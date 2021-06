FC Midtjylland klar til storklub: »To vilde kampe med alt på spil«

Fodbold. Så er der trukket lod til 2. runde af Champions League-kvalfikationen. De danske vicemestre FC Midtjylland blev trukket op fra bowlen og parret med skotske Celtic. Skotterne er vicemestre i den hjemlige række, hvor de måtte overlade tronen til Rangers. FC Midtjylland starter på udebane 20. eller 21. juli, mens der er returkamp i Herning ugen efter. Celtic regnes – primært af historiske årsager – som en gigant i europæisk fodbold. Klubben vandt som den første britiske klub den europæiske mesterholdsturnering i 1967. Hvis det ender med FCM-sejr, er de danske vicemestre videre til næste runde, og taber de, overføres de til Europa League-kvalifikationens 3. runde.

»Det er et topklassehold i Europa. Det kan man se på både budget og koefficientpoint, men vi tror på muligheden. Vi tror på, at vi kan slå dem, og vi står egentligt fint til dem. Det bliver to fede kampe på liv og død, hvor vi virkeligt skal ud og slås for det«, siger den nye FCM-træner Bo Henriksen og uddyber: »Vi har selvfølgelig en mulighed for at slå dem, og det skal vi gøre alt for. De er kendt for altid at fighte og arbejde benhårdt, men vi har nogle af de samme egenskaber, og vi kan presse dem fysisk. Det bliver uden tvivl to vilde kampe med alt på spil. Det glæder vi os til«.

Fodbold. Lodtrækningen til 2. runde af kvalifikationen den nye Conference Leaguer sendte FC København i armene på Torpedo-Belaz Zhodino fra Hviderusland og AGF til Storbritannien. Kampene spilles 22. og 29. juli og FCK starter hjemme, mens AGF starter på udebane mod enten Bala Town fra Wales eller Larne fra Nordirland.

Fodbold. Coronapandemien har skabt et større kaos i kvalifikationen til VM i Qatar i november og december næste år. Adskillige kampe er blevet udsat, og for at sikre, at kvalifikationen i blandt andet Asien og Nord/Mellemamerika rent faktisk kan spilles til ende, så har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) placeret en landskampsperiode i slutningen af januar og starten af februar 2022.

Fodbold. Den tidligere præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) får formentlig snart et noget uventet comeback efter en flerårig udelukkelse i kølvandet på en korruptionssag. Franske Michel Platini, der er idémanden bag det igangværende EM spredt ud over hele Europa, oplyser til nyhedsbureauet AFP, at han står til at blive bestyrelsesmedlem i den internationale spillerforening, Fifpro. »Det gør mig meget glad. Jeg har altid sagt, jeg ville komme tilbage, hvor jeg kunne være nyttig«, siger 65-årige Michel Platini og tilføjer: »Jeg har altid sagt, at fodbold tilhører spillerne og fansene. Nu kommer jeg tilbage til mit folk, spillerne, så deres rolle kan blive forsvaret og anerkendt«.