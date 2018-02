Dansk debutant kæmper sig til flot birolle i superveterans imponerende show Alejandro Valverde scorer fornem dobbelttriumf i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour, hvor Niklas Eg blander sig med stjernerne.

Mens den 37-årige spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) brillerede med en forrygende opvisning, som sikrede ham sejren både på kongeetapen og sammenlagt i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour, kæmpede den knap 15 år yngre danske debutant Niklas Eg (Trek-Segafredo) sig til en imponerende birolle i selskab med etablerede klatre- og klassementsspecialister på den 11 km lange færd op til målet i 1.025 meters højde på Jebel Hafeet.

Endnu, da der manglede cirka 2 km, sad den unge dansker sammen med Valverde, polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe) og dennes italienske holdkammerat Davide Formolo, franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb) i jagten på Astanas colombianske stjerne Miguel Angel Lopez, der havde iværksat en solosatsning 2 km tidligere.

Med sin tilstedeværelse blandt disse berømtheder stillede Niklas Eg således de egenskaber til skue, der sidste år indbragte ham den samlede tredjeplads i Tour de l’Avenir og efterfølgende en professionel kontrakt med det amerikanske Trek-Segafredo mandskab.

Niklas Eg stred sig til en syvendeplads

At danskeren i selve finalen ikke formåede at følge med, da Valverde rykkede og kørte alene op til Lopez, er der ikke noget at sige til, for det gjorde heller ingen af de andre.

Og det var heller så underligt, at Niklas Eg tabte yderligere lidt terræn, da Alaphilippe, Majka og Kelderman forcerede – i langt højere grad var det løfterigt, at han var i stand til at stride sig til vejs ende på en syvendeplads med et minus på 47 sekunder til Valverde på en etape, hvor topnavnene raslede agterud på stribe, da tempoet skærpedes på den skrappeste del af stigningen.

Niklas Egs indsats hører hjemme i den opmuntrende kategori, der fremhæver det høje format i dansk cykelsports talentmasse. Og så er der det specielle i lige netop hans tilfælde, at han helt åbenlyst er i besiddelse af for en dansker exceptionelle evner i bjergene, hvilket på længere sigt vil kunne gøre ham til et særdeles interessant navn i klassementssammenhæng.

Valverde suveræn i spurten

Her havde Niklas Eg til gengæld i Abu Dhabi Tour sat sine muligheder over styr, da han forleden mistede lidt over 4 minutter, mens alle de ryttere, danskeren i dag dystede mod på bjerget i emiratet ved Den Persiske Bugt, var kraftigt involveret i opgøret om de endelige topplaceringer.

Alejandro Valverde kandiderede som nr. 7 sammenlagt inden den 199 km lange etape i allerhøjeste grad til den endelige succes, og han levede maksimalt op til forventningerne.

Da spanieren fik tilslutning til Lopez, som havde sat for meget til på gårsdagens enkeltstart til at kunne matche Valverde i klassementet, fulgtes de to ad resten af vejen.

I spurten var colombianeren chanceløs, mens Alaphilippe 15 sekunder senere tog sig af tredjepladsen foran Majka og Kelderman. Formolo fulgte med et minus på 37 sekunder, mens Niklas Eg satte yderligere 10 sekunder til.

WorldTour-point til alle tre danskere

Dermed endte top-10 i Abu Dhabi Tour med at se således ud: 1. Valverde 16.00.11 timer, 2. Kelderman 17 sekunder, 3. Lopez 29, 4. Alaphilippe 31, 5. Majka 45, 6. Formolo 1.13 minut, 7. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 1.18, 8. Rui Costa (Team UAE Emirates) 1.28, 9. Rohan Dennis (BMC) 1.29, 10. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 1.37.

Jesper Hansen (Astana) blev bedste dansker som nr. 25 med 3.58 minutter op til Valverde, mens Niklas Eg sluttede på 36. pladsen 5.44 minutter bagude.

Løbets tredje dansker Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) endte som nr. 52 blandt de 132 fuldførende 7.26 efter vinderen, og dermed var der WorldTour-point til alle tre: 12 til Hansen, 5 til Eg og 2 til Mørkøv.

Tilbage på sidste forårs høje niveau

Valverde understregede med dagens bedrift, at han er tilbage på det niveau, hvor han befandt sig inden det ulyksalige styrt på 1. etape i Tour de France sidste år.

Spanieren oplevede i 2017 sit vel nok bedste forår i karrieren med triumfer i bl.a. Liège-Bastogne-Liège og Flèche Wallonne plus samlet gevinst i etapeløbene Ruta del Sol, Volta a Catalunya og Baskerlandet Rundt.

I alt nåede Valverde at vinde 11 løb, før den barske medfart på enkeltstarten i Düsseldorf, og alt tyder på, at han nu er i fuld gang med en mindst ligeså succesrig periode.