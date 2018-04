Chris Anker nederst på podiet i forrygende tredobbelt dansk triumf Veteranen overtrumfet af Emil Vinjebo og Asbjørn Kragh Andersen på 4. etape i Tour du Loir-et-Cher, hvor Kragh nu fører samlet.

For anden dag i træk dominerede de danske deltagere begivenhederne i det franske etapeløb Tour du Loir-et-Cher, og denne gang med et forrygende og maksimalt udbytte, da tre danskere besatte de tre førtste pladser efter at være kommet til mål i det afgørende udbrud sammen med tjekken Josef Cerny (Elkov-Author).

I modsætning til i går, da franskmanden Tony Hurel (Sojasun) overrumplede sine danske ledsagere i den offrensiv, som ved den lejlighed fuldførtes succesrigt, var der efter dagens 183 km med start og mål i Bourré ingen slinger i valsen.

Her bemægtigede danskerne sig podiet, da 24-årige Emil Nygaard Vinjebo (Team coloQuick) susede over stregen som vinder hårdt presset af den to år ældre Asbjørn Kragh Andersen (Team Virtu), mens veteranen Chris Anker Sørensen (Riwal CeramicSpeed) på 33, der er i gang med sin sidste sæson, 1 sekund senere holdt Cerny bag sig og snuppede tredjepladsen.

Blot ét sekund skiller de to danskere

Vinjebo og Kragh var også med i gårsdagens vellykkede fremstød, og lå inden lørdagens strabadser henholdsvis nr. 5 og 3 sammenlagt.

Eftersom kvartetten holdt hjem med et forspring på lidt over halvandet minut til de nærmeste fire forfølgere og 1.42 til en gruppe med blandt andre indehaveren af førertrøjen Tony Hurel, er der nu også dansk i toppen af det samlede klassement.

Dagens duellanter i det tætte spurtopgør ligger nemlig nu nr. 1 og 2 med Asbjørn Kragh et enkelt sekund foran Vinjebo, mens Chris Anker Sørensen havde sat 2.42 minutter til inden etapen og derfor måtte nøjes med at avancere fra 65. til 28. pladsen nu med et minus på 2.41 minutter.

Yderligere tre danskere i top-10

Nærmeste udfordrer til de to danskere er Josef Cerny, der som nr. 3 er 13 sekunder bagud, mens Tony Hurel på fjerdepladsen har et minus på 1.47 minut.

Dererfter følger yderligere tre danskere: 5. Jonas Vingegaard (Team coloQuick) 1.51 minut, 6. Alexander Kamp (Team Virtu) 1.55 og 7. Patrick Clausen (Riwal CeramicSpeed) 2.06.

»Chris Anker og Emil Vinjebo stak, inden vi kom ind på den afsluttende rundstrækning, hvorefter jeg kørte op til dem sammen med tjekken«, fortæller Asbjørn Kragh Andersen til Team Virtus hjemmeside.

»Vi prøvede at få samarbejdet til at fungere, men det formede sig ikke helt optimalt«.

»I selve finalen åbnede Chris Anker, hvorefter først tjekken og siden Vinjebo gik efter. Jeg kom meget stærkt til sidst, men det rakte altså lige netop ikke til sejren«.

»Den skulle vi så meget gerne have i morgen, men selvfølgelig kører vi også efter at få den gule førertrøje med hjem«.

Slutter i morgen på rundstrækning i Blois

Emil Vinjebo har været inde over både junior- og U23-landsholdet. I sin første sæson som senior i 2013 kørte han for Team Tre-For, skiftede derefter til Cult Energy for så at vende tilbage til Tre-For, inden han fra 2016 til i år repræsenterede det nu lukkede Giant-Castelli.

Sidste år gjorde han sig bl.a. bemærket med en samlet andenplads i Tour of Sout Bohemia - pudsigt nok slået med 12 sekunder af tjekken Josef Cerny, der fulgte de tre danskere til dørs i dag.

Tour du Loir-et-Cher slutter i morgen med den traditionelle, 97,5 km lange etape, som afvikles på en rundstrækning, der skal gennemkøres 13 gange i Blois.

Danmarks 8. sejr i denne sæson

Sidste år kom 83 ryttere samlet til mål med nordmanden August Jensen som vinder foran Patrick Clausen, mens Alexander Kamp på fjerdepladsen forsvarede sin samlede førsteplads.

Det var i øvrigt dansk cykelsports 8. sejr i denne sæson i et pointgivende løb lå den internationale terminsliste, og nr. 9 synes at vente allerede i morgen med Kragh og Vinjebo som rivalerne i kamp om den samlede gevinst.