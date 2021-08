Real Madrid tager afstand fra absurd rygte og Dolberg tryner mestrene

Fodbold. Real Madrid har følt sig nødsaget til at tage til genmæle over en historie publiceret i den spanske avis Mundo Deportivo. I lørdagsudgaven skriver avisen, at Real Madrid fremover gerne vil spille med i den engelske Premier League. »Real Madrid vil gerne understrege, at disse oplysninger er fuldstændig falske, absurde og umulige«, meddeler Real Madrid, og understreger, at historien udelukkende er tilvejebragt for at skabe forstyrrelser i og omkring klubben. Ifølge Mundo Deportivo er Real Madrid i åben krig med den magtfulde boss i den spanske divisionsforening (La Liga), Javier Tebas, og leder derfor med lys og lygte efter en vej ud af La Liga og ind i Premier League, hvor økonomi og indtjeningsmuligheder er langt større.

Fodbold. Kasper Dolberg og Nice dukkede mesterholdet Lille i Ligue 1 og den danske landsholdsangriber førte an, da han åbnede scoringen i 4-0-udebanesejren efter to minutters spil. Efter pausen scorede Dolberg også på hovedstød.

Dolberg lå ned, men kom op igen og scorede to gange. Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Cykling. Portugiseren Joao Almeida (Dceuninck-Quick Step) styrkede sin samlede føring i WorldTour-løbet Polen rundt med en andenplads på næstsidste etapes 19,1 km lange enkeltstart i Katowice. Almeida blev overtrumfet af sin franske holdkammerat Rémi Cavagna med 13 sekunder og fører nu med 26 sekunder til sloveneren Mateh Mohoric (Bahrain Victorius) og 33 til polakken Michal Kwaitkowski (Ineos Grenadiers). Mikkel Bjerg blev nr. 4 på enkeltstarten, men har udspillet sin rolle sammenlagt. Derimod rykkede Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) op som nr. 5 i klassementet 59 sekunder bagude ved at blive nr. 8 på enkeltstarten 29 sekunder efter Cavagna.

Golf. 20-årige Rasmus Højgaard, som Politiken i 2018 kårede som Årets Fund i dansk idræt, var lørdagens suverænt bedste mand ved European Tour-turneringen Cazoo Classic på London Golf Club. Danskeren gik 3. runde i 62 slag, satte dermed banerekord og katapulterede sig fra 25. til 1. pladsen. Højgaard går ind til søndagens finalerunde som klar favorit til at vinde førstepræmien på 1,5 millioner kroner med en total på 202 slag. Han er tre slag bedre end de nærmeste forfølgere, skotten Calum Hill og englænderen Jordan Smith.

Fodbold. Så er formaliteterne på plads og kontrakten er underskrevet. Den 28-årige franske verdensmester Raphaël Varane skifter fra Real Madrid til Manchester United på en fireårig kontrakt. »Manchester United er en af de mest ikoniske klubber i verden«, siger forsvarsspilleren om skiftet, der angiveligt har kostet den engelske klub 350 millioner kroner.

Bruno Fernandes og Paul Pogba kontrollerede begivenhederne på Old Trafford, hvor næsten 73.000 tilskuere skabte en fantastisk stemning. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Varane-nyheden kom samtidigt med, at Manchester United med en stålsat præstation indledte den nye Premier League-sæson med en storsejr på 5-1 hjemme på Old Trafford over Leeds. Dagens detaljer stod en ustoppelig duo bestående af Bruno Fernandes og Paul Pogba for. Fernandes scorede hattrick og Pogba blev noteret for hele fire assist – en mere end i hele sidste sæson – på en dag, hvor vicemestrene aldrig blev udfordret.

Fodbold. Andetsteds i Premier League var også en anden titelkandidat, Chelsea, knusende overlegne mod Crystal Palace, som blev slået 3-0. Og så fik Jannik Vestergaard dagen efter kontraktunderskrivelsen debut i Leicesters forsvar, da han spillede den sidste halve time af 1-0-hjemmesejren mod Wolverhampton.

Fodbold. Philip Billing blev matchvinder, da Bournemouth lørdag vandt 2-1 ude over Nottingham Forest i den næstbedste engelske række.

Fodbold. Med et hovedstødsmål sat ind fra bagerste stolpe sendte Jacob Bruun Larsen sin klub Hoffenheim på vej mod en storsejr på 4-0 på udebane i bundesligaopgøret mod Augsburg. Bruun Larsen blev taget ud efter en times spil og fra bænken kunne den danske angriber se sin afløser Sargis Adamyan score 2-0, inden Hoffenheim snørrede sækken helt med to mål i de sidste tre minutter.

Cykling. Belgiske Remco Evenepoel er vinder af PostNord Danmark Rundt. Den 21-årige Quick-Step-rytter havde før den afsluttende enkeltstart på godt 11 kilometer på Frederiksberg et forspring på over halvandet minut, og det var derfor blot en formssag at sikre den samlede sejr på 5. etape. Remco Evenepoel vandt enkeltstarten med et sekund foran Søren Kragh Andersen (Sunweb).

Tennis. Clara Tauson måtte natten til lørdag trække sig midtvejs fra sin kamp i 2. runde af ITF-turneringen i amerikanske Landisville, Pennsylvania. I mere end 30 graders varme måtte den 18-årige danskers fysik kapitulere i kampen mod polakken Magdalena Frech. »Hun fik hedeslag, ja. Hun havde meget høj puls og hyperventilerede. Og på den baggrund frarådede lægen fortsat spil«, skriver Søren Tauson, Clara Tausons far, i en SMS ifølge Ritzau til TV2 Sport.

Badminton. Damedoublen Alexandra Bøje og Mette Poulsen undskylder nu for deres bizarre opførsel i DM-finalen fredag mod Maiken Fruergaard og Sara Thygesen. Bøje og Poulsen truede med at forlade kampen undervejs, da de følte sig groft bortdømt af servedommeren, som endte med at forlade kampen grædende. »Vi vil gerne beklage og undskylde for vores opførsel i DM-finalen i går. Vores reaktion på banen tog overhånd, og vi lod vores frustrationer løbe af med os. Det er vi rigtig kede af, og vi har rakt ud til servedommeren med en undskyldning. Vi lægger os samtidig fladt ned og undskylder til alle, som føler sig stødt over vores opførsel i kampen. Det er ikke sådan, vi ønsker at repræsentere hverken sporten eller vores egne værdier«, lyder det fra duoen ifølge badminton.dk. Fruergaard og Thygesen snuppede DM-titlen.

