Suveræn Michael Mørkøv spurter par nr. 7 til triumf i tæt seksdagesfinale

»For bare et par år siden ville jeg nok have sagt, at jeg har 10 år endnu, men nu bliver det nok snarere 5. Det afhænger imidlertid også af, hvordan det går på landevejen. Nu kører jeg i to sæsoner for Quick-Step Floors, og jeg håber, at det går så godt, at samarbejdet kan fortsætte. Så det varer en rum tid, før jeg træffer en endelig beslutning i den sammenhæng«.

Mørkøv til Mellemøsten, De Ketele til VM

Mens Mørkøv inden så længe sætter kursen mod Mellemøsten, hvor han genoptager etapeløbsaktiviteterne i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour om cirka to uger, har Kenny De Ketele blikket rettet mod verdensmesterskaberne på bane, som afvikles fra 28. februar til 4. marts i den hollandske by Apeldoorn.

Her udgør han sammen med rivalen fra de seneste døgn i Ballerup Moreno De Pauw et oplagt belgisk medaljehåb i parløb, og de kan regne med at få modstand af en dansk duo bestående af to af de unge himmelstormere, som har arbejdet stenhårdt på de sydafrikanske landeveje for så at pudse baneformen af inden afrejsen til Holland.