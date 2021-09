Ro på efter pokalchok: Brøndby tager 8-1-sejr før møde med formstærke AaB i Superligaen

Fodbold. Allerød havde solgt deres hjemmebanefordel, således at pokalopgøret i 3. runde torsdag aften mod de danske mestre fra Brøndby blev spillet på Brøndby Stadion. Det udnyttede Brøndby tilsyneladende fuldt ud, for et noget reservepræget mandskab havde afgjort kampen efter første halvleg med en 4-0-føring. Anden halvleg tilhørte også Brøndby, som endte med at vinde opgøret 8-1. Måske en vigtig opmuntring for Brøndby, inden holdet søndag hjemme skal møde AaB i Superligaens 10. runde.

Fodbold. Efter onsdagens pokalsensation i Nykøbing, der knækkede FC København, var der optimisme at spore i Valby, da Frem fra 3. division torsdag aften tog imod AGF fra Superligaen i pokalturneringen. Men på knap fire minutter i første halvleg blev duellen afgjort, for her scorede AGF tre gange. Det afholdt dog ikke hjemmepublikum fra at udtrykke sin markante støtte til de lokale helte, og efter pausen løftede Frem sit spil. AGF vandt opgøret 3-0, men det var ikke fordi, sejren var prangende. Horsens vandt 3-2 over Silkeborg.

Fodbold. Mikkel Damsgaard spillede torsdag aften hele kampen for Sampdoria, men gæsterne fra Napoli blev en ubehagelig oplevelse for den danske landsholdsspiller og hans holdkammerater. Napoli vandt 4-0 og indtager førstepladsen i Serie A, mens Sampdoria er placeret som nr. 13.

Cykling. Chris Anker Sørensens dødsulykke har sat dybe spor på det danske VM-hold, der er samlet i Belgien forud for kampen om verdensmesterskabet i landevejsløb på søndag. Især for Michael Valgren har tragedien ramt hårdt. Han kørte i to sæsoner som holdkammerat med Chris Anker Sørensen på det daværende Tinkoff-Saxo-hold. »Jeg har selv forsøgt at bearbejde det, inden jeg tog afsted til VM. Jeg arbejder med en mentalcoach. Men det er hårdt. Jeg kendte Chris okay, og han er en af dem, der altid har troet på mig, når andre afskrev mig«, siger Michael Valgren ifølge Ritzau.

De to var holdkammerater i 2014 og 2015, da Valgren var et ungt fremadstormende talent, som forsøgte at lære af den otte år ældre landsmand. »Engang var vi sammen på træningslejr på Etna, bare ham og mig. Det er måske den bedste lejr, jeg nogensinde har været på. Han gav mig så meget baghjul. Han har været en fantastisk ildsjæl for cykelsporten, og det er noget forbandet lort, det der er sket«, siger Michael Valgren.

Håndbold. Ringkøbings kvinder kom torsdag langt om længe på pointtavlen i ligaen. Efter fire nederlag i lige så mange kampe vandt Ringkøbing, da det hjemme mod København Håndbold blev til en sejr på 28-27. Dermed har Ringkøbing nu to point for fem kampe. Københavnerne er på tre point og har nu ikke vundet i fire kampe i træk siden sejren i første kamprunde over Holstebro, der efter Ringkøbings sejr er ligaens nye bundprop.

Fodbold. Cristiano Ronaldos revisor har rigeligt at se til. Den 36-årige portugiser, der i sidste måned skiftede fra Juventus til Manchester United, er ifølge det amerikanske magasin Forbes nemlig verdens bedst betalte fodboldspiller. Ifølge Forbes vil Ronaldo i indeværende sæson tjene 125 millioner dollar, ca. 792 millioner kroner. Lidt over halvdelen af beløbet hiver Ronaldo hjem i form af løn og bonusser i Manchester United, mens resten kommer fra lukrative reklameaftaler.

Cristiano Ronaldos rival gennem de seneste 15 år, Lionel Messi, har efter skiftet fra Barcelona til Paris SG mistet toppositionen på Forbes-listen til Ronaldo. Messis indtægter vurderes i denne sæson til at være på 697 millioner kroner i Paris SG, der også må punge stort ud til Neymar og Kylian Mbappé.

