Danmark har på under et år etableret sig i verdenseliten i ny olympisk disciplin De danske europamestre i parløb Amalie Dideriksen og Julie Leth erobrede sølv i sæsonens anden World Cup.

Mindre end et år efter, at Danmark indledte sin satsning på kvindernes parløb, understregedes det ved sæsonens anden World Cup i den canadiske by Milton, at den hjemlige banecykling har etableret sig i den absolutte verdenstop i denne ny olympiske disciplin.



På den canadiske velodrom kørte de danske europamestre Amalie Dideriksen og Julie Leth i nat dansk tid nemlig en sølvmedalje i hus, da de kun måtte se sig overtrumfet af briterne Elinor Barker og Katie Archibald, som sluttede med 36 point mod den rød-hvide duos 19.

For en uge siden strøg Amalie Dideriksen og Julie Leth, der i august sikrede sig EM-titlen i Glasgow, helt til tops i den første World Cup i Paris-forstaden Saint Quentine-en-Yvelines, da de besejrede en anden britisk konstellation Neah Evans og Emily Kay ved at vinde den allersidste spurt.

Briterne havde overtaget

I nat udviklede det sig atter til en britisk-dansk duel om guldet, men Archibald og Barker, der allerede havde flere World Cup-triumfer bag sig, endnu inden Danmark overhovedet var repræsenteret i kvindernes parløb på internationalt plan, havde overtaget hele vejen igennem.

Briterne vandt seks af de otte spurter heriblandt den sidste med dobbelt pointgivning og scorede ligeledes i den syvende.

Selv om danskerne hentede point i ligeså mange spurter, haltede de altså hele tiden en anelse efter Archibald og Barker, samtidig med at de holdt de øvrige konkurrenter på afstand, idet Canada på bronzepladsen noteredes for 13 point.

Storbritannien og Danmark deler førstepladsen

Ved VM i begyndelsen af marts i Apeldoorn sikrede Katie Archibald sig guld sammen med Emily Nelson, mens Amalie Dideriksen med Trine Schmidt som makker dokumenterede det danske potentiale med en fjerdeplads.

Trine Schmidt udgør i øvrigt sammen med Julie Leth den danske repræsentation i parløb i World Cup-sammenhæng, når det går løs igen i Berlin fra 30. november til 2. december og siden i London fra 14. til 16. december, eftersom Amalie Dideriksen nu skal holde pause.

Dermed er der tale om et comeback for den duo, der første gang bar de rød-hvide farver på verdensscenen, idet Schmidt og Leth stillede til start ved den næstsidste World Cup i sæsonen 2017-2018 i Chile i begyndelse af december, hvor de kæmpede sig til en flot andenplads efter New Zealand.

I den aktuelle World Cup deler Storbritannien og Danmark den samlede førsteplads med 950 point, mens Rusland og Frankrig har 650, og dermed har danskerne fået en forrygende start på kvalifikationsræset til både VM og OL.

Det kniber for danskerne i omnium

Efter guld til 4 km forfølgelsesholdet og nattens parløbsssølv lykkedes det heller ikke i Canada i den tredje af de fem olympiske discipliner, mændenes omnium, som Danmark satser på – de to sidste er kvindernes omnium med Amalie Dideriksen og mændenes parløb med Casper Folsach og Julius Johansen, som begge står på programmet i det afsluttende World Cup-døgn – for den rød-hvide deltager at blande sig mellem de bedste.

Efter at Julius Johansen i Saint Quentin-en-Yvelines kørte en 10. plads hjem, var det i Canada Casper Folsachs tur til at forsøge sig, men han havnede én position længere nede, idet han som nr. 11 sluttede med 54 point.