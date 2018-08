Michael Valgren tæt på sæsonens tredje WorldTour-triumf under barske forhold Danskeren var med i det afgørende tremands udbrud i Bretagne Classic, men blev slået af belgieren Oliver Naesen.

Først på de allersidste meter af det 256,9 km lange Bretagne Classis måtte den danske klassikerstjerne Michael Valgren (Astana) se sæsonens tredje WorldTour-triumf efter forårets sejre i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race glide sig af hænde, da han i spurten intet kunne stille op mod belgieren Oliver Naesen (AG2R).

De to nåede efter en barsk og regnfuld dag på de franske landeveje til mål sammen med sejrherrens landsmand Tim Wellens (Lotto Soudal), der ikke var i stand til at blande sig i dysten om sejren.

De tre havde været en del af et udbrud på 14 mand, som satte et afgørende præg på løbet.

Fint tilfreds efter en periode med uheld

»Jeg følte mig ellers stærk i finalen, men på de sidste 100 meter opdagede jeg, at der var en, der var bedre end mig«, siger den 26-årige dansker til sin kasakhiske arbejdsgivers hjemmeside.

»I spurten satte jeg mig på hjul af Naesen, men han var simpelthen for hurtig. Jeg syntes ellers, at jeg leverede en af mine bedste afslutninger i år, men når det så alligevel ikke var tilstrækkeligt, kan jeg ikke tillade mig at beklage mig«.

»Jeg havde egentlig planlagt at angribe, da der manglede 5 km, men netop på det tidspunkt skruede Naesen farten i vejret, så han pressede mig maksimalt, og så kunne jeg ikke gøre en forskel«.

»Alt i alt er jeg fint tilfreds med resultatet, for jeg synes, jeg i den seneste tid har været forfulgt af uheld, men i dag var det, som om det meste lykkedes, og det er da et godt tegn«.

Det afgørende udbrud skabt med 68 km tilbage

Bretagne Classic er identisk med det tidligere Grand Prix Plouay, og det var da også i denne by, dagens kappestrid både begyndte og sluttede.

Den afgørende offensiv på 14 mand etableredes på en grusvejsstrækning med 68 km tilbage, og de tre bedst placerede skilte sig ud på en af de sidste små stigninger.

Australieren Michael Matthews (Team Sunweb) var på fjerdepladsen slået med 1.13 minut, mens Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) fulgte som nr. 23 i en gruppe på knap 45 mand med et minus på 1.24 minut. Kun 75 ryttere fuldførte, og blandt dem var også Lars Bak (Lotto Soudal) på 64. pladsen 3.54 minutter bagude.

Tysker scorede sin første professionelle sejr

På den internationale cykelscene sluttede det genoplivede Deutschland Tour i går med 207,5 km fra Lorsch til Stuttgart, og her lykkedes det den 24-årige tysker Nils Politt (Katusha-Alpecin), der ofte har gjort sig bemærket med sine fortrinlige slideregnskaber, at hente sin første professionelle sejr.

Han afviste i spurten i en 16-mands gruppe den slovenske indehaver af førertrøjen Matej Mohoric (Bahrain Merida) og italieneren Damiano Caruso (BMC), efter at han døgnet inden havde ærgret sig gul og grøn over at måtte tage til takke med andenpladsen.

Sammenlagt formåede Politt dog ikke at tvinge Mohoric fra tronen, og sloveneren noteredes således for sin anden etapeløbstriumf på kort tid, idet han for nylig ligeledes sluttede som vinder af det hollandsk-belgiske WorldTour løb Binck Bank Tour. Politt besatte andenpladsen med et minus på 6 sekunder, mens tyskeren Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) på de næste pladser var henholdsvis 12 og 16 sekunder efter.

Også slovensk triumf i Tour de l'Avenir

Slovensk gevinst var der ligeledes i Tour de l'Avenir, hvor den 19-årige Tadej Pogacar forsvarede førertrøjen ved at blive nr. 6 i samme tid som den schweiziske vinder Gino Mäder på den 150,8 km lange finaleetape fra Val d'Isère til Col du Glandon.

Danske Jonas Gregaard Wilsly tabte terræn på denne sidste styrkeprøve i Alperne og rykkede 7 pladser ned i klassementet, så han sluttede som nr. 13 med et minus på 6.05 minutter.

Heller ikke U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg kunne på den afsluttende dag helt følge de bedste, og han havnede sammenlagt på 22. pladsen 9.38 minutter efter Pogacar.