Top-10 ifølge Forbes

793 mio. kr. Cristiano Ronaldo, Man. United

Cristiano Ronaldo, Man. United 697 mio. kr. Lionel Messi, Paris SG

Lionel Messi, Paris SG 602 mio. kr. Neymar, Paris SG

Neymar, Paris SG 273 mio. kr. Kylian Mbappe, Paris SG

Kylian Mbappe, Paris SG 260 mio. kr. Mohamed Salah, Liverpool

Mohamed Salah, Liverpool 222 mio. kr. Robert Lewandowski, Bayern München

Robert Lewandowski, Bayern München 222 mio. kr. Andres Iniesta, Vissel Kobe

Andres Iniesta, Vissel Kobe 216 mio. kr. Paul Pogba, Manchester United

Paul Pogba, Manchester United 202 mio. kr. Gareth Bale, Real Madrid

Gareth Bale, Real Madrid 184 mio. kr. Eden Hazard, Real Madrid

Fodbold. Brøndby slipper for at skulle holde styr på Moussa Dembélé, når de forsvarende danske mestre i næste uge møder Lyon i Europa League-gruppespillet. Torsdag skriver den franske klub på sin hjemmeside, at Dembélé, som er Lyons topscorer indtil videre i denne sæson, onsdag pådrog sig en lægskade, der holder ham ude i ’adskillige’ uger. Næste uges møde mellem Lyon og Brøndby spilles på franskmændenes hjemmebane. Det er begge holds anden kamp i gruppespillet. Lyon indledte det med at vinde 2-0 over Rangers, mens Brøndby spillede 0-0 med Sparta Prag.

Olympisk. Amerikanske atleter, der vil med til vinter-OL i Beijing i 2022, skal vaccineres mod coronavirus. Det fremgår af en række retningslinjer, som USA’s Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) løftede sløret for onsdag. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet Reuters som kilde. Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), siger til Ritzau, at det ikke er en politik, som man vil følge i Danmark. »Vi følger den tilgang, der er til vaccination generelt i Danmark. Det er jo et frit valg, om man vil lade sig vaccinere, og så må vi helt nøgternt konstatere, at vi i Danmark har været gode til at passe på os selv«, siger DIF-bossen. Danmark sender mindst 31 atleter til vinter-OL i 2022: 25 mandlige ishockeyspillere samt fem kvindelige curlingspillere og en mandlig langrendsløber.

Fodbold. FC Barcelona handlede torsdag ind til fremtiden. På sin hjemmeside skriver klubben, at den fra næste sommer får glæde af den 17-årige tyrker Emre Demir, der kommer til Barcelona fra Kayserispor i hjemlandet. Barcelona betaler, hvad der svarer til 15 millioner kroner for Demir, der har fået en kontrakt frem til 2027. I første omgang får han plads på spaniernes reservehold, lyder det. I Spanien skal alle spillere have en frikøbsklausul, og Demirs kommer til at lyde på 400 millioner euro (cirka 3 milliarder kroner). Barcelona beskriver Demir som en venstrebenet offensiv midtbanespiller, der også kan spille i forreste linje.

Tennis. Mikael Torpegaard gik sikkert videre i en ATP Challenger-turnering torsdag, da danskeren mødte Prajnesh Gunneswaran fra Indien. Torpegaard vandt i to sæt med cifrene 6-1, 6-4 og er dermed videre til kvartfinalen i turneringen, der spilles i byen Columbus i den amerikanske delstat Ohio. Næste modstander bliver amerikanske Stefan Kozlov.

Fodbold. Andreas Cornelius scorede i første minut, da den danske landsholdsangriber sammen med holdkammeraterne i Trabzonspor torsdag mødte Konyaspor i den tyrkiske liga. Desværre for Cornelius førte hans mål ikke til en sejr for Trabzonspor. Kampen endte 2-2. Det var Cornelius’ tredje scoring i Tyrkiet siden skiftet fra Parma i sommer.

Cykling. Det danske cykelmandskab Riwal har haft stor glæde af sine to hollændere Elmar Reinders og Nick van der Lijke, der tilsammen står for de fire sejre, holdet har erobret i denne sæson. Torsdag slog den 29-årige Reinders til for tredje gang, da han var den hurtigste i en duel mod franskmanden Alan Riou (Arkéa-Samsic) på den 167 km lange 4. etape i Tour de Bretagne. Inden for de seneste uger har Reinders desuden vundet Rent Liv-løbet i Skive og PWZ Zuidenveld Tour i hjemlandet. Nick van der Lijke sluttede i begyndelsen af august som nr. 1 i etapeløbet Kreizh Breiz Elites, blev kort efter nr. 4 i PostNord Danmark Rundt, og ligger lige nu nr. 3 i Tour de Bretagne 3 sekunder efter franskmanden Thibault Ferrasse (B&B Hotels).

