Kortvarig nedtur er bremset, og Michael Mørkøv står på spring til at overtage kommandoen

1. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 133, 2.Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 126 point, 3. Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 125. 1 omg., tilbage 4. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 175, 5. Achim Burkart, Tyskland-Matias Malmberg 147, 2 omg. tilbage 6. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 90. 4 omg. tilbage 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 83. 15 omg. tilbage 8. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 59, 9. Daniel Stanmiszewski, Polen-Andreas Graf, Østrig 43. 18 omg. tilbage 10. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 60. 21 omg. tilbage 11. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 26. 23 omg. tilbage 12. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 39. 25 omg. tilbage 13. Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland 62, 26 omg. tilbage 14. Raymond og Michel Kreder 35. 28 omg. tilbage 15. Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 25.

Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 34 point. 1 omg. tilbage: 2. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 31, 3. Anders Fynbo-Arne Birkemose 28, 4. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 28, 5. Benjamin Hertz-Adam Holm Jørgensen 22, 6. Oliver Heine-Frederik Erringsø 18, 7. Emil Schandorff-Nikolaj Mengal 17, 8. Mathias Larsen-Kristian Egholm 6, 9. Lucas Gude-Marckus Njor 0. De øvrige par er fra 2 til 43 omg. bagud.

Ladies Cup 1. Rebecca Raybould-Jess Roberts, Storbritannien 72 point, 2. Ellie Russell-Anna Docherty, Storbritannien 59, 3. Lauren Dolan-Jenny Holl, Storbriannien 48.

Mini 1. Thomas Storm-Magnus Ritz 46 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wullf 45, 3. Anton Larsen-Daniel Weis 17.

Nøjagtig en uger efter sin imponerende præstation, da han i den australske havneby Geelong styrede sin italienske holdkammerat Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) til en værdifulde triumf i WorldTour-.løbet Cadel Evanas Great Ocean Road Race, tager 33-årige Michael Mørkøv i dag fat på anden halvdel af det 57. københavnske seksdagesløb med sin 15 år yngre makker i par nr. 7 Oliver Wulff Frederiksen.

Efter en mindre nedtur i lørdagens timejagt, hvor den danske duo måtte se sig distanceret med 2 omgange, uden at der var fysiske svaghedstegn at spore, men måske nok et par taktiske fejltagelser, som kom til at koste, formåede mesteren og hans lærling i søndagens første time, inden der blev dømt pause i aktiviteterne i Ballerup Super Arena, at vinde lidt af det tabte terræn tilbage.

I den 40 minutter lange jagt, som sluttede programmet i nat lå par nr. 7 længe til at vinde, men i sidste øjeblik lykkedes det belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw samt den anden af løbets unge danske løver Matias Malmberg med tyskeren Achim Burkart som makker at bringe sig på omgangshøjde med par nr. 7.

19-årig satte punktum med en flot spurtsejr

I et sidste jubelbrus fra lørdagens publikum spurtede 18-årige Malmberg sig til en ny flot del-gevinst, og det skal nu vise sig, om den mere etablerede del af feltet fortsat affinder sig med, at han og Burtkart spiller en rolle i løbet, somdet bestemt ikke var forudset til at indtage.

Nattens afsluttende strabadser betyder, at De Ketele-De Pauw går ind til dagens opgaver på førstepladsen med 133 point foran Theo Reinhardt og Marc Hester med 126 samt hollænderne Yoeri Havik-Wim Stroetinga med 125.

En omgang efter følger så Mørkøv-Wulff med 175 og Malmberg-Burkart med 147, og efter lidt af en rutsjebanetur undervejs i lørdagens udfordringer, vurderer Michael Mørkøv den aktuelle status som et positivt udgangspunkt for fortsættelsen.

Makkeren har levet op til forventningerne

»Jeg er fint tilfreds med, at vi fik rettet lidt op på situationen i den sidste jagt, og helt overordnet synes jeg, at vi befinder os i en gunstig position her midtvejs i løbet«, konstaterer Michael Mørkøv.

»Jeg vil ikke sige, at Oliver har overrasket mig, men det skyldes udelukkende, at jeg på forhånd havde store forventninger til ham. De er blevet indfriet, men der venter en svær sidste halvdel af løbet ikke mindst med mandagens handikapjagt«.

»Jeg synes, jeg har kunnet spore svaghedstegn hos nogle af konkurrenterne, men deres form har også været meget svingende i de tre første døgn, så det er lidt svært at bedømme, hvordan de kommer gennem den sidste del af løbet«.

»Under alle omstændigheder er vi tæt på at runde 200 point, hvilket indbringer en bonusomgang, og så kan vi pludselig befinde os på førstepladsen, fordi vi har løbets højeste pointtal«.