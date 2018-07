Fuglsangs nedtur: »Lyset gik ud, og så var det ren overlevelse«

Med den drønende nedtur og de knuste podiedrømme udløstes hos Jakob Fuglsang også en manglende lyst til at følge sin vante rutine efter etaperne, hvor han hidtil beredvilligt har svaret på spørgsmål om de aktuelle begivenheder.

En flok ventende reportere måtte se den skuffede dansker cykle direkte forbi og forsvinde ind bag de beskyttende mure på hotel Les Balcons de la Rosière, hvor Astana og 6 andre mandskaber overnatter, inden det i dag gælder strabadserne til Alpe d’Huez.

TV2 nåede dog at få et kort interview og stillede kollegialt den 33-årige danske stjerners udtalelser til rådighed, og for første gang i umindelige tider var det ikke en glad og optimistisk Jakob Fuglsang, der berettede.

Skal finde en vej tilbage

»Jeg havde det godt under hele etapen. Jeg var i stand til at følge med, og mine ben føltes godt. Men med 10 kilometer til mål, gik lyset ud«, konstaterer danskeren.

»Jeg kunne ikke følge gruppen, som begyndte at angribe. Fra det øjeblik indledte jeg en overlevelseskamp og forsøgte at komme i mål hurtigst muligt«.

»Tanel Kangert hjalp mig i finalen, men til slut kunne jeg ikke komme tættere på. Sådan er det, og nu skal vi analysere og finde en vej tilbage«.

Thomas: Froome er stadig kaptajnen

Ganske anderledes opmuntrende toner lød der selvfølgelig fra den tidligere dobbelte OL-guldvinder på bane Geraint Thomas, da han iført sin nyerhvervede gule trikot mødtes med medierne i det store telt, der i La Rosière udgjorde dagens pressecenter.

»Der er ingen tvivl om, at Froome stadig er kaptajnen, lød svaret på det spørgsmål, der trængte sig mest på, efter at den 32-årige waliser nu har et forspring på 1.25 minut til sin kenyansk fødte holdkammerat og nærmeste rival.

»Froome ved, hvordan en tre uger lang rundtur skal føres succesrigt til ende. Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg agter nu ikke bare uden videre at tabe tid. Jeg vil kæmpe for min position længst muligt, og så håber jeg da, at det munder ud i, ar jeg står på podiet i Paris sammen med Chris«.

Blev sat under pres af Valverde og Dumoulin

Geraint Thomas hyldedes, mens dagens mand i gult belgieren Greg van Avermaet (BMC) nåede til vejs ende i en lille gruppe 22.23 minutter efter waliseren.

»Jeg vil nyde den tid, jeg får i den gule trøje. Også selv om det kun skulle blive en enkelt dag«, konstaterer Thomas, der sidste år hjemførte fire af de eftertragtede trøjer efter at have vundet den indledende enkeltstart i Düsseldorf.

»Jeg synes bestemt ikke, vi havde det nemt på etapen her til La Rosière, for vi blev sat under pres først og fremmest af Alejandro Valverde og Tom Dumoulin. Men vi fik vist, at vi fungerer fantastisk godt som hold, og jeg har fuld tillid til, at det vil fortsætte. Vi har ingen store egoer i truppen. Alle er parat til at hjælpe hinanden, og det er vores styrke«.

»Lige nu anser jeg Tom Dumoulin for vores værste konkurrent, men jeg tror, at det måske på længere sigt vil vise sig, at han har brugt flere kræfter på Giro d’Italia, end Chris har«.

Cavendish og Kittel fald for tidsgrænsen

Lutter britisk jubel var der ikke efter denne store etape, for den bød på et trist farvel til spurtkanonen fra Isle of Man Mark Cavendish (Dimension Data).

Den tidligere verdensmester havde håbet i årets Tour at kunne øge sin fantastiske konto på 30 etapesejre, så han kom nærmere rekordholderen Eddy Merckx, der nåede 34.

Men ligesom sin australske holdkammerat Mark Renshaw og sin tyske sprinterrival Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) nåede Cavendish først i mål, da tidsfristen var udløbet.