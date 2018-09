Dansk VM-håb kritiserer rute: Vi går glip af det sjove Cecilie Uttrup Ludwig oplever, at kvindelige cykelryttere ofte må undvære de mest spektakulære udfordringer.

Når mændene søndag eftermiddag skal afgøre landevejsløbet ved VM i cykling, bliver den afsluttende, enormt stejle Höll-stigning utvivlsomt det sted, hvor den største opmærksomhed vil samle sig.

Sådan bliver det ikke i kvindernes VM-løb dagen før. Den frygtede stigning, der undervejs har et stykke med 28 procents hældning, er ikke en del af kvindernes rute.

Det huer bestemt ikke den danske rytter Cecilie Uttrup Ludwig, der ser et mønster, hvor kvinderuterne ofte drejer uden om de hårdeste - og mest seværdige - udfordringer.

»Hver gang, der er noget spektakulært, bliver det udeladt fra kvindernes rute. Men det er jo der, al medieopmærksomheden er. Det er synd, at vi ikke har det«, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun understreger, at hendes kritik ikke handler om, at hun selv er bjergrytter og derfor har en interesse i flere bjerge på ruten.

»Ved VM Qatar i 2016 havde mændene en ørkensektion, hvor der var sidevind, og hvor feltet blev splittet til atomer«.

»Igen, det var der, hvor det spektakulære foregik, og hvor opmærksomheden samlede sig. Men vi kvinder skulle ikke køre på det stykke«, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun har svært ved at pege på, hvad der får arrangørerne til at skåne kvinderytterne.

»Måske er det, fordi kvindecykling fortsat er et relativt nyt begreb, mens der er mange traditioner i herrecykling. På den front er vi bagud«.

»Man får et billede af, at de tænker, at hvis man sender kvinderne op over sådan nogle stigninger eller ud i ørkenen, så falder deres æggestokke nok af«.

»Jeg håber ikke, at de tror, at vi ikke kan håndtere det. Niveauet i kvindefeltet er altså blevet markant højere og bliver bedre år for år«, siger det danske VM-håb.

Hun påpeger, at kvinder og mænd i andre udholdenhedsidrætter uden problemer dyster på identiske ruter. Den eneste forskel er, at kvinderne er længere om det.

»Ja, vi er svagere end mændene, og ja, de kører hurtigere. Men man klager jo ikke over, at kvinderne er længere om at gennemføre en ironman eller et maratonløb. Der giver man jo ikke kvinderne en lettere rute«.

»Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal have samme distance som mændene, for jeg kan godt undvære de mange transportkilometer, der tit er i de lange herreløb«.

»Det kan godt blive lidt kedeligt at se på. Vores distance er fin. Den er lang nok til at det er hårdt og kort nok til, at der ikke er kedelige transportstykker«, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Kvinderne kører lørdag på en VM-rute, der indeholder 156,2 kilometer, mens mændene dagen efter skal køre 258,5 kilometer.

ritzau