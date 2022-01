Sverige er i EM-finalen efter tre scoringer af formidabel målmand

Håndbold. Frankrig var godt på vej mod den forventede sejr i EM-semifinalen mod Sverige med en tidlig føring på 5-1, men så tog målmanden Andreas Palicka, der gjorde comeback efter at have været i coronakarantæne, fat. Palicka scorede tre gange fra sit eget målfelt og udlignede blandt andet til 10-10, da Sverige leverede et forrygende comeback og førte 17-14 ved pausen. Føringen blev øget til 5 mål med storspil af playmakeren Jim Gottfridsson, men alligevel blev det superspændende til sidst, selv om Sverige efter endnu en redning af Andreas Palicka førte 34-31 og havde bolden med et minut tilbage. Sverige mistede bolden, Frankrig reducerede med 32 sekunder tilbage og da en svensker tog mange skridt, fik Frankrig chancen for at udligne. Det blev til en fri afslutning fra stregen fra Ludovic Fabregas - som Palicka OGSÅ reddede. Med sejren på 34-33 skal Sverige møde Spanien i finalen, mens bronzekampen står mellem Danmark og Frankrig.