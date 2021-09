Clara Tauson vinder finalegyser og banker på til top-50

Tennis. 18-årige Clara Tauson kan for tredje gang i denne sæson kalde sig for vinder af en WTA-turnering. Efter triumferne i Lyon i marts og ved WTA Challengeren i Chicago i august sejrede danskeren i en tæt og nervepirrende finale i Luxembourg mod den tidligere top-5-spiller Jelena Ostapenko. Tauson vandt efter en to timer lang kraftanstrengelse med 6-3, 4-6, 6-4 mod den tidligere French Open-vinder fra Letland og belv således den anden danske vinder af turneringen, som Caroline Wozniacki vandt i 2013. Med sejren rykker Tauson mandag qua 280 ranglistepoint for gevinsten frem på verdensranglistens 52. plads, hvilket er hendes korte karrieres foreløbigt højeste, og som vil give hende direkte adgang til stort set samtlige WTA-turneringer. Den kontante gevinst i karrierens tredje titel er på ca. 175.000 kroner. Clara Tausons næste opgave på WTA Tour er Astana Open i Kasakhstan fra 27. september.

Kampen parti for parti





Fodbold. Manchester United-spilleren Jesse Lingard fik karrieren på ret køl igen, da han i sidste sæson med stor succes var udlejet til West Ham. I Champions League begik han i midtugen en gevaldig brøler, der førte til United-nederlag i Schweiz mod Young Boys, men søndag fik midtbanespilleren oprejsning, da han blev matchvinder i udekampen i Premier League mod West Ham.

Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

Afgørelsen på 2-1-opgøret faldt i sidste minut, da Lingard trak ind i banen og med højrebenet sparkede bolden op i krogen. Tre minutter inde i tillægstiden fik West Ham straffespark, men den til straffesparkslejligheden indskiftede veteran Mark Noble misbrugte forsøget på David De Gea. Said Benrahma bragte West Ham foran i 30. minut, inden Cristiano Ronaldo udlignede. United holder med sejren trit med Liverpool i toppen af Premier League. Begge hold har 13 point.

Cykling. Filippo Ganna genvandt VM i enkeltstart, da han var hurtigst på landevejen i Belgien. Kasper Asgreen var med i kampen om medaljer, men endte akkurat udenfor podiet efter belgierne Wout van Aert og Remco Evenepoel, der vandt henholdsvis sølv og bronze. Mikkel Bjerg blev nummer 17.

Tennis. Holger Rune er én sejr fra en plads i hovedturneringen ved ATP-eventet i franske Metz. Søndag vandt han sin første kamp i kvalifikationsturneringen over italieneren Thomas Fabbiano med cifrene 3-6, 6-3, 6-4.

Fodbold. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg blev skadet efter bare et kvarters spil af Nices tilskuerløse derbykamp mod Monaco. Det sluttede 2-2, da Amine Gouiri brændte et straffespark for Nice små 10 minutter før tid. Den franske avis L’Equipe beretter, at Dolberg blev ramt på knæet, kort inden at han måtte udgå. Han kunne dog selv gå fra banen.

Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix Kasper Dolberg kunne gå tidligt i bad.

Kasper Dolberg kunne gå tidligt i bad. Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Atletik. Det blev til dobbelt etiopisk sejr i Copenhagen Half Marathon. Amdework Walalegn sejrede i toptiden 59,10 minutter med en margin på blot to sekunder til kenyaneren Kenneth Renju, der havde landsmanden Daniel Mateiko bag sig i 59,25. Abdi Ulad blev bedste dansker i 1.03,30 timer.

Hos kvinderne satte Tsehay Gemechu løbsrekord i de københavnske gader i 1.05,07 timer, hvilket var henholdsvis 34 sekunder og et minut hurtigere end Hawi Feysa (Etiopien) og Vivian Kiplagat fra Kenya. Annah Ritah Nagadya blev bedste dansker i 1.16,49 timer.

Fodbold. Mohamed Daramy scorede sit første mål for Ajax efter skiftet fra FC København, da han lørdag aften blev sendt på banen efter 62 minutter af opgøret mod Cambuur, der blev sendt hjem fra Amsterdam med en sæk på 9-0.

Daramy havde i sin hjemmebanedebut egentlig mistet bolden i feltet, men fik den generobret, inden holdkammeraten Kenneth Taylor prikkede den i feltet videre til danskeren, som scorede til 6-0 med en velplaceret afslutning får minutter efter sin indskiftning. I slutningen af kampen lagde Daramy så op til David Neres’ afsluttende scoring i 9-0-sejren, der er den største i den bedste hollandske række, siden Heerenveen slog Heracles med samme cifre i 2007.

Direkte sport i tv Søndag 19. september TV 2 Sport 12.30 Motorsport: TCR Århus 14.15Cykling: VM ­ enkeltstart (m) 20.45 Fodbold: Juventus-­Milan 22.45 Fodbold: Philadelphia-­Orlando TV3+ 18.00 Fodbold: FC København­-FC Midtjylland 22.15 Am. fodbold: LA Chargers­-Dallas 2.20 Am. fodbold: Baltimore­-Kansas City TV3 Sport 9.55 Standardvogne: DTM kvalifikation 14.00 Fodbold: Randers­-FC Nordsjælland 18.45 Am.fodbold: NY Jets-­New England TV3 Max 13.40 Håndbold: Kiel­-Flensburg (m) 15.15 Fodbold: Brighton-­Leicester 17.30 Fodbold: Dortmund-­Union Berlin 19.30 Fodbold: Wolfsburg­- Frankfurt 21.25 Motorsport: IndyCar Xee 15.00 Fodbold: West Ham-­Manchester U. 17.30 Fodbold: Tottenham-­Chelsea CANAL 9 16.00 Fodbold: SønderjyskE-­Brøndby Eurosport 1 6.00 Motorsport: Endurance ­ VM-­afd. Eurosport 2 11.00 Atletik: Københavns halvmaraton 14.00 Fodbold: Vejle­-Viborg 19.00 Svømning: International League 00.00Golf: Fortinet Championship TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Empoli-­Sampdoria 16.15 Fodbold: Real Sociedad-­Sevilla 18.05 Fodbold: Verona­-Roma 21.00 Fodbold: Valencia­-Real Madrid

Vis mere

Kano og kajak. Emma Aastrand Jørgensen hentede søndag endnu en medalje ved VM på Bagsværd Sø, da hun vandt bronze i 500 meter enerkajak dagen efter guldtriumfen på 200 meter. Nu skal hun som studerende slappe af efter en lang sæson, inden hun retter blikket mod OL i Paris i 2024. »Jeg skal ud og have nogle gode grin og hygge mig med den klasse, jeg er kommet i. Og så har jeg faktisk ferie i uge 42. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har haft, så der tror jeg, at jeg skal ud at rejse, hvis ellers jeg kan skrabe nogle penge sammen til det«, siger Emma Aastrand Jørgensen til Ritzau.

Også i 5.000 meter enerkajak blev det til en dansk medalje. Mads Pedersen sikrede Danmark den femte medalje ved VM, da han vandt bronze. Ungarske Balint Noe og portugiseren Fernando Pimenta havde en tæt duel om guldet, som Noe endte med at vinde med 0,22 sekunder.

Fodbold. Den tidligere Tottenham-målkonge og verdensmester med England fra 1966 Jimmy Greaves er død. Han blev 81 år. Det meddeler Tottenham på klubbens hjemmeside. Greaves, der er Tottenhams mest scorende spiller nogensinde med 266 mål, døde tidligt søndag i sit hjem.

Dart. Hollænderen Michael van Gerwen sejrede lørdag aften ved Nordic Dart Masters, da han i finalen i Forum på Frederiksberg besejrede Fallon Sherrock fra England med 11-7. Fallon Sherrock, der førte 6-3, skrev et lille stykke historie, da hun som den første kvinde nåede frem til en tv-transmitteret PDC-finale.