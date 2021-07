FCK-defensiven fremstår fortsat som Danmarks største gavebutik

Så er vi i gang igen. Romelu Lukaku, Pierre-Emile Højbjerg, Luka Modric og de øvrige EM-stjerner har overladt Parkens græs til FCK-spillerne og modstanderne i Superligaen. Kampene i tv fra Wembley, Stadio Olimpico og Johan Cruijff Arena er blevet erstattet af opgør fra MCH Arena, Vejle Stadion og Right to Dream Park.

Det har også sin charme, og det er rart at have Superligaen tilbage. Selv om den første runde af ’vores liga’ bar præg af, at det netop var den første efter sommerferien. Tempo og det tekniske niveau er set bedre, og bliver det også i de kommende måneder.

En sæsonpremiere er en oplagt mulighed for at skabe en fortælling om en frisk start. At den forrige sæsonens skuffelser nu blot er fortid, og der venter succes i den nærmeste fremtid. Den historie vil særligt FC København og cheftræner Jess Thorup gerne præsentere for omverdenen. Thorup, der til tider fremstod uklar i sin kommunikation i sit første halvår i klubben, har været glasklar i interviews den seneste uge. Det er kun titler, der tæller for FCK.