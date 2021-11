Vild Lewis Hamilton viser klassen og overhaler alt og alle

Motorsport. Grandprix-weekenden i São Paulo i Brasilien lignede længe en tordnende succes for førstebejleren til formel 1-titlen. Lørdag blev Max Verstappen (Red Bull) nummer to i sæsonens tredje og sidste sprintrace, og øgede dermed forspringet til rivalen Lewis Hamilton (Mercedes), men søndag måtte den 24-årige hollænder se grandprixsejren glide sig af hænde og i stedet se den regerende verdensmester køre sig tilbage i kampen om VM-tronen.

På Interlagos-banen susede Verstappen få sekunder efter starten forbi Valtteri Bottas (Mercedes), der var startet i poleposition, mens Hamilton arbejdede sig op gennem feltet fra startplads ti. På 48. omgang kom de to kamphaner i nærkontakt, da Hamilton forsøgte at overhale, men Verstappen fik lukket af og afværget det hæsblæsende forsøg fra Hamilton.

På 59. omgang var den aggressivt kørerende Hamilton så i særklasse, da han omsider kom forbi Verstappen, hvilket fik størstedelen af de 60.000 motorsportfans til at bryde ud i vild og spontan jubel, der sendte Hamilton i retning af karrierens F1-sejr nummer 101 med en solid margin på ti sekunder til Max Verstappen, der fører VM-serien med 332,5 point foran Hamilton med 318,5 point inden de sidste tre løb.

Fodbold. To af det seneste VM’s store overraskelser var søndag i direkte duel om en billet til VM i Qatar næste år, og det er de kroatiske VM-sølvvindere, der nu kan begynde at forberede sig til slutrunden.

I gruppe H-dramaet i Split, hvor Kroatien dominerede, faldt 1-0-afgørelsen mod Rusland små ti minutter før tid, da den russiske back Fedor Kudryashov på den regntunge og plørede bane scorede i eget net. Kroatien hoppede i 10. og sidste spillerunde dermed forbi Rusland og vinder gruppen med 23 point foran Ruslands 22. »Regnen gjorde det svært at spille, men vi gav aldrig op og vi er klart det bedste hold i den her gruppe«, lyder analysen fra den kroatiske anfører Luka Modric ifølge AP. Ruslands VM-kvartfinalister fra 2018 skal nu ud i playoff, mens syv lande er klar til VM. Qatars værter har følgeskab af Danmark, Tyskland, Brasilien, Frankrig, Belgien og altså Kroatien. Spanien-Sverige og Serbien-Portugal er søndagens øvrige store opgør om direkte VM-billetter. Der er kickoff i de to kampe kl. 20.45.

Fodbold. Endnu en skade har ramt det danske landshold. Jens Stryger Larsen har pådraget sig en mindre skade og er ukampdygtig, oplyser landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Fodbold. Kylian Mbappe scorede sit første hattrick for det franske landshold, da de regerende verdensmestre med en knusende 8-0-sejr lørdag aften i gruppe D kvalificerede sig til VM i Qatar. Den 22-årige Paris SG-angriber, som blev kåret som VM’s bedste unge spiller i 2018, scorede i øvrigt fire gange, og blev dermed den første til at lave fire mål i en kamp for Les Bleus, siden legendariske Just Fontaine gjorde det i VM-bronzekampen mod Vesttyskland i 1958!

Golf. Joachim B. Hansen kan fejre karrierens anden triumf på European Tour. Søndag strøg danskeren til tops i Dubai Championship i De Forenede Arabiske Emirater, da han med en finalerunde i 68 slag og dermed 265 slag samlet holdt samtlige rivaler bag sig. Joachim B. Hansen indledte dagen på en delt førsteplads og fik vind i sejlene med den første af fire birdier på første hul. I afgørelsens time var han et slag bedre end italieneren Francesco Laporta og østrigeren Bernd Wiesberger, der med en runde i 65 slag var dagens bedste blandt favoritterne og kom buldrende bagfra. Dagen forløb dog lagt fra optimalt, forklarer den danske vinder.

Joachim B. Hansen understregede, at det betød meget for ham, at gevinsten kom i hus med fans på banen og med familie og venner ved sin side. Hans første sejr på European Tour kom i coronaskyggen uden tilskuere. Foto: Martin Dokoupil/Ritzau Scanpix

»I dag var det ikke godt. Men min putter hjalp mig. Jeg puttede meget bedre end lørdag, så det holdt mig inde i kampen«, siger Joachim B. Hansen ifølge Ritzau et interview. Med sejren følger en check på 1,85 millioner kroner og en billet til sæsonfinalen, der begynder i næste uge i Dubai.

Direkte sport i tv Søndag 14. november TV 2 Sport 13.20/14.45 Cykelcross: World Cup 16.00 Fodbold: Ibiza-Almeria 21.00 Tennis: WTA Finals (k) TV3+ 18.00 Formel 1: Brasiliens Grand Prix 22.15 Am. fodbold: Seattle-Green Bay 02.20 Am. fodbold: Las Vegas-Kansas City TV3 Sport 06.40 Standardvogne: V8 14.00 Håndbold: Dortmund-Esbjerg (k) 16.00 Håndbold: Odense-Kristiansand (k) 18.45 Am. fodbold: Indianapolis-Cleveland 23.00 Ishockey: Ottawa-Calgary 02.05 Ishockey: Anaheim-Vancouver TV3 Max 12.30 Håndbold: Berlin-Magdeburg (m) 14.00 Håndbold: Kiel-Hannover (m) 16.00 Fodbold: Manchester C.-Chelsea (k) 20.00 Dart: Grand Slam 6’eren 15.00 Fodbold: Kroatien-Rusland 18.00 Fodbold: Armenien-Tyskland 20.45 Fodbold: Spanien-Sverige CANAL 9 20.45 Fodbold: Portugal-Serbien Eurosport 1 16.00 Alpint: World Cup (m) 18.00 Fodbold: Nordmakedonien-Island 20.45 Fodbold: Grækenland-Kosovo Eurosport 2 14.00 Sambobrydning: VM 19.00 Golf: Houston Open TV 2 Sport X 11.30 Tennis: ATP Finals, double (m) 14.00 Tennis: ATP Finals (m) 21.30 Basketball: LA Lakers-San Antonio 00.00 Basketball: Atlanta-Milwaukee Vis mere