Fodbold. FC Nordsjælland har forlænget kontrakten med det norske stortalent Andreas Schjelderup, der kom til klubben sidste sommer fra norske FK Bodø/Glimt. Allerede i en alder af 16 år debuterede han for FCN i Superligaen, og han har gjort det så godt, at han nu belønnes med en ny kontrakt. I forvejen havde han kontrakt frem til sommeren 2023, og den er nu forlænget med et år til sommeren 2024, oplyser FCN.

Cykling. Vincenzo Nibali skifter tilbage til Astana-mandskabet, hvor han kørte fra 2013 til 2016 med enorm succes og vandt både Tour de France og Giro d’Italia. Den 36-årige italiener har senest kørt for Trek-holdet.

Fodbold. David Beckhams MLS-mandskab Inter Miami CF tog natten til torsdag dansk tid imod Nashville SC, men hjemmeholdet fik en ubehagelig lærestreg, ikke mindst af den tidligere Brøndby-profil Hany Mukhtar. Den offensive midtbanespiller scorede to gange i gæsternes 5-1-sejr, inden han blev udskiftet, og med sejren holdt Nashville sig til i den bedre ende af tabellen, nr. 2 i Eastern Conference, hvor Miami er på 9. pladsen.

Tennis. Fredag starter den årlige holdturnering mellem Verden og Europa, Laver Cup, denne gang i Boston. Europa-holdkaptajn Björn Borg råder over seks spillere fra ranglistens top-10: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Matteo Berrettini og Casper Ruud, mens holdkaptajn John McEnroe for verdensholdet har udtaget canadierne Denis Shapovalov og Felix Auger-Aliassime, amerikanerne Reilly Opelka og John Isner, argentinske Diego Schwartzman og ’for underholdningens skyld’ australske Nick Kyrgios. De første fire kampe: Ruud-Opelka, Berrettini-Auger Aliassime, Rublev-Schwartzman, Zverev/Berrettini-Isner/Shapovalov.

Direkte sport i tv Torsdag 23. september DR2 18.00 Fodbold: Frem-AGF TV 2 Sport 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) TV3+ 19.45 Fodbold: Allerød-Brøndby 2.15 Am. fodbold: Houston-Carolina TV3 Sport 18.45 Håndbold: Kielce-Veszprem (m) 20.45 Håndbold: Porto-Flensburg (m) Eurosport 2 20.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Sampdoria-Napoli 22.00 Fodbold: Cádiz-Barcelona Vis mere

Fodbold. Syv klubber i den italienske Serie A har nu amerikanske ejere. Onsdag blev Genoa FC solgt til investeringsselskabet 777 Partners, som ifølge AP har betalt ca. 1,1 milliarder kroner for Italiens ældste klub grundlagt i 1893. AC Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Spezia og Venezia har også amerikanske ejere.

Tennis. Det er mere end halvandet år siden, hun stoppede karrieren, men hun har stadig sin afskedskamp på dansk jord til gode. En pandemi og et barn senere får Caroline Wozniacki så omsider lov til at tage afsked med sine danske fans, når hun 9. februar 2022 spiller en showkamp mod en af sine tidligere rivaler, tyske Angelique Kerber, i Royal Arena.

»Jeg går i skarp træning og vil være 100 procent klar til at udfordre Angelique Kerber til februar. Det bliver en helt unik aften, som jeg virkelig glæder mig til«, siger Caroline Wozniacki, der egentlig skulle have spillet mod Serena Williams i afskedskampen, men amerikaneren er forhindret.

Angelique Kerber, som med sine 33 år er to år ældre end danskeren, er fortsat aktiv og rangerer som nummer 15 i verden. Angelique Kerber har vundet 8 af deres 15 interne opgør.

Fodbold. Der er fortsat langt til økonomisk ligestilling i europæisk landsholdsfodbold, men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tager nu et lille skridt i retning af fle