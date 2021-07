Engelsk politi anholder fire for racisme efter EM-finale

Fodbold. Engelsk politi har iværksat en stor undersøgelse af de mange racistiske ytringer på sociale medier, der ramte især tre engelske spillere efter EM-finalen. Foreløbig er fire personer er anholdt, men politiet er langt fra færdig med sine undersøgelser, bekræfter ordensmagten over for BBC. »Hvis vi identificerer, at du står bag denne forbrydelse, så finder vi dig, og dine skamfulde handlinger får seriøse konsekvenser«, siger chefen for undersøgelsen, politimester Mark Roberts. Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho brændte alle et forsøg i straffesparkskonkurrencen mod Italien og blev herefter udsat for racisme på deres sociale medier.

Tennis. Danske Holger Rune kunne heller ikke i andet forsøg gøre noget ved den norske profil Casper Ruud. Sidstnævnte er topseedet ved Swedish Open i Båstad, og torsdag kunne nordmanden i 2. runde besejre Holger Rune 6-0, 6-2 og sikre sig adgang til kvartfinalen, hvor modstanderen bliver svenske Elias Ymer eller schweiziske Henri Laaksonen. I double var det også slut i 2. runde for rutinerede Frederik Løchte og hans svenske makker André Göransson, der tabte klart i to sæt til den hollandske duo Sander Arends-David Pel.

Fodbold. AaB har købt den 25-årige angriber Milan Makaric i FK Radnik Surdulica. Det bekræfter den serbiske klub på Instagram torsdag eftermiddag. Makaric havde en forrygende sidste sæson, hvor han blev topscorer i den serbiske liga med 25 mål i 38 kampe. Han har undervejs i 2021 fået debut for Serbiens A-landshold, hvor han indtil videre har spillet tre kampe.

Fodbold. Daniel Agger bliver genforenet med sin tidligere holdkammerat fra Liverpool i HB Køge. Jon Flanagan har nemlig fået kontrakt i klubben, hvor Agger er cheftræner, frem til sommeren 2023. Han har tidligere begået sig i Premier League, hvor han fik debut for Liverpool som 18-årig i en 3-0-sejr over Manchester City i april 2011. I de efterfølgende sæsoner var han ikke meget på banen, men i 2013/14 blev han aktuel igen, før en skade satte en stopper for det. Efterfølgende blev det ikke til mere end sporadiske optrædener, hvorefter han i 2016 blev udlejet til Burnley og siden Bolton. I 2018 hed hans klub Rangers, hvor han spillede i to sæsoner. Flanagan har stået uden kontrakt, siden han vinkede farvel til Charleroi tidligere denne sommer.

Cykling. Tour de France-holdet Bahrain Victorious har haft besøg af politiet på deres rytterhotel onsdag aften. Det bekræfter holdchef Milan Erzen over for Cyclingnews. Anklageren fra den franske by Marseille har oplyst til Cyclingnews, at ransagningen skete på baggrund af et muligt brud på dopingreglerne. Undersøgelsen startede allerede 3. juli og drejer sig om »afskaffelse, transport, besiddelse og import af ulovlige substanser eller uberettigede måder, en atlet kan bruge dem på«, fortæller anklageren. Cykelholdet Moviestar boede på samme hotel, men blev ikke ransaget.

EM-fodbold. Et EM på hjemmebane krydret med corona? Måske gav det panderynker hos en del af befolkningen, men nu viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at EM-kampene i Parken gav få smittede. 152 personer blev smittet med coronavirus i forbindelse med EM-kampene i Parken, skriver DR. Dermed var kampene ikke en supersprederbegivenhed.

Håndbold. Målmand Jannick Green skifter SC Magdeburg ud med den franske storklub Paris Saint-Germain (PSG) på en toårig aftale. Skiftet bliver en realitet, når Greens kontrakt udløber i sommeren 2022. Han har tilbragt syv år hos SC Magdeburg og vundet to titler med klubben.

Atletik. I en rapport konkluderer det amerikanske justitsministeriums interne vagthund, at FBI reagerede for langsomt og useriøst på beskyldninger mod Larry Nassar om overgreb. I rapporten bliver to agenter beskyldt for at have løjet over »adskillige og fundamentale fejl«, som betød at misbruget kunne fortsætte i flere måneder. Larry Nassar blev i 2017 dømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn. Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Olympisk. Håndboldmændene skal bo på et luksuriøst hotel på Okinawa Island, før OL for alvor går i gang. Men der bliver ikke ligefrem mulighed for at nyde hotellets omgivelser, da spillerne fortrinsvis skal være isoleret: »Jeg er nødt til at sige, at med de restriktioner, der er nu, så fatter jeg ikke, at man vil gennemføre OL. Jeg forstår det ikke. Det er som om, at det skal afholdes af hensyn til alle mulige andre end atleterne«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet.

Fodbold. Han blev kåret som EM’s bedste spiller af Uefa, og nu har storklubben PSG fået den italienske målmand Gianluigi Donnarumma på krogen. Han skifter på en fri transfer til den franske klub, da hans kontrakt i AC Milan løb ud tidligere på sommeren. Donnarumma har skrevet under på en femårig aftale.

Basketball. Milwaukee er tilbage på omgangshøjde i NBA-finaleserien. Milwaukee Bucks og Phoenix Suns har nu hver vundet to kampe i NBA-finaleserien, og dermed er alt lige inden den femte kamp. Milwaukee vandt senest 109-103.