Goddag igen: Cristiano Ronaldo skifter til sin gamle klub Manchester United

Fodbold. Cristiano Ronaldo skifter til sin tidligere klub Manchester United fra italienske Juventus. Det bekræfter den engelske fodboldklub på sin hjemmeside. Handlen afhænger af, at den portugisiske stjerne består det obligatoriske lægetjek, og at de to parter kan nå til enighed om Ronaldos personlige krav. Cristiano Ronaldo spillede 292 kampe i alle turneringer og scorede 118 mål for Manchester United i perioden 2003-2009 inden han derefter skiftede til Real Madrid. Nu 36-årige Ronaldo har de seneste tre sæsoner spillet i den italienske storklub Juventus.

»Alle i klubben ser frem til at byde Cristiano Ronaldo velkommen tilbage til Manchester«, skriver United på sin hjemmeside. Der gik i øvrigt ikke mange minutter fra handlen blev officiel til Manchester Uniteds hjemmeside gik ned.

Ifølge Sky Sports har Manchester United betalt Juventus 25 millioner euro (ca. 187 millioner kr.), og portugiseren har, stadig ifølge det britiske medie, underskrevet en toårig aftale.

Portugiseren har fem gange vundet Ballon d’Or som verdens bedste fodboldspiller, og hans trofæer tæller blandt andet 5 Champions League-titler, 7 nationale mesterskaber samt europamesterskabet med Portugal. I alt er han noteret for 179 landskampe og 109 mål.

Fodbold. Superstjernen Cristiano Ronaldo har meddelt Juventus, at han vil væk fra klubben. Det oplyser cheftræner Massimiliano Allegri på et pressemøde fredag. »I går (torsdag, red.) fortalte Cristiano mig, at han ikke længere ønsker at spille for Juventus. Derfor er han ikke i spil til morgendagens kamp mod Empoli«, siger Allegri ifølge Juventus’ Twitter-konto.

36-årige Ronaldo, der kom til Juventus i 2018 fra Real Madrid, er de seneste dage blev sat voldsomt i forbindelse med et skifte til Manchester City, inden transfervinduet lukker i løbet af den kommende tirsdag. Bliver det skifte en realitet, så kan Ronaldo og Lionel Messi, der er skiftet fra Barcelona til Paris SG, stå ansigt til ansigt i Champions League i Champions League-gruppespillet, hvor de to klubber er havnet i gruppe A med RB Leipzig og Club Brugge.

Cykling. Efter forgæves at have jagtet en sejr for nylig i hjemlandets Tour of Norway lykkedes det den 34-årige norske stjerne Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) at presse cyklen over stregen en anelse foran tyskerne Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) og Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) på den 180,6 km lange 2. etape i Deutschland Tour fra Sangerhausen til Ilmenau. Det var Kristoffs 80. triumf i karrieren og den første, siden han 29. august sidste år slog til på 1. etape i Tour de France. Sammenlagt fører Ackermann 2 sekunder foran Bauhaus og med yderligere 2 ned til Kristoff.

Motorsport. Efter fire ugers sommerferie er formel 1 tilbage, og weekenden på Spa i Belgien fik en dramatisk start, hvor Max Verstappen (Red Bull) både var hurtigste mand i den anden frie træning og kørte af banen mod sessionens slutning. De to Mercedes-kørere Valtteri Bottas og Lewis Hamilton var marginalt langsommere end Verstappen. Lørdag er der kvalifikation til søndagens grandprix.

Motorsport. Sergio Perez har fået forlænget sin kontrakt med formel 1-holdet Red Bull med yderligere et år. Den 31-årige mexicaner kom til Red Bull før denne sæson og med blandt andet en grandprix-sejr i Aserbajdsjan har han gjort det så godt, at aftalen er forlænget.

Fodbold. De to danske deltagere i Europa League – Brøndby og FC Midtjylland – har fået tildelt deres modstandere i gruppespillet. I Brøndby får de måske lidt lettere ved at sælge billetter end i FC Midtjylland, mens midtjyderne rent sportsligt måske har fået en lidt mindre vanskelig gruppe.

Brøndby skal i gruppe A møde franske Lyon, skotske Rangers samt Sparta Prag fra Tjekkiet. »Lyon er favoritter i gruppen«, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen til TV2 Sport X, og varsler tætte opgør mod de skotske mestre og de tjekkiske vicemestre.

FC Midtjylland skal i gruppe F skal op mod portugisiske Braga, Røde Stjerne fra Serbien samt Ludogorets fra Bulgarien. »Gruppen er åben og det er nogle stærke hold«, siger FCM-målmanden Jonas Lössl til TV2 Sport X. »Det er en rigtig god lodtrækning for os«, supplerer keeperen, mens FCM-træner Bo Henriksen beskriver gruppen som »usexet«.

Fodbold. I den nye europæiske Conference League skal FC København i gruppe F møde de græske vicemestre Paok Saloniki, de slovakiske mestre Slovan Bratislava og Red Imps, der er vicemestre i Gibraltar, mens Randers FC i gruppe D skal møde AZ Alkmaar fra Holland, Jablonec fra Tjekkiet og Cluj fra Rumænien. Mens FCK var topseedet i gruppespillet, var Randers seedet i nederste lag.

