser således, at der udover kampen i Wales 13. april nu også er tilføjet en kamp mod Irland 8. april. Testkampene skal bruges til at pudse formen af frem mod VM-kvalifikationen, der begynder til efteråret. »Det kribler i os for at komme tilbage på træningsbanen, hvor vi skal bygge videre på det gode spil og den fremadrettede fodbold, der sikrede os en direkte billet til EM«, siger landstræner Lars Søndergaard. EM-slutrunden er udskudt til 2022.

Fodbold. Efter fyringen af Cesare Prandelli har den italienske Serie A-klub Fiorentina ansat Beppe Iachini som ny træner. Iachini blev eller fyret i Fiorentina i november blot syv kampe inde i sæsonen, men tages nu til nåde.

Skydning. Steffen Olsen blev onsdag morgen nummer tre ved World Cuppen i New Delhi i Indien i disciplinen 50 meter riffel (3x40 skud) og sikrede dermed Danmark er nationsplads til OL i Tokyo. Det er første gang siden 1996, Danmark har en skytte med i den disciplin, oplyser Dansk Skytte Union.

Forskning. Videnskabsfolk i Storbritannien har udviklet en spyttest, der med mere end 90 procents nøjagtighed kan opdage en hjernerystelse hos professionelle rugbyspillere. Det skriver Ritzau. Testen kan bane vej for, at hjernerystelser kan diagnosticeres under kamp i en række sportsgrene i fremtiden.

Fodbold. Spillerne fra Atlético Madrid fik sig lidt af en forskrækkelse under tirsdagens træning. Angriberen Moussa Dembele kollapsede pludselig midt på banen, og der blev med det samme tilkaldt hjælp, skriver AFP. Dembele var ifølge lægerne besvimet på grund af et fald i blodtrykket, og han meldes ok igen.

Fodbold. David Beckhams klub Inter Miami hentet har forsvarsspilleren Kieran Gibbs, der kommer til fra West Bromwich Albion. Det meddeler den amerikanske klub på sin hjemmeside. Den tidligere Arsenal-spiller skifter til sommer og har fået en kontrakt, der gælder til og med 2023-sæsonen.

Ishockey. Der skal en syvende og afgørende kamp til at afgøre DM-kvartfinaleserien mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy. Det står klart, efter at nordjyderne tirsdag aften under maksimalt pres vandt 3-2 på egen is og udlignede til 3-3 i kampe. Nu er det så knald eller fald på fredag. Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og Sønderjyske har allerede spillet sig videre til semifinalerne.