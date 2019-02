Smertefuld lussing til par nr. 7, mens en tredje dansker brillerer

Fakta Seksdagesløbet Stillingen efter lørdagens timejagt 1. Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 117 point, 2. Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 112. 1 omg., tilbage 3. .Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 112.

2 omg. tilbage 4. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 143. 5. Achim Burkart, Tyskland-Matias Malmberg 111, 6. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 82. 4 omg. tilbage 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 72. 11 omg. tilbage 8. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 44. 14 omg. tilbage 9. Daniel Stanmiszewski, Polen-Andreas Graf, Østrig 26. 16 omg. tilbage 10. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 50. 18. omg. tilbage 11. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 20. 19 omg. tilbage 12. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 36. 20 omg. tilbage 13. Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland 46, 21 omg. tilbage 14. Raymond og Michel Kreder 28. 23 omg. tilbage 15. Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 18

Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 34 point. 1 omg. tilbage: 2. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 31, 3. Anders Fynbo-Arne Birkemose 28, 4. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 28, 5. Benjamin Hertz-Adam Holm Jørgensen 22, 6. Oliver Heine-Frederik Erringsø 18, 7. Emil Schandorff-Nikolaj Mengal 17, 8. Mathias Larsen-Kristian Egholm 6, 9. Lucas Gude-Marckus Njor 0. De øvrige par er fra 2 til 43 omg. bagud.

Ladies Cup 1. Rebecca Raybould-Jess Roberts, Storbritannien 67 point, 2. Ellie Russell-Anna Docherty, Storbritannien 58, 3. Lauren Dolan-Jenny Holl, Storbriannien 30.

Mini 1. Thomas Storm-Magnus Ritz 46 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wullf 45, 3. Anton Larsen-Daniel Weis 17.

Med en eksplosiv finish i lørdagens timejagt tordnede den mest rutinerede af samtlige deltagere i feltet, 33-årige Marc Hester, så effektfuldt frem fra en tilsyneladende håbløs position og fyrede sin tyske makker Theo Reinhardt af sted mod ikke alene en flot sejr i et af vinterbaneshowets mest udmarvende indslag, men også til en position som et solidt bud på den endegyldige triumf i det 57. københavnske seksdagesløb tirsdag ved midnatstid.

Foreløbig overtog den dansk-tyske konstellation her i det tredje døgn den samlede føring på omgangshøjde med den fasttømrede hollandske duo Yoeri Havik-Wim Stroetinga, der ligeledes denne aften viste glimrende takter og givetvis vil lege med i kampen om sejren i Ballerup Super Arena.

Derimod blev denne styrkeprøve halvvejs henne i løbet knap så vellykket for par nr. 7 Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen, der i hvert fald midlertidigt er kørt to runder agterud.

Mørkøv erkender nederlag

»Jeg er ikke bange for at erkende et nederlag, og det var et sådant, vi kom ud for i denne jagt«, konstaterer Michael Mørkøv nøgternt.

»Vi kom hurtigt på bagkant, men jeg troede egentlig, at vi kunne nå at udligne det. Vi prøvede da også ihærdigt. I hvert fald to gange var vi af sted i et forsøg på at erobre en omgang, og under normale omstændigheder var det to fremstød, som ville lykkes«.

»Det skete bare ikke ved denne lejlighed, for efter at vi tilsyneladende havde fået et solidt forspring sammen med flere andre par, blev der lukket op bagude, og så blev vi sat på plads«.

»Jeg ved ikke, om vi har spillet for meget med musklerne de to første dage. Jeg synes det ikke, og jeg beklager mig heller ikke. Men det var som om, der var noget, vi ikke skulle have lov til, og når flere par er af den mening, er det svært«.

»Men vi kæmper videre, og det kan da tænkes, at nogle af de andre ryttere viser svaghedstegn hen ad vejen, og at vi kan komme ovenpå igen«.

Kommer med tre andenpladser i bagagen

At Marc Hester har formatet til at vinde i Ballerup, har han indtil videre dokumenteret, og han er da også kommet til hjemmebaneforestillingen med flotte resultater i bagagen.

Tre andenpladser i seksdagesløbene op til det københavnske er det blevet til. Først med Lasse Norman i Rotterdam, siden med den aktuelle makker Theo Reinhardt i Bremen og i sidste uge med Jesper Mørkøv i Berlin.

Bekymringerne på Marc Hesters vegne her i Ballerup er først og fremmest gået på, om den 28-årige Theo Reinhardt har tilstrækkeligt overskud til at stå distancen, efter at han i Berlin havde store forventninger at leve op til sammen med sin makker fra VM-succesen sidste sæson Roger Kluge.

På hjemmebane formåede den tyske duo at sætte Hester og Jesper Mørkøv på plads blot 6 omgange før afslutningen, og spørgsmålet er, hvor mange kræfter den bedrift har kostet Reinhardt.