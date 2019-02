Lægen med de 30 tuber doping: Penibel Team Sky-sag trækker ud

En britisk tribunalhøring i Manchester vedrørende den tidligere Team Sky-læge Richard Freeman, der er under mistanke for at have forsynet en unavngiven toprytter med det forbudte stof testosteron, trækker ud.

I onsdags blev høringen udsat til fredag, og fredag blev seancen så rykket til mandag. Det er blandt andet Freemans mentale helbred, der har ført til udsættelse. Richard Freemans advokater og rådgivere har tidligere sagt, at han lider af svær depression og til tider har døjet med selvmordstanker.

Richard Freeman var i juni 2011, da han bestilte 30 tuber testosteron hos et medicinalfirma i Oldham, både læge i Det Britiske Cykelforbund (British Cycling) og for det professionelle Team Sky.

Tidligere i sagsforløbet har Freeman afgivet flere modstridende forklaringer og blandt andet hævdet, at testosteronen blev bestilt ved en fejltagelse, hvilket han dog først gjorde leverandøren opmærksom på et halvt år senere.

Under Tour de France i 2011 hentede Team Sky to etapesejre ved norske Edvald Boasson Hagen, mens Rigoberto Uran og den regerende Tour-konge, Geraint Thomas, var bedst i klassementet som nummer 24 og 31. Team Skys holdkaptajnen Bradley Wiggins udgik efter et styrt på 7. etape, da han lå som nummer 6 i klassementet og med blot 10 sekunder op til den gule trøje. Wiggins havde kort før Tour de France vundet det klassiske opvarmningsløb Criterium Dauphine.

Wiggins og Froome i skudlinjen

Sagen er ganske penibel for Team Sky, der ved deres indtog i cykelsporten i 2010 slog sig op på renhed og nultolerence overfor doping. De senere år er Sky dog havnet i skudlinjen flere gange, da det kom frem, at 2012-tourkongen Wiggins havde flere dispensationer til at tage stærk medicin mod astma – såkaldte TUE’er. Det førte i 2018 til alvorlig kritik fra en arbejdsgruppe under det britiske parlament, der konkluderede, at Wiggins og Team Sky havde excelleret i at agere i grænselandet mellem det tilladte og forbudte.

Også Bradley Wiggins’ afløser som Tour-konge, Chris Froome, benytter sig af TUE’er og har derved været med til at så tvivl om renheden på Team Sky. Samtidigt med at Wiggins-sagen kørte, kom det frem, at astmatikeren Froome var blevet testet under Vuelta Espana i 2017 med et forbløffende resultat, der blev hemmeligholdt i adskillige måneder af Den Internationale Cykelunion (UCI).

Her afleverede Froome en prøve med et alt for stort indhold af astmamedicinen salbutamol. 1.400 nanogram per liter var der i Froome-prøven, mens Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) grænseværdi ligger på 1.000 nanogram per liter.

Chris Froome blev efter 9 måneders efterforskning – først i det skjulte – frikendt, da Wada slog fast, at salbutamolindholdet i prøve ikke entydigt kunne fastslå, om der var var foregået noget ulovligt.

Historiske spørgsmål kræver svar British Cycling

Hos British Cycling bakker man fuldt op om General Medical Councils Freeman-høring.

»Det er i offentligheden og i idrættens bedste interesse, at anklagerne mod Dr. Richard Freeman bliver hørt og vurderet«.

»Historiske spørgsmål kræver svar«, lød det i en melding fra British Cycling tidligere i denne uge.