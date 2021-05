Skabte to rædselsminutter for Brøndby den reelle afgørelse i guldkampen?

Hvem havde set det komme. Efter Randers i midten af april kvalificerede sig til pokalfinalen, leverede Thomas Thomasbergs tropper tre uinspirerede præstationer i træk i Superligaen. De gav nul point og indtrykket af, at Randers var med i mesterskabsspillet som det tynde øl, fordi fokus var rettet mod den kamp, som både kan sikre klubben en uventet titel og deltagelse i europæisk fodbold.

Men søndag spillede netop Randers en vigtig rolle i det, der måske blev den reelle afgørelse på guldkampen mellem Brøndby og FC Midtjylland ved at slå de blå-gule 4-2.

I interviewet med Canal 9 kort inden anden halvlegs begyndelse i Kronjylland nåede Brøndby-træner Niels Frederiksen at udtrykke sin tilfredshed med eget holds præstation i de første 45 minutter. Nok stod der 1-1 ved pausen, men Brøndby havde overtaget i et omfang, der gav optimisme i forhold til at tage alle tre point. Derefter blev Brøndby ramt af en hammer.

På to minutter scorede Vito Hammershøj-Mistrati til 2-1 og 3-1. Måden, målene faldt på, var mere end overraskende. For ligesom ved Randers’ udlignende mål stod Brøndby-anfører Andreas Maxsø med ansvaret for, at Marvin Schwäbe måtte hente bolden ud fra eget mål.