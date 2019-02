Fuld fart på familien Mørkøv, mens 18-årig publikumsyndling er godt og grundigt utilfreds

Fakta Seksdagesløbet Stillingen efter søndagens program 1. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 213, 2. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 151, 3. Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 145, 4.Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 145 point, 5. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 124. 6 omg. tilbage 6. Andreas Kron-Andreas Stokbro 99. 15 omg. tilbage 7. Sebastian Schmiedel, Tyskland-Matias Malmberg 128, 8.Daniel Staniszewski, Polen-Andreas Graf, Østrig 61. 19 omg. tilbage 9. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 62. 20 omg. tilbage 10. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 64. 24 omg. tilbage 11. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 32. 26 omg. tilbage 12. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 56. 29 omg. tilbage 13. Raymond og Michel Kreder, Holland 39. 32 omg. tilbage 14. Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 25.

Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 47 point. 2 omg. tilbage: 2. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 31, 3 omg. tilbage: 3. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 46.

Mini 1. Theodor Storm-Magnus Ritz 53 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wulff 53. 2 omg. tilbage: 3. Anton Larsen-Daniel Weis 21. Vis mere

Mens det yngste skud på Mørkøv-familien, Frederik, hjulede rundt på sin lille legetøjscykel på inderkredsen behørigt iført styrthjelm, og farmand Michael med succes forsvarede Dannebrog i par nr. 7 oppe på det skrå banelegeme, blev der i høj grad også lagt mærke til et tredje medlem af klanen, Frederiks 30-årige onkel Jesper, på søndagsprogrammet i det 57. københavnske seksdagesløb.

Den lange ranglede slider, der naturligt nok har stået i skyggen af sin storebror, som nu i mere end et årti har tilhørt banecyklingens verdenselite, fortsætter nemlig med at udvikle sig, og fra måske for nogle år siden først og fremmest at have påkaldt sig interesse på grund af famileskabet med Michael, kan han nu i allerhøjeste grad stå på egne ben.

Jesper Mørkøv er både herhjemme og i udlandet blevet en værdifuld aktør i vinterbaneshowet, og i dagens timejagt demonstrerede han endnu engang, at det smittende humør, som kun vanskeligt lader sig tæmme, er tilsat en anselig portion cykelkvaliteter.

Mørkøv og Wulff har overtaget føringen

Sammen med sin syv år ældre tyske makker Christian Grasmann, der i Ballerup Super Arena kører sit sidste seksdagesløb, overrumplede Jesper Mørkøv i dagens mest krævende indslag konkurrenterne og vandt timejagten, samtidig med at parret bragte sig på omgangshøjde med fire andre konstellationer i spidsen, inden det i morgen aften gælder den 75 km lange handikapjagt.

Helt til tops befinder storebror Michael sig med sin 18-årige makker Oliver Wulff Frederiksen, efter at den danske strategs plan for søndagen, som gik ud på at erobre en bonusomgang, lykkedes til fulde.

Og eftersom par nr. 7 har det højeste pointtal, sendte sidegevinsten dem straks op som nr. 1 med 213 point foran belgierne Kenny De Ketele-Moreno De Pauw med 151, hollænderne Yoeri Havik-Wim Stroetinga med 149, Theo Reinhardt, Tyskland og Marc Hester med 145 samt Grasmann-Jesper Mørkøvmed 124.

Taktikken er klar for par nr. 7

»Vi så i lørdagens jagter, at det er svært at sætte de andre på plads, når det alene gælder om at erobre omgange, så det er nok ikke nogen udvej i den resterende del af løbet«, funderer Michael Mørkøv.

»I stedet handler det fra nu af om at kontrollere og score point. Jeg tror nemlig, at vi har chancen for at sikre os endnu en bonusrunde, og hvis vi så desuden sørger for at holde os på højde med de andre, stiller det os jo helt fint«.

»Sådan er taktikken i hvert fald, men handikapjagten er så hård, at den kan vende op og ned på det hele. Foreløbig ser det imidlertid godt ud, og vi er begge meget fortrøstningsfulde«

Malmberg er sendt langt agterud i nyt par

For den 18-årige Matias Malmberg, der fra første færd har imponeret og på overbevisende maner gjorde det igen i dag, har deltagelsen taget en anderledes uheldig drejning, selv om det ikke umiddelbart afspejler sig i hans indsats.

Den danske teenagers tyske makker Achim Burkart er nemlig blevet sygemeldt, og indtil videre er Malmberg blevet sat sammen med en anden tysker Sebastian Schmiedel, hvis partner Moritz Malcharek ligeledes er meldt ukampdygtig.