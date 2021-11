Passive dommere suspenderet efter svinestreg i storkamp

Fodbold. Kampdommeren og videodommeren fra kampen i VM-kvalifikationen mellem Argentina og Brasilien natten til onsdag er blevet suspenderet på ubestemt tid af Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol.

Årsagen er, at de ikke handlede på en tilsyneladende alt for voldsom handling fra den argentinske stopper Nicolás Otamendi, som stødte sin albue bagud og ind i brasilianeren Raphinha. Conmebol begrunder suspenderingerne med alvorlige fejl i kampen og henviser til flere fejlkendelser.

Fodbold. Tilskueruroligheder og racisme er hverdagskost på lægterne, når det ungarske landshold spiller på hjemmebane, men trods adskillige veldokumenterede episoder i de senere år, så synes ungarerne at slippe af sted med unoderne. Senest har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) halveret den straf, som Ungarn oprindeligt fik for uroligheder under EM. Holdet skal nu kun spille én kamp bag lukkede døre, når Nations League-turneringen indledes i juni næste år.

Direkte sport i tv Torsdag 18. november TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Masters 20.00 Håndbold: Nordsjælland-Sønderjyske (m) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Atlanta-New England TV3 Sport 18.45 Håndbold: Kiel-Aalborg (m) 20.45 Håndbold: Barcelona-Kielce (m) 22.30 Dart: Grand Slam 01.05 Ishockey: Toronto-NY Rangers Eurosport 1 19.00 Svømning: International League Eurosport 2 19.00 Golf: RSM Classic TV 2 Sport X 11.30/18.30 Tennis: ATP Finals (m) 03.00 Basketball: Denver-Philadelphia Vis mere

Tennis. Spanske Garbiñe Muguruza er årets vinder af WTA Finals i mexicanske Guadalajara, hvor hun finalebesejrede den ellers så formstærke ester Anett Kontaveit i to sæt med 6-3 og 7-5. Det er Muguruzas første gevinst i WTA-slutspillet, og hun blev samtidigt den første spanier til at vinde turneringen.

Tennis. Ved mændenes sæsonfinale i Torino er topseedede Novak Djokovic klar til semifinalerne. Serberen slog russeren Andrey Rublev med 6-3, 6-2. Nordmanden Casper Ruud vandt i tre sæt over den britiske reserve Cameron Norrie 1-6, 6-3, 6-4, og Ruud spiller fredag om den anden plads i semifinalerne mod Rublev.

Fodbold. Den franske storklub Marseille skal spille ligakampen mod Troyes 28. november bag lukkede døre, efter at fans i oktober kastede ting efter spillere fra Paris SG i oktober. I alt blev 21 personer anholdt, og 17 personer blev taget med på politistationen. Klubben er endvidere blevet truet med at blive fratrukket et point i Ligue 1, hvis klubben ikke får de ustyrlige fans under kontrol. Fransk fodbold har i denne sæson været præget af adskillige uroligheder på tilskuerpladserne.