Skisport. Som 31-årig hentede østrigeren Christian Hirschbühl karrierens første World Cup-sejr, da han tronede øverst på podiet efter parallelslalomkonkurrencen på hjemmebane i Lech.

Fodbold. Uden den skadede danske stjerne Pernille Harder sejrede Chelsea i den engelske Super League med 4-0 på udebane mod Manchester City. Chelsea har 18 point efter 7 kampe og er dermed blot et point efter topholdet Arsenal, som med Simone Boye Sørensen på bænken lørdag mistede sæsonens første point ved blot at spille 1-1 ude mod Tottenham.

Håndbold. Team Esbjerg buldrer videre i Champions Leagues gruppe A, hvor tyske Dortmund søndag blev slået på udebane med 32-29 (14-20). Kristine Breistøl og Vilde Ingstad scorede hver 8 gange for vestjyderne, der efter halvdelen af de 14 gruppekampe har 11 point og dermed blot er et point efter topholdet Ferencvaros fra Ungarn. I gruppe B tabte Odense-kvinderne på hjemmebane 27-32 (15-17) til de regerende Champions League-vindere Vipers Kristiansand fra Norge. Vipers og Odense har begge 8 point i gruppen, der toppes af Györi fra Ungarn med 14.

Motorsport. Michael Christensen var sammen med holdkammeraterne Kevin Estre og Fred Makowiecki tæt på triumf, da de frem til sidste omgang førte 10-timers-løbet Petit Le Mans tidligt søndag dansk tid i Wisconsin i USA. Som følge af en teamordre måtte de tre Porsche-kørere, der kun var indsat til at køre dette løb i serien, lade sig overhale af teamets faste konstellation og nøjes med en andenplads. »Det er en svær en at sluge. Vi vandt reelt løbet, men i sidste ende var det ikke os, der kørte over målstregen som vindere. Det var en teambeslutning, at teamets anden bil skulle vinde, og nogle gange må man bare acceptere, at motorsport desværre lever af penge«, siger Michael Christensen i en pressemeddelelse og tilføjer: »Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er selvfølgelig en rigtig kedelig fornemmelse at stå med, efter vi har kørt et fantastisk løb«.

Fodbold. Den norske landstræner Ståle Solbakken er optimist og tror fortsat på VM-chancen trods et pauvert 0-0-resultat på hjemmebane mod Letland lørdag aften, hvor gruppe G-rivalerne fra Holland formøblede en 2-0-føring i Montenegro og med 2-2 gik glip af en direkte VM-billet. »Alt kan fortsat ske«, siger Ståle Solbakken ifølge Ritzau forud for tirsdagens svære udekamp i Holland, der topper gruppe G med 20 point foran Tyrkiet og Norge med hver 18 point. Tyrkiet ligger på andenpladsen med en bedre målscore på et enkelt mål foran Norge – og tyrkerne møder tirsdag upåagtede Gibraltar på hjemmebane.

Boksning. Dina Thorslund forsvarede lørdag sin VM-titel i bantamvægt mod mexicaneren Zulina Muñus, som ved et stævne i Kolding blev stoppet på et teknisk knockout i syvende omgang. Thorslund trodsede dermed nogle hårde odds efter en omgang corona i oktober samt en forstuvning i den ene hånd. »Jeg tror faktisk, at det gjorde et eller andet godt for min mentalitet. Hvert slag skal være 100 procent til træning, og de sidste fem minutter af træningen er også 100 procent - det er ikke noget med, at jeg lige skal have en hviledag, fordi det er sparring dagen efter«, siger Dina Thorslund til TV2 Sport.

Cykling. Under øredøvende jubel i Ballerup Super Arena sikrede de danske OL- og VM-guldvindere i parløb Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen sig sejren i den anden udgave af Dansk Bicycle Clubs tredagesløb, som har afløst det traditionelle københavnske seksdagesløb. På omgangshøjde med par nr. 7 besatte den dansk-newzealandske duo Matias Malmberg-Aaron Gate og de hollandske europamestre Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip de to andre podiepladser. Den britiske landevejsstjerne og publikumsmagnet Mark Cavendish måtte sande, at karrierens 34 etapesejre i Tour de France ikke automatisk er ensbetydende med en blændende baneform. Cavendish endte sammen med sin belgiske makker Iljo Keisse på femtepladsen fire omgange efter de sejrende danskere.

Tennis. Den topseedede spanier Carlos Alcaraz vandt lørdag talenternes sæsonfinale, Next Gen ATP Finals, i Milano. Den 18-årige besejrede amerikanske Sebastian Korda med 4-3, 4-2, 4-2 i finalen.

Ishockey. Det danske landshold for mænd fik maksimalt udbytte af weekendens testturnering. Fredagens sejr på 5-1 over Letland blev lørdag fuldt op af en gevinst på 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) mod Norge i Esbjerg.<