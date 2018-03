Fænomenal veteran brillerer med endnu en forbløffende opvisning Den 37-årige spanier Alejandro Valverde sætter alle rivaler på plads i Grand Prix Miguel Indurain.

Egentlig er det vel naivt at lade sig forbløffe over det uopslidelige 37-årige spanske cykelfænomen Alejandro Valverdes konstante strøm af fantastiske bedrifter – men det sker alligevel uundgåeligt gang på gang.

Som nu i dag - to døgn efter veteranens tilbagevenden fra en studietur til brostenene i Flandern med henblik på sommerens Tour de France-etape i tilsvarende vanskeligt terræn i det nordlige Frankrig og mindre end en uge efter sejrrigt at have gennemført et syv dage langt felttog i WorldTour-løbet Volta a Catalunya.

Tilsyneladende fuldstændig upåvirket af de forudgående strabadser stillede Valverde i det 189 km lange Grand Prix Miguel Indurain med start og mål i Estella en ny storslået opvisning til skue, da han nedkæmpede samtlige konkurrenter og nåede til mål med et forspring på 20 sekunder til nærmeste rival landsmanden Carlos Verona (Mitchelton-Scott).

Klar føring på årets sejrsstatistik

Det var Movistar-kaptajnens niende triumf i denne sæson, og selv om den ikke styrkede hans position som nr. 1 på WorldTour-ranglisten, som er truet ved hans fravær i morgendagens Flandern Rundt, udbyggede den hans føring på årets sejrsstatistik, hvor han nu er oppe på 9, mens italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) med 6 er tættest på af de rivaler, der opererer på samme niveau som Valverde.

Det var ikke kun det, at den utrættelige spanier formåede at vinde, men måden, det lykkedes på, kan kun aftvinge den dybeste respekt - både for Valverde, men så sandelig også for det kollektiv, han er en del af på det spanske storhold.

Startlisten talte yderligere to WorldTour-mandskaber, Katusha-Alpecin og Mitchelton-Scott samt en række stærke 2. divisionshold, men de var chanceløse, da Movistar rullede sig ud.

Uberegnelig colombianer på vej mod topform

På en stigning med små 50 km til mål skruede costaricaneren Andriy Amador og colombianeren Carlos Betancur op for turboen med Valverde og landsmanden Marc Soler på hjul, og i en håndevending var det store felt reduceret til 16 mand.

Flere fremstød forsøgtes. Eksempelvis sendte Movistar Carlos Betancur af sted, og det var opmuntrende at se, hvordan denne uberegnelige sydamerikaner tilsyneladende er på vej mod en spændende form.

Med 12 km tilbage blev Betancur hentet, og umiddelbart efter tog Valverde sagen i egen hånd. Spanieren angreb på en stigning, men forvløffende let kørte Carlos Verona op til ham.

Satte konkurrenten af fra hjul

Han var til gengæld også den eneste, der formåede det, men i kampen om sejren skulle glæden vise sig at være kortvarig for Verona,

5,4 km fra mål accelererede Valverde så kraftfuldt på flad vej, at landsmanden blev sat af direkte fra hjul, og uden et øjeblik at sagtne farten susede den spanske sejrsmaskine af sted mod hyldest og håndtryk umiddelbart efter at have passeret stregen fra legenden, som løbet har taget navn efter.

Varm omfavnelse udveksledes mellem Valverde og Verona, for sidstnævnte var tilsyneladende yderst tilfreds med sin andenplads, som han hjemførte med en afstand på 44 sekunder ned til tredjemanden på podiet australieren Nick Schultz (Caja Rural).