Kampprogrammet i Europa League og Conference League foreligger lørdag. Kampdagene er 16. og 30. september, 21. oktober, 4. og 25. november og 9. december.

Roning. Sverri Nielsen tager mindst et års pause. Det siger færingen, der ved OL i Tokyo stillede op for Danmark, til DR. »Lige nu har jeg brug for en pause. Jeg er presset fysisk, hvor jeg døjer med flere smerter fra sporten. Særligt i ryggen. Og så er motivationen for at fortsætte der ikke lige nu«, siger manden, der blev nummer 4 i OL-finalen og blot var 0,15 sekund var en medalje.

Para-OL. Peter Rosenmeier er klar til semifinalen ved de paralympiske lege efter en sejr i fire sæt over kinesiske Chen Chao. Peter Rosenmeier eksekverede på sin første matchbold i fjerde sæt og er dermed allerede sikret en bronzemedalje, da taberne i semifinalerne ikke spiller om tredjepladsen.

Badminton. Damedoublen Alexandra Bøje og Mette Poulsen er blevet idømt tre måneders karantæne for dårlig opførsel i DM-finalen for nylig, hvor parret brokkede sig højlydt og fik en servedommer til at forlade en kamp grædende. Karantænen gælder i nationale og internationale individuelle turneringer på dansk grund samt tre spilledage i den danske holdturnering. Derimod gælder udelukkelsen ikke landsholdet, hvor der venter store opgaver i form af Uber Cup på hjemmebane samt Sudirman Cup.

Fodbold. Tremandsforsvaret med Simon Kjær, Andreas Christensen og Jannik Vestergaard, som under EM etablerede sig som landstræner Kasper Hjulmands foretrukne, skal gentænkes til de kommende opgaver i VM-kvalifikationen mod Skotland, Færøerne og Israel.

Leicester-spilleren Jannik Vestergaard er skadet og har meldt afbud til kampene. Han er blevet erstattet af Galatasaray-spilleren Victor Nelsson. EM-målmageren Kasper Dolberg er desuden meldt tvivlsom med en mindre skade. For en sikkerheds skyld er Jacob Bruun Larsen fra Hoffenheim derfor indkaldt til truppen, der samles i løbet af søndag.

Para-OL. Heller ikke de igangværende lege i Tokyo er dopingfri. To dage efter at have vundet bronze på banen er den polske cykelrytter Marcin Polak blevet suspenderet som følge af en prøve med spor af epo. Han skulle også have deltaget i mændenes linjeløb i næste uge.

Cykling. En anstrengt økonomi tvinger landsholdet til at droppe linjeløbet ved EM i Italien. »Det er en beslutning, der er truffet for lang tid siden. Det skyldes prioritering af ressourcer og det kommende VM, der ligger så tæt på. Vi har valgt at prioritere damerne og U23, men lade eliten køre enkeltstart. Herreeliten fokuserer på det forestående VM«, siger landstræner Anders Lund til Ritzau. Ved EM i Trento 8.-12. september kører Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg enkeltstarten, mens både U23- og kvinderytterne stiller op med fuldt hold i alle kategorier.

Fodbold. Royal Antwerp-træneren Brian Priske havde lovet at gennemføre et pressemøde nøgen, hvis hans hold kunne vinde over cypriotiske Omonia Nicosia uden at lukke mål ind. Antwerp sejrede 2-0 efter 120 minutters spil af Europa League-returkampen og vandt derefter straffesparkskonkurrencen. Priske dukkede derfor op til pressemøde kun iført håndklæde.

»Rudi (Cossey, assistenttræner, red.) sagde i aftes, at vi ville vinde 3-0. Jeg sagde: ’Okay, hvis det går sådan, og vi holder nullet for første gang, afholder jeg pressemødet uden tøj på’«, siger han ifølge Ritzau til avisen Het Nieuwsblad.

»Vi spillede en rigtig god kamp. Vi gjorde alt for at vinde, og det lykkedes. Der er sket så meget her de seneste to måneder, og der er kommet mange nye ind. Succesen her er rigtig vigtig, og alle fortjener det«, siger Brian Priske, der over middag følger med i lodtrækningen til gruppespillet, hvor også Brøndby og FC Midtjylland er med i bowlen. Priske og Antwerp kan dog ikke trække de danske mandskaber, da alle tre hold er placeret i seedningslag 4.

Tennis. Holger Rune er nu kun én sejr fra at være med i hovedturneringen ved US Open. Sent torsdag sejrede den danske teenager 6-4, 6-1 over amerikanske Mitchell Krueger. Nu venter en sidste kvalifikationskamp i aften ved 19-tiden mod tyskeren Mats Moraing, der er nummer 239 i verden. Holger Rune er nummer 145 i verden.

Para-OL. Det danske landshold i kørestolsrugby tabte tidligt fredag morgen 50-52 til Frankrig i holdenes sidste gruppekamp. Resultatet betyder, at Danmark ikke kan kvalificere sig til semifinalen.

