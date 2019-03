Storhold ofrer etableret kaptajn til fordel for ung himmelstormer

Top-10 ser efter dagens strabadser således ud: 1. Bernal, 2. Gilbert 45 sekunder, 3. Nairo Quintana (Movistar) 46, 4. Kwiatkowski 1.03 minut, 5. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 1.21, 6. Romain Bardet (AG2R) 1.45, 7. George Bennett (Jumbo-Visma) 2.20, 8. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) 2.52, 9. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 3.02, 10. Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) 3.06.

Danskernes placeringer: 74. Jesper Hansen (Cofidis) 44.24, 76. Magnus Cort) 45.14, 101. Casper Pedersen (Team Sunweb) 55.42.

Stadig en uhyre krævende etape tilbage

Hvis nogen skulle forlodes til at tro, at alt er på plads efter dagens strabadser, kræver det blot et kig tilbage på sidste års hændelser for at finde ud af, at der kan nå at ske en hel masse også på morgendagens afsluttende 110 km med start og mål i Nice.

I 2018 erobrede englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) førertrøjen fra Luis León Sanchez på en bjergetape af lignende karakter som den netop overståede, og Yates gik ind tiol den sidste dag med et forspring på 11 sekunder til spanieren Ion Izagirre, mens Sánchez var dumpet ned som nr. 17.

Endnu ventede imidlertid den korte, hektiske styrkeprøve med de seks bjergspurter ligesom i morgen, og her mistede Simon Yates og Mitchelton-Scott kontrollen.

I stedet strøg den unge spanier Marc Soler (Movistar), der inden etapen lå nr. 6, i kraft af en tredjeplads helt til tops 4 sekunder foran Yates og med brødrene Gorka og Ion Izagirre på de næste pladser.

Fjerde år i træk med denne finaleform

Det er fjerde år i træk, Paris-Nice slutter på denne måde med en komprimeret buket af klatreture i Middelhavsbyens bjergrige bagland om søndagen efter en klatrefinale døgnet inden.

I 2016 slog waliseren Geraint Thomas til om lørdagen, erobrede førertrøjen fra australieren Michael Matthews og forsvarede den til vejs ende. Året efter leