Dansk debutant lyser op i populær stjernes forrygende comeback Colombianeren Esteban Chaves er efter et deprimerende 2017 tilbage i vinderrollen i Herald Sun Tour.

Efter tre bragende flotte danske dage i Herald Sun Tour lå håbet om nye opsigtsvækkende rød-hvide bedrifter på et behersket plan inden den 218 km lange kongeetape fra Mitchelton Winery til Lake Mountain.

Den krævende klatrefinale gjorde det nemlig meget lidt sandsynligt, at de to hidtidige danske hovedpersoner, den tredobbelte OL-medaljevinder Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) og den nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo), ville kunne blande sig i kampen om de mest attraktive placeringer.

Og ganske som dette viste sig at holde stik, så begge sakkede langt agterud i klassementet fra positionerne som henholdsvis indehaver af førertrøjen og en 10. plads, slog også de positive forventninger, der var næret til løbets største stjerne, den colombianske bjergspecialist Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) igennem for fuld kraft.

Angreb for foden af 20 km lang finalestigning

Den 28-årige sydamerikaner, der i Herald Sun Tour er ude i sin første opgave, siden han 30. september endte på hospitalet efter et voldsomt styrt i Giro dell’Emilia, kunne lade sig hylde både som suveræn etapevinder og ny nr. 1 sammenlagt.

Chaves angreb ved foden af den afsluttende stigning på 20 km op til mål - næsten samtidig, som en ihærdigt fightende Lasse Norman i gult måtte lade sig falde tilbage.

Og fra det tidspunkt var der tale om en eminent soloopvisning fra colombianerens side.

Først 42 sekunder efter, at Chaves glædestrålende havde krydset stregen, nåede den 21-årige australier Alexander Evans fra 3. divisionsholdet Mobius-BridgeLane til vejs ende som nærmeste rival, mens den portugisiske mester Ruben Guerrero (Trek-Segafredo) blev nr. 3 efterfulgt af sejrherrens to australske holdkammerater og tidligere vindere af løbet Cameron Meyer og Damien Howson i en gruppe på ni ryttere, som var 1.09 minut bagude.

Total omvæltning i klassementet

Det var tæt på dette selskab, at dagens danske opmuntring registreredes, da den 23-årige debutant Niklas Eg (Trek Segafredo), der sikrede sig kontrakt med det amerikanske mandskab på grund af de egenskaber i bjergene, han stillede til skue, da han sidste år tilkæmpede sig en samlet tredjeplads i Tour de l’Avenir, nåede i mål som nr. 13 blot tre sekunder efter holdkammeraten Guerrero.

Etapen førte som forudset til en total omvæltning i klassementet, hvor værtsnationens WorldTour-hold Mitchelton-Scott nu sidder på alle tre podiepladser.

Chaves fører med 32 sekunder til vinderen fra 2015 Cameron Meyer, mens sidste års nr. 1 Damien Howson på tredjepladsen er 39 sekunder efter.

Niklas Eg nr. 12 sammenlagt

Den resterende del af top-10 ser således ud: 4. Guerrero 45 sekunder, 5. Dylan Sunderland (Bennelong-SwissWellness) 1.06 minut, 6. Chris Harper (Bennelong-SwissWellnes) 1.10, 7. Alexander Evans 1.54, 8. Sam Crome (Bennelong SwissWellnes) 1.58, 9. Krists Neilands (Israel Cycling Academy) 2.02, 10. Freddy Ovett (Australian Cycling Academy) 2.04.

Lige uden for denne rangering følger Niklas Eg som nr. 12 med et minus på 2.11 minutter, og lykkes det ham at holde fast i den placering på den afsluttende etape i den kommende nat dansk tid, vender han hjem med verdensranglistepoint – 10 af slagsen – fra jobbet i Australien.

Lasse Norman dumpede ned som nr. 29 og er nu 6.33 minutter bagud, Mads Pedersen har på 74. pladsen sat 28.08 minutter til, mens Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) er 31.51 minutter efter Chaves som nr. 81 af de 96 tilbageværende deltagere.

Håber på et storslået comeback

Chaves og alle de mange tilhængere, han har vundet både takket være sine fremragende sportslige kvaliteter og sin altid smilende og imødekommende fremtoning, krydser givetvis fingre for, at Herald Sun Tour er indledningen på et storslået comeback.

Det har colombianeren nemlig brug for efter et deprimerende 2017, hvor ikke meget gik hans vej. I sommer omkom han fysioterapeut i en ulykke, og selv havde han uhyre vanskeligt ved at ramme det niveau, der i 2016 tegnede så lovende perspektiver for ham.