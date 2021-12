Lewandowski tangerer endnu en af Gerd Müllers rekorder i 5-0-sejr

Direkte sport i tv Tirsdag 14. december DR 1 17.30 Håndbold: Danmark-Brasilien (k) TV 2 Sport 9.00 Badminton: VM 20.30 Håndbold: Spanien-Tyskland (k) TV3 Sport 18.30 Fodbold: Stuttgart-Bayern M. 20.30 Fodbold: Mainz-Hertha Berlin 1.05 Ishockey: Tampa Bay-Los Angeles 4.05 Ishockey: Vancouver-Columbus TV3 Max 18.15 Håndbold: Lemgo-Füchse Berlin (m) 21.00 Fodbold: Manchester City-Leeds Eurosport 1 13.55 Snooker: World Grand Prix 19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 13.00 Skiskydning: Universiaden (m) TV 2 Sport X 20.15 Ishockey: München-Lukko Rauma 1.30 Basketball: NY Knicks-Golden State Vis mere





Fodbold. Nok blev Serge Gnabry kampens profil, da han scorede de to første og det sidste mål mod sin tidligere klub i Bayern Münchens 5-0-sejr over VfB Stuttgart, men det var endnu en gang Robert Lewandowski, der fik redigeret den store imaginære rekordbog. Den træfsikre polak scorede til 3-0 og 4-o og har nu lavet 42 mål i Bundesligaen i 2021, hvilket er en tangering af det antal, Gerd Müller scorede for Bayern München i 1972. Fredag kan Lewandowski tage rekorden alene, når Bayern i årets sidste kamp møder Wolfsburg. På det tilskuertomme stadion i Stuttgart fik den tidligere Vejlespiller Wahid Faghir det sidste kvarter for hjemmeholdet, og dermed spillede den 18-årige dansker sin femte kamp i Bundesligaen.

Badminton. Efter fire nederlag i træk lykkedes det Mia Blichfeldt at sikre lidt dansk succes ved VM i Huelva, men det holdt hårdt, inden hun havde besejret tyrkiske Neslihan Yigit 17-21, 21-13, 22-20. Yihit havde endda en matchbold ved 20-19 i tredje sæt, inden 13.-seedede Mia Blichfeldt fik indfriet favoritværdigheden mod verdensranglistens nr. 28. Mia Blichfeldt møder i ottendedelsfinalen den 8.-seedede kineser, He Bing Jiao. Julie Dawall tabte i to tætte sæt til den 10.-seedede canadier, Michelle Li, mens der ligeledes var nederlag til de danske doubler Joel Eipe/Rasmus Kjær, Amalie Magelund/Freja Ravn og Christine Busch/Amalie Schulz. I dagens sidste kamp med dansk deltagelse tabte Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby i tre sæt til de 8.-seedede franskmænd, Thomas Gicquel/Delphine Delrue.

Badminton. Damedoublen Amalie Magelund/Freja Ravn var seedet til en plads i 1/8-finalerne ved VM i Huelva i Spanien, men måtte se sig slået i 2. runde af Yung og Ting fra Hongkong med 21-16, 21-18. Også Chrisine Busch og Amalie Schulz blev en oplevelse rigere ved VM, men tabte eftertrykkeligt til de semifinaleseedede japanere Nagahara Wakana og Matsumoto Mayu med 21-12, 21-7.

Fodbold. De stigende smittetal i Storbritannien og udsættelse af to kampe har fået konsekvenser for alle klubberne i Premier League. Tirsdag har klubberne accepteret nye retningslinjer, der betyder, at alle spillere skal testes hver dag. I den seneste uge er der registreret 42 positive tests blandt de 3.805, der er gennemført blandt spillere og stab i de 20 klubber i de to bedste rækker. Premier League-spillere skal kviktestes ved ankomsten til klubben og skal blive i deres biler, indtil der foreligger en negativ test, ligesom mundbind bliver obligatorisk, når man bevæger sig rundt på anlægget. Brighton-Tottenham og kampen tirsdag aften mellem Brentford og Manchester United er udsat.

Fodbold. Klubberne i Superligaen og 1. division har skrevet under på et åbent brev, som menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har sendt til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). I brevet sætter Amnesty på ny fokus på VM-turneringen i Qatar og VM-værtens behandling af migrantarbejdere. »Selv om VM ikke er en turnering, som de danske klubber er direkte involveret i – og Fifa ikke er en forening, vi er medlem af – så ønsker dansk professionel klubfodbold at bakke op om budskabet og være med til at sende et signal til Fifa om at sikre ordentlige forhold for migrantarbejdere nu og i fremtiden«, siger formand for Divisionsforeningen Thomas Christensen.

