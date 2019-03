Spændende finaleduel: Landsmænd i heftigt opgør om WorldTour-triumf

Med en kompromisløs og vedholdende offensiv, der ikke er set tilsvarende fra hans side meget længe, tvang den 29-årige colombianer Nairo Quintana (Movistar) på den 110 km lange finaleetape i Paris-Nice sin syv år yngre landsmand Egan Bernal og dennes holdkammerater på det britiske storhold Team Sky ud i et vildt krævende forsvar af den førertrøje, Bernal havde erobret døgnet inden.

I den korte, hidsige udfordring hen over seks skrappe stigninger i målbyens bjergrige bagland ved Middelhavet kastede Nairo Quintana al den forsigtighed over bord, der tidligere så ofte har præget hans indsats.

Colombianeren, der inden etapen lå nr. 3 med et minus på 46 sekunder til Bernal, blev midtpunktet i en udbrydergruppe på et dusin ryttere, der lagde hovedpersonen i gult bag sig.

Afstanden mellem de to sydamerikanere svingede meget længe omkring et minut, men Team Skys kollektive styrke afværgede det modige attentat, og da det spændende skuespil var til ende, måtte Quintana stille sig tilfreds med at være avanceret til andenpladsen.

Ion Izagirre alene til mål

Astanas spanier Ion Izagirre, der i denne sæson har vundet Volta a Valenciana, men havde udspillet sin rolle sammenlagt i Paris-Nice, førte et solofremstød vellykket til ende, og han krydsede stregen på Promenade des Anglais med et forspring på 18 sekunder til en sekstet anført af belgieren Oliver Naesen (AG2R) og hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Nairo Quintanas forbilledlige fighterindsats udløste en 10. plads på etapen 22 sekunder bag Izagirre, mens Egan Bernal ledsaget af sin polske holdkammerat og forgænger på tronen Michal Kwiatkowski fulgte som nr. 19 i en lille gruppe, der var yderligere 4 sekunder efter.

Top-10 endte med at se således ud: 1. Egan Bernal 29.17.02 timer, 2. Quintana 39 sekunder, 3. Kwiatkowski 1.03 minut, 4. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 1.21, 5. Romain Bardet (AG2R) 1.45, 6. George Bennett (Jumbo-Visma) 2.20, 7. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 3.02, 8. Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) 3.06, 9 Luis León Sanchez (Astana) 3.12, 10. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) 4.07.

Danskernes slutplaceringer: 67. Jesper Hansen (Cofidis) 56.00 minutter, 71. Magnus Cort (Astana) 59.00, 96. Casper Pedersen (Team Sunweb) 1.10.07 timer.

Indledte sit Europa-ophold i Italien

Egan Bernal, der fyldte 22 i slutningen af januar, har længst udviklet sig fra at være et af cykelsportens mest lovende talenter til at besidde stjernestatus med kvaliteter til inden for ganske kort tid at kæmpe sig op på podiet i en af de tre store rundture.

Colombianeren blev hentet til Europa af den italienske manager Gianni Savio, der har ry for at finde evnerige, unge sydamerikanske ryttere til sit professionelle 2. divisionsmandskab Androni-Giocattoli.

Bernal debuterede som professionel i 2016 i en alder af 19 år og gjorde sig allerede i sin første sæson bemærket med fine placeringer og en samlet sejr i det rumænske etapeløb Tour of Bihor. Desuden sluttede han som nr. 4 i Tour de l’Avenir – løbet, der det følgende år for alvor stillede hans exceptionelle evner til skue.





Brailsford fik hurtigt øjnene op for Bernal

Han vandt i Tour de l’Avenir 2017 to store bjergetaper og sluttede som samlet sejrherre 1.09 minut foran belgieren Bjorg Lambrecht, som nu kører for Lotto Sodal og 1.12 foran Trek-Segafredos dansker Niklas Eg.

På det tidspunkt havde Team Skys manager Dave Brailsford længst fået øjnene op for Bernal, og selv om colombianeren egentlig havde kontrakt med Androni Giocattoli i yderligere et år, lykkedes det ret hurtigt Brailsford at komme overens med Savio om at lade guldfuglen flyve.