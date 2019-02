Statistikkens tydelige tale: Par nr. 7 er chanceløst i den skrappeste styrkeprøve på Europas vinterbaner

fakta Seksdagesløbet Stillingen inden mandagens program 1. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 213, 2. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 151, 3. Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 145, 4.Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 145 point, 5. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 124. 6 omg. tilbage 6. Andreas Kron-Andreas Stokbro 99. 15 omg. tilbage 7. Sebastian Schmiedel, Tyskland-Matias Malmberg 128, 8.Daniel Staniszewski, Polen-Andreas Graf, Østrig 61. 19 omg. tilbage 9. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 62. 20 omg. tilbage 10. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 64. 24 omg. tilbage 11. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 32. 26 omg. tilbage 12. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 56. 29 omg. tilbage 13. Raymond og Michel Kreder, Holland 39. 32 omg. tilbage 14. Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 25.

Aftenens handikapjagt 0 omgange Oddli-Lander, Teklinski-Liss. 1 omgang Raymond og Michel Kreder. 2 omgange Pirius-Augenstein. 3 omgange Van Zijl-Pieters, Stokbro-Kron, Schmiedel-Malmberg, Staniszewsk-Graf, Rudyk-Krawczyk. 5 omgange Grasmann-Mørkøv. 6 omgange Mørkøv-Wulff, De Ketele-De Pauw, Havik-Stroetinga, Reinhardt-Hester.

Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 47 point. 2 omg. tilbage: 2. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 31, 3 omg. tilbage: 3. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 46.

Mini 1. Theodor Storm-Magnus Ritz 53 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wulff 53. 2 omg. tilbage: 3. Anton Larsen-Daniel Weis 21.

Når den skrappeste udfordring overhovedet i samtlige vinterens seksdagesløb rundt om i Europa i aften står på programmet i Ballerup Super Arena, er der så godt som garanti for, at det er et af de mindre par, der hen under midnat skal hyldes som vinder af dette helt specielle indslag.

Generelt byder det københavnske seksdagesløb på væsentligt længere jagter – de styrkeprøver, hvor omgangene kan erobres – end tilsvarende begivenheder andre steder, og det er eksempelvis fuldstændig uhørt, at rytterne skal udsættes for en, der strækker sig over hele 75 km, som tilfældet er i aften.

Og når der samtidig er tale om en kappestrid med handikap, tilføres den et ekstra udmarvende element, fordi de mindre par øjner en chance for en sjælden jubelstund og derfor traditionelt er parate til at yde det maksimale for at sætte de mere sejrsvante konstellationer på plads.

To par har fået 6 omgange forud til de bedste

Handikappet, som sportschef Jimmi Madsen har sat, er udarbejdet på den måde, at de dårligst placerede par i den samlede stilling har et vist antal omganges forspring til de bedste.

I det aktuelle tilfælde vil det sige, at det dansk-norske par Sebastian Lander- Anders Oddli og det polsk-tyske Adrian Teklinski-Lucas Liss starter fra 0, eftersom de på de foregående fire dage har oparbejdet et minus på henholdsvis 26 og 32 omgange.

De har i handikapjagten fået et forspring på 6 runder til 4 af de 5 toppar, der befinder sig på omgangshøjde i spidsen for løbet: Michael Mørkøv-Oliver Wullf Frederiksen, belgierne Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, hollænderne Yoeri Havik-Wim Stroetinga og dansk-tyske Marc Hester-Theo Reinhardt.

Derimod er Jesper Mørkøv sammen med sin tyske makker Christian Grasmann, der i det overordnede billede står på 0 ligesom de fire nævnte, tilgodeset en smule, eftersom de i handikappet kun er 5 omgange bagud.

Disse fiktive runder er naturligvis kun gældende i selve jagten, og når de 75 km er overstået, opgøres det, hvor mange omgange parrene har vundet eller tabt, og det overføres så til det reelle seksdagesregnskab.

Betragtes som det væsentligste sportslige indslag

Traditionelt samler handikapjagten et stort publikum, fordi den anses for at udgøre den væsentligste sportslige faktor i seksdagesløbet.

Den gennemføres da også altid i et hæsblæsende tempo, og sidste år satte det tysk-amerikanske par Hans Pirius-Daniel Holloway rekord med en gennemsnitshastighed på 54,501 km/t – en anelse hurtigere end de unge danske landsholdsryttere Casper Folsach-Fredeirk Rodenberg, der året inden noteredes for 54,468 km/t.

Statistikken taler sit tydelige sprog om, at det er de små pars aften. I de foregående 15 handikapjagter, som siden 2002 er afviklet i Ballerup Super Arena, er det kun to gange lykkedes et par, der døgnet efter sluttede på det endelige podie, at at blive hyldet som vindere.

Kun to toppar har formået at vinde handikapjagten

Det skete i 2009, da det schweiziske superpar Bruno Risi-Franco Marvulli vandt handikappet, men blev nr. 3 i seksdagesløbet efter Alex Rasmussen-Michael Mørkøv og hollænderne Danny Stam-Peter Schep.

Fire år senere var tyskerne Robert Bengsch-Marcel Kalz hurtigst i handikapjagten, men måtte sammenlagt også nøjes med det nederste trin på podiet efter Michael Mørkøv-Lasse Norman og østrigerne Andreas Graf-Andreas Müller.