Svømning. Danmark sender tre svømmere til VM på kortbane. Ved mesterskabet, der begynder torsdag i Abu Dhabi, vil Julie Kepp Jensen, Emilie Beckmann og Tobias B. Bjerg deltage. »Målet med vores deltagelse er, at svømmerne skal svømme sig i top-8«, siger landstræner Stefan Hansen i en pressemeddelelse.

Fodbold. Den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh blev tirsdag bisat ved Sankt Knuds Kirke i Odense. Adskillige af OB-legendens tidligere kammerater fra klub- og landshold samt flere nuværende landsholdsspillere deltog. Lars Høgh, der frem til sin død var målmandstræner på landsholdet, åndede ud 8. december, 62 år gammel.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Kasper Schmeichel (tv.) og Christian Eriksen på vej til Lars Høghs bisættelse.

Skak. Den norske verdensmester Magnus Carlsen vil måske slet ikke forsvare den titel, han erobrede for fjerde gang tidligere i denne måned. Overfor spiludbyderen Unibet antyder den 31-årige, at han ikke umiddelbart har planer om at stille op til et titelforsvar. »For dem, der regner med, at jeg skal spille VM næste gang, så er chancen for, at de bliver skuffede, meget stor«, siger han ifølge NTB.

Fodbold. Pierre-Emerick Aubameyang er blevet frataget anførerbindet og er udeladt af Arsenal-truppen til kampen mod West Ham onsdag. »Vi forventer, at alle vores spillere, især vores anfører, overholder de regler og standarder, vi har sat i fællesskab og er enige om«, meddeler Arsenal, som ikke oplyser, hvorfor angriberen er faldet i nåede hos manager Mikel Arteta.

Curling. Skipper Mikkel Krause og co. led et nederlag på 4-7 til Norge ved OL-kvalifikationsstævnet i Holland, hvor der er tre OL-billetter at kæmpe om. Danmark står med tre sejre i fem kampe og deler tredjepladsen med Tjekkiet. Holdet mangler fortsat at møde Sydkorea, Tyskland og Tjekkiet.

Fodbold. I Real Madrid raser de over lodtrækningen til 1/8-finalerne i Champions League. En fejl førte til, at der skulle en ny lodtrækning til, og her blev Real parret med Paris SG. I første omgang havde Madrid-klubben fået tildelt Benfica.

»For det første må jeg sige, at det er overraskende, skammeligt og meget svært at forstå, hvad der skete i dag, taget i betragtning at millioner af fans og hele sportsverdenen fulgte lodtrækningen«, siger Real Madrid-direktør Emilio Butragueno ifølge Ritzau til klubbens hjemmeside og tilføjer:

»Når det er sagt, ser vi frem mod kampene med stor spænding, og vi er klar over, hvad denne turnering betyder for klubben. Vi er også klar over, at der venter en svær modstander med kvalitetsspillere, men vi har fuld tiltro til, at holdet kommer til at levere to gode præstationer«.

Skøjteløb. Den 49-årige tyske hurtigløber Claudia Pechstein er klar til sit 9. OL. Claudia Pechstein vandt sin første af fem OL-guldmedaljer ved legene i Lillehammer i 1994 (!) og stiller i Beijing op i massestarten.

Gymnastik. De flere hundrede ofre i den omfattende amerikanske gymnastikskandale kan se frem til erstatning i milliardklassen, efter at de blev misbrugt af landsholdslægen Larry Nassar. Det skriver Ritzau. Gymnasterne vil som følge af et forlig sammenlagt få ca. 2,5 milliarder kroner i erstatning.

Krimi. Den tidligere franske topsvømmer Yannick Agnel indrømmer ifølge Ritzau at have haft sex med en 13-årig. Han har siden i torsdag været i politiets varetægt og er mistænkt for voldtægt og seksuelle overgreb. De påståede overgreb fandt sted i 2016, da Agnel selv var 24 år. »Agnel anerkender substansen i beskyldningerne mod ham«, siger Mulhouses statsanklager, Edwige Roux-Morizot.

Prisuddeling. OL-guldvinderen i laser radial, Anne-Marie Rindom, er finalenomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2021. Udover Anne-Marie Rindom er banecykel-duoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen nomineret til prisen. Den sidste af de tre nominerede offentliggøres i næste uge. Vinderen kåres ved DR’s sportsshow Sport 2021 8. januar.

