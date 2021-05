Real Madrid er den reelle vinder af kampen mellem Barcelona og Atlético

Fodbold. Real Madrid fik noget nær det perfekte resultat, da rivalerne fra Barcelona og Atlético Madrid spillede 0-0 i topkampen i Barcelona. Med fire kampe tilbage kan Real Madrid nu som det seneste hold i trekampen i toppen af La Liga afgøre titelræset i eget favør. Det kræver bare fire sejre på stribe mod Sevilla søndag samt mod Granada, Bilbao og Villarreal. Atlético Madrid har ført La Liga siden 9. spillerunde – de gør det stadig med 77 point - og de havde på et tidspunkt 13 point forspring til nærmeste rival, men de er dårligere indbyrdes end Real.

Cykling. Kasper Asgreen sejrede på 4. etapes enkeltstart i Volta ao Algarve. På den 20,3 kilometer lange tidskørsel, som start og mål i Lagoa på den portugisiske sydkyst, var Quick Step-rytteren tre sekunder hurtigere end Rafael Reis (Efapel) og ni foran Benjamin Thomas (FDJ). Det var Asgreens niende professionelle sejr i karrieren, og den første siden han sikrede karrierens største triumf i monumentet Flandern Rundt i april.

Fodbold. Bayern München er tysk mester for 31. gang og for niende sæson i træk. Titlen kom i hus en times tid før Bayern-holdet selv skulle på banen mod Mönchengladbach, da Dortmund besejrede Bayerns nærmeste forfølgere fra Leipzig med 3-2. Dortmund kom foran 2-0, men det var først da Jadon Sancho i 87. minut scorede for anden gang, at titelkampen blev endeligt afgjort til den sydtyske storklubs fordel.

Fodbold. Et magtskifte kan være undervejs i den danske kvindeliga. For en uge siden besejrede Thy-Thisted de ellers så dominerende Brøndby-kvinder i pokalfinalen og lørdag eftermiddag måtte de blågule fra den københavnske vestegn gå fra topkampen i ligaen mod HB Køge med nederlag og overlade førstepladsen til netop HB Køge. Gæsterne fra Køge sejrede 2-1 på to amerikanske scoringer af Madalyn Pokorny og Stephanie Ribeiro, der i 79. minut blev matchvinder, da hun med en smart fodsålsfinte trillede bolden mellem to modstandere og derefter sparkede ind i det lange hjørne. HB Køge fører rækken med 22 point foran Brøndby med 20. Der resterer fem spillerunder – HB Køge og Brøndby mødes igen i sidste runde 5. juni.

Fodbold. Dansk fodbold fik lørdag to nye italienske mestre. Matilde Lundorf og Sofie Junge Pedersen vandt med Juventus 2-0 hjemme over Napoli og sikrede sig dermed mesterskabet med den 20 ligasejr i træk.

Cykling. Efter et par skuffende resultater i tiden op til Giro d’Italia var den 24-årige italienske verdensmester i enkeltstart Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) tilbage ved fuld styrke, da den 104. udgave af den italienske rundtur indledtes med et 8,6 km langt temporidt i Torino. Den 24-årige Ganna tilbagelagde distancen i 8.47 minutter – gennemsnitshastighed 58,748 km/t – og henviste dermed den jævnaldrende landsmand Edoardo Affini (Jumbo-Visma) og dennes 23-årige norske holdkammerat Tobias Foss til de to andre podiepladser henholdsvis 10 og 13 sekunder bagude. Belgieren Remco Evenepoels (Deceuninck-Quick Step) med spænding imødeset comeback mundede ud i en flot syvendeplads 19 sekunder efter Ganna, der nu er oppe på fem etapesejre i Giro d’Italia efter sidste års fire, da han ligeledes udmærkede sig som den første indehaver af den lyserøde førertrøje. Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) og Christopher Juul-Jensen (Team Bike-Exchange) blev henholdsvis nr. 27 og 69 besejret med 33 og 45 sekunder.

