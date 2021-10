De står i vejen for Danmarks finaledrømme: »Det kan jo være, at han dukker op som en trold af en æske i dag«

Der har været masser af nerver og spænding. Men meget af tiden har det også set legende nemt ud for det danske Thomas Cup-hold på banen. Nu står de med muligheden for at spille sig i VM-finalen. De skal bare lige forbi et indonesisk mandskab. Og det er en langt større mundfuld end de hidtidige modstandere har budt på.

For på den anden side af nettet venter ikke bare spillere, der vil give deres højre arm for at spille sig i finalen i en turnering, som har en enorm høj status i deres hjemland. Der vel i bund og grund for dem kommer tæt på at måle sig med et VM i fodbold. Det er også spillere, der på mange måder betyder større kvalitet.