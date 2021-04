Toppen af idrætten risikerer at gå ind i et nyt mørkt kapitel for ligestillingen

To mænd skal kæmpe om at afløse formand Niels Nygaard ved sommerens valg til bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund. Og kun tre kvinder kan blive valgt til den øvrige bestyrelse. I bedste fald kan forbundet håbe på et skuffende status quo for kønsbalancen – og at en økonomisk gulerod kan løse problemet.