Golf. Den eneste tilbageværende dansker i Canary Islands Championship, Nicolai Højgaard, kan gå ind til søndagens finalerunde med udsigt til en topplacering. En runde i 65 slag fik den 20-årige frem på en delt 7. plads, hvor der er seks slag op til den førende sydafrikaner Garrick Higgo.

Curling. Det danske kvindehold er sensationelt klar til vinter-OL i Beijing i 2022 og skal lørdag kl. 17 spille om en plads i semifinalen ved VM i Calgary mod USA. Sejre over Skotland (9-5) og Tjekkiet (6-5) fredag og natten til lørdag sendte skipper Madeleine Dupont og co. ind i det fine selskab. Team Danmark melder sig ifølge Ritzau nu klar med en pose penge til curlingkvinderne frem mod OL.

»Det her VM-resultat er da et rigtig godt afsæt for en dialog omkring et samarbejde frem mod OL. Så har jeg hverken sagt for meget eller for lidt«, siger Magnus Wonsyld, der er konsulent og sportsmanager i Team Danmark. Han tilføjer: »Det er ikke sådan, at Team Danmark bare skriver en check, og så kører det. Vi skal finde en måde, hvor vi sammen kan styrke indsatsen omkring curling«.

Motorsport. Lewis Hamilton (Mercedes) tog lørdag sin pole position nummer 100 i formel 1-karrieren. I Barcelona var briten hurtigere end Red Bulls Max Verstappen og teamkollegaen Valtteri Bottas. Få overblik over kvalifikationen her

Håndbold. Mændene fra Skive fH er tilbage i landets bedste række. Lørdag spillede holdet 26-26 ude mod Ajax København, hvilket var rigeligt til at forsvare deres føring fra den første oprykningskamp for to uger siden.

Fodbold. Tottenham med den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg på holdet må efter alt at dømme vinke endegyldigt farvel til en plads i næste sæsons Champions League. Lørdag tabte Tottenham 1-3 i Leeds og blev dermed stående på 56 point på 6. pladsen. I sidste sæson var 66 point nok til at slutte i top-4, men i de senere år har det mere været norman, at man skal slutte på den gode side af 70 point, for at kvalificere sig til Champions League.

Fodbold. Derby County med den tidligere superstjerne Wayne Rooney som manager var få minutter fra at rykke ned i den tredjebedste engelske række, men alt gik traditionsklubbens vej, da 46. og sidste spillerunde lakkede mod enden. Først udlignede Derby til 3-3 på straffespark i den direkte duel med Sheffield Wednesday og holdt siden stand trods ni minutters tillægstid, mens Cardiffs udligning til 1-1 mod Rotherhan, sendte Rotherham ned sammen med Sheffield Wednesday og Wycombe.

Andetsteds i Championship-rækken scorede venstrebacken Kristian Pedersen for Birmingham i 2-5-nederlaget i Blackburn, mens fem danskere spillere var i aktion for Brentford i 3-1-sejren ude over Bristol City. Brentford fik dermed en god optakt til den første playoff-semifinale om oprykning til Premier League. Her er Bournemouth modstanderen 17. og 22. maj. Swansea-Barnley mødes i den anden semifinale.

Fodbold. Den brasilianske stjerne Neymar har forlænget sin kontrakt med Paris Saint-Germain til sommeren 2025. Den 29-årige Neymar skiftede fra Barcelona i 2017.

Fodbold. Der kommer næppe engelske fans på stadion i Istanbul, når Manchester City og Chelsea 29. maj mødes i Champions League-finalen. Fredag satte de britiske myndigheder på grund af coronasituationen Tyrkiet på den såkaldte røde rejseliste. Den britiske transportminister, Grant Shapps, ser derfor gerne, at finalen flyttes til et stadion i Storbritannien. »Det her betyder, at fodboldfans ikke bør rejse til Tyrkiet. Fodboldforbundet er i kontakt med Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.). Vi er åbne for at være vært for finalen, men i sidste ende er det en beslutning, Uefa skal tage«, siger Shapps. Høje smittetal i Tyrkiet har endvidere ført til en nedlukning af landet frem til 17. maj.

