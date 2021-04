Viborg FF deler status med europæiske storklubber

Fodbold. Hvad har Viborg FF fra den danske 1. division til fælles med internationalt velrenommerede klubber som portugisiske Sporting og skotske Rangers i denne sæson? Svaret er, at en god måneds tid før sæsonafslutningen har klubberne – som de eneste i de to øverste nationale divisioner i Europas 15 bedste fodboldlande – fortsat status som ubesejrede i ligasammenhæng. Mens Rangers for længst har vundet sit 56. mesterskab og Sporting styrer mod den 19. titel, så har Viborg direkte kurs mod en tilbagevenden til Superligaen efter fire års fravær. Fredag blev rivalerne fra Esbjerg slået i Viborg med 4-0. Ved bagerste stolpe slog hollænderen Justin Lonwijk to gange til efter hjørnespark i 1. halvleg, mens der efter pausen var dramatik omkring Esbjerg-anfører Rodolph Austins udvisning for film, inden ligatopscorer Sebastian Grønning (15 mål) og Younes Bakiz cementerede sejren. Viborg har nu 63 point efter 25 kampe

Fodbold. Som følge af, at der igen kan komme tilskuere på stadion, er der rykket på kamptidspunkterne i Superligaens 26. spillerunde 21. og 22. april. Der spilles ifølge bold.dk på følgende tidspunkter: Onsdag 18.00 Lyngby-SønderjyskE og AaB-OB, 20.00 FC Nordsjælland-Brøndby. Torsdag 17.45 AGF-Randers FC, 18.00 Vejle-Horsens, 20.15 FCM-FCK.

Af FC Københavns hjemmeside fremgår det, at klubben regner med op til 12.000 tilskuere i Parken til hver af sæsonens tre sidste hjemmekampe mod AGF (3. maj), Brøndby (16. maj) og FCM (19. maj). Brøndby forventer at kunne få 8.000 tilskuere ind til opgørene mod Randers, FCM og FCN.

Golf. Et enkelt hul er årsagen til, at antallet af danskere i top-20 skrumpede fra fire til tre efter anden runde af Austrian Golf Open. Nicolai Højgaard og Jeff Winther deler 14.-pladsen i 2 slag under par, hvilket er 1 bedre end Søren Kjeldsen og yderligere 1 bedre end Benjamin Poke. Også Rasmus Højgaard klarede cuttet og er nr. 47 trods en forfærdelig afslutning på de sidste fire huller, der omfattede en 9’er på et par 4-hul. Martin Leth Simonsen og Lucas Bjerregaard sluttede ligeledes så skidt af, at de missede cuttet med henholdsvis 3 og 5 slag. Spanieren Alejandro Canizares fører i 7 under par.

Fodbold. AC Milan-angriberen Mario Mandzukic har frasagt sig sin løn for marts, hvor han har været skadet. AC Milan har nu valgt at donere lønnen på angiveligt 2,2 millioner kroner til velgørenhed. »Denne fantastiske gestus er tydeligt bevis på Mario Mandzukics professionalisme«, siger Milan-præsident Paolo Scaroni ifølge Ritzau til AFP.

Motorsport. Først blev speedway-VM-seriens sæsonpremiere i Tyskland aflyst og sæsonens fjerde afdeling i Cardiff i Wales er nu ligeledes strøget fra kalenderen. Ifølge arrangøren er det pandemiens mange usikkerheder omkring forsamling af større menneskemængder, der gør det umuligt at planlægge en rentabel afvikling.

Tennis. Briten Dan Evans, der er verdens nummer 32, fortsætter sin flotte fremmarch ved ATP Masters-turneringen i Monte Carlo. Efter tresætssejr mod belgieren David Goffin (seedet 11) er den 30-årige brite nu i semifinalen. Mod Goffin kom den defensivt solide Evans fra baghjul og vandt 5-7, 6-3, 6-4. Nu venter den 4. seedede græker Stefanos Tsitsipas. Også verdens nummer 27, norske Casper Ruud, der i 1. runde slog Holger Rune, stikker snuden frem ved Middelhavet. Ruud slog den italienske veteran Fabio Fognini (seedet 15) 6-4, 6-3 og tangerede dermed sin bedste Master 1.000-præstation, som er semifinalen i Rom sidste år. Ruud skal lørdag møde Alexander Rublev (6), der sled og sejrede i tre sæt i en udmarvende dyst mod gruskongen Rafael Nadal (3).

Cykling. Tre ryttere nåede samlet til mål på den bjergrige 165 km lange kongeetape i Volta a Valenciana fra Torrent til Alto de la Reina med spanieren Enric Mas (Movistar) som den hurtigste i finalen, hvor han distancerede franskmændene Victor Lafay (Cofidis) og Elié Gesbert (Arkea-Samsic) med henholdsvis 2 og 8 sekunder. Den 26-årige Mas noteredes således for den første sejr, siden han i 2020 skiftede fra Quick-Step til hjemlandets storhold, og han erobrede samtidig løbets førertrøje fra den hidtidige indehaver australieren Miles Scotson (Groupama-FDJ), der satte 3.01 minutter til.

Fodbold. Bilbaos status som EM-vært hænger i en så tynd tråd, at Det Spanske Fodboldforbund (Uefa) nu har tilbudt EM-arrangøren, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at de fire planlagte kampe i Baskerlandet i stedet kan afvikles i Sevilla. Det skriver AP. Der hersker fortsat tvivl omkring Dublin og München mulighed for at afvikle EM-kampe med tilskuere.

Olympisk. Britiske og japanske forskere påpeger ifølge Ritzau i det medicinske tidsskrift British Medical Journal, at Japan har vist svaghedstegn i forhold til at kontrollere coronapandemien og at det derfor bør genovervejes, hvordan OL i Tokyo skal gennemføres – eller om det skal gennemføres overhovedet.

Japan er i øjeblikket ramt af en fjerde coronabølge samtidig med at landet bøvler med svag testkapacitet og ineffektiv udrulning af vacciner. En højtstående leder i det liberale regeringsparti såede torsdag tvivl om, hvorvidt OL kan gennemføres fra 23. juli.

Fodbold. Fans må kigge langt efter Hertha Berlin i de kommende uger. Som følge af fire coronatilfælde i Bundesliga-holdets trup er alle mand samt trænere og ledere i henhold til gældende lokale coronarestriktioner sendt i 14 dages isolation. Det betyder udsættelse af foreløbigt tre kampe mod Mainz, Freiburg og Schalke for den nedrykningstruede klub.

Atletik. Den Internationale Sportsdomstol (Cas) har nedsat amerikaneren Christian Colemans karantæne fra 24 til 18 måneder. Den regerende verdensmester i 100 meter løb kommer dermed ikke til at deltage ved sommerens OL i Tokyo, da hans karantæne udløber 14. november i år. Atletikkens Integritetsenhed (AIU) havde idømt Coleman de oprindelige 2 års karantæne, fordi han i tre tilfælde ikke havde givet korrekte oplysninger om, hvor han befandt sig, så han kunne blive testet uden for konkurrence, som atleterne er forpligtet til.

Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Cykling. Flandern Rundt-vinderen Kasper Asgreen har ifølge Ritzau udsigt til en klækkelig lønforhøjelse, når han inden for nærmeste fremtid underskriver en ny kontrakt med Deceuninck-Quick Step. »Nu taler vi om en treårig kontrakt. Det ændrer tingene. Og vi arbejder også med bonusser. Hvis du får de resultater, som du tror, at du kan få, så bliver din løn højere«, siger Quick Step-bossen Patrick Lefevere til Ritzau.

Cykling. Efter tre andenpladser bag Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) lykkedes det omsider den 23-årige belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) at kæmpe sig først over stregen på den 129 km lange 6. etape i Tyrkiet Rundt fra Fethiye til Marmaris. Philipsen, der kort inden den aktuelle opgave vandt Scheldeprijs, var i massespurten hårdt presset af den tyske veteran André Greipel (Israel Start-Up Nation), mens nordmanden Kristoffer Halvorsen (Uno-X) og Cavendish besatte de næste pladser. Sammenlagt fører spanieren José Manuel Diaz (Delko) fortsat, ligesom danske Anthon Charmig (Uno-X) holder fast i sjettepladsen 30 sekunder bagude.

Håndbold. Såfremt GOG’s mænd på tirsdag kan forsvare sit tremålsforspring i Polen mod Wisla Plock i European League, skal fynboerne til Final4-stævne, som er blevet tildelt Mannheim, hvor tyske Rhein-Neckar Löwen har hjemmebane. Kvindernes Final4, hvor Herning-Ikast møder Siofok i den ene semifinale, spilles i Baia Mare i Rumænien.

Håndbold. Sandra Toft er af sine kolleger i Håndbold Spiller Foreningen for andet år i træk kåret som årets kvindelige håndboldspiller. Målvogteren fra den franske klub Brest Bretagne fik 31 procent af stemmerne og vandt foran Mia Rej med 28 og Mie Højlund med 12 procent.

Golf. Med runder i 68 og 70 slag klarede Nicole Broch Larsen finalecuttet ved LPGA-turneringen Lotte Championship på Hawaii. 6 slag under par placerer turneringens eneste dansker på en delt 35.-plads, 10 slag efter Yuka Saso, der fører rent sensationelt. Den 19-årige fra Philippinerne spiller sin sjette LPGA-turnering på en sponsor-invitation og har indledt med to runder i 64 slag, der giver en føring på 2 slag til Lydio Ko og 5 slag til tredjepladsen.

Foto: John E. Sokolowski/Ritzau Scanpix

Ishockey. Med 2 mål i 5-2-sejren ude over Toronto Maple Leafs er Nikolaj Ehlers nu den næstmest scorende for Winnipeg Jets i denne NHL-sæson. Ehlers scorede til 1-1 og 4-2 og er på 45 point i 44 kampe fordelt med 20 mål og 25 assister. Holdets topscorer er Kyle Connor med 21 mål.

Håndbold. Herning-Ikasts kvinder skal i European Leagues Final-4 møde Siofok fra Ungarn, men den anden semifinale står mellem Nantes og den rumænske værtsklub, Baia Mare. »Alle fire hold kan gå i finalen og vinde turneringen, så jeg havde på forhånd ikke gjort mig de store tanker omkring, hvem vi helst ville undgå«, siger Herning-Ikast træneren Kasper Christensen til klubbens hjemmeside. »Siofok er et klassemandskab, men jeg vil dog sige, at de i løbet af sæsonen er blevet markant svækket, både med skader, men også spillere der er skiftet væk fra klubben«, siger Kasper Christensen om det ungarske hold, der råder over blandt andre den danske landsholdsfløj Simone Böhme.

Fodbold. Torsdagens favoritsejre i returkampene i Europa League betyder, at turneringen nu er uden dansk islæt. Slavia Prag med Alexander Bah på banen i 1. halvleg og Dinamo Zagreb med Rasmus Lauritsen i hele kampen røg ud til henholdsvis Arsenal og Villarreal. Slavia Prag havde ikke tabt en hjemmekamp i 18 måneder inden Arsenal vandt 4-0 i Tjekkiet. »Drengene var virkelig på fra start. Det er rigtig vigtigt med en sejr på et afgørende tidspunkt«, sagde Arsenalmanager Mikel Arteta.

Fodbold. Randers FC er godt tilfreds med at skulle møde SønderjyskE i årets pokalfinale. »Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer den, så giver det, at vi skal møde Sønderjyske, en bedre mulighed i finalen. Næsten uanset hvem man møder i en finale, har jeg dog svært ved at se, at favoritrollen ikke er fifty-fifty«, siger Randers FC-træner Thomas Thomasberg til Ritzau. SønderjyskE eliminerede FC Midtjylland, som Randers FC har haft de svært mod. »Med vores dårlige statistik mod Midtjylland in mente så er vi selvfølgelig glade for, at vi skal spille mod Sønderjyske«, siger Vito Hammershøi Mistrati.