Fodbold. Der er med rette skrevet meget kritisk om VM-turneringen i Qatar næste år, men et nyt tiltag ved turneringen kan de færreste være uenige om. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) oplyser således, at der vil være øget fokus på hovedskader ved VM i 2022. Blandt andet vil der være særligt ekspertpersonale, der udelukkende skal spotte mulige hovedskader. Holdlæger vil tillige få adgang til video med det samme, så de hurtigere kan vurdere, om der skal handles. Og så kan en hovedskadet spiller blive udskiftet, selv om man har opbrugt sin udskiftningskvote.

Atletik. Norske Therese Johaug er også hurtig uden langrendsski. Med løbesko på var hun lørdag således blot 7,88 sekunder fra at indfri OL-kravet i 10.000-meterløb. Det skriver Ritzau. Therese Johaug forklarer, at hun har brugt OL-kravet som motivation og ikke har haft i sinde at kvalificere sig til OL.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) straffede fredag ni af de 12 klubber, der i sidste måned stod bag den såkaldte European Super League. Donationer på over 100 millioner kroner til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold samt en bøde svarende til 5 procent af klubbernes europæiske indtægter i sæsonen 2023-2024 lød straffen på. FC Barcelona, Real Madrid og Juventus venter stadig på en sanktion, men de tre klubber holder fast i, at der er behov for en europæisk superliga for at sikre en fremtidig udvikling af fodbolden.

»Vi er fuldt ud klar over de mange forskellige reaktioner, der har været på Super League-initiativet, og vi har behov for at reflektere over nogen af argumenterne og overveje vores tilgang til ligaen«, skriver klubberne i en fælleserklæring og tilføjer: »Det vil dog være meget uansvarligt, når vi kender til problemerne i fodboldsektoren - som i første omgang fik os til at annoncere planerne om en Super League - hvis vi ikke arbejdede videre med vores mission om at få bæredygtige og effektive løsninger på nogle af de eksistentielle udfordringer, som truer fodboldindustrien«.

Golf. De danske deltagere ved Honda LPGA Thailand får svært ved at blande sig i kampen om turneringssejren. 3. runde førte nemlig til en dyk i placeringerne. Nanna Koerstz Madsen er bedste dansker som delt nummer 19 i turneringen og har otte slag op til den førende Tavatanakit Patty. Nicole Broch Larsen og Emily Kristine Pedersen deler 22. pladsen.

Cykling. Den 104. udgave af Giro d’Italia indledes i dag. Der er to danske ryttere med i feltet - Christopher Juul-Jensen og Mikkel Frølich Honoré, der kører Giro for henholdsvis Team BikeExchange og Quick-Step.

Håndbold. Det er igen tilladt til at træne indendørs på breddeplan, efter at retningslinjerne for idræts- og kulturliv er blevet ændret af Kulturministeriet. Det skriver Ritzau. Tidligere var indendørs kontaktsportsgrene ikke en del af genåbningen, men nu må der altså trænes i håndbold igen. Træningen begrænser sig dog til øvelser uden kropskontakt.

Golf. Sebastian Cappelen missede cuttet i Wells Fargo Championship. Efter anden runde havde han brugt otte slag mere end banens par. Dermed var han seks slag fra at avancere til weekendens to finalerunder og hele 14 slag efter den førende trio.

Fodbold. Den svenske landsholdsmålmand Jacob Rinne kan vær epå vej væk fra AaB. Han har nemlig kun et år tilbage af sin kontrakt, så det er ved at være tid til at sælge ham, forlyder det fra Aalborg. »Planen mellem AaB og Jacob er, at han skal sælges videre«, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til Ritzau. Hvis Rinne bliver solgt er afløseren allerede klar: Andreas Hansen står klar i køen med det bare 16-årige talent Theo Sander bag sig.

Fodbold. Leicester og Kasper Schmeichel kan ende med at komme under pres i slutspurten mod en top-4-placering i Premier League. Fredag tabte Leicester på hjemmebane 2-4 til Newcastle. Leicesters tre sidste kampe i denne sæson er mod Manchester United, Chelsea og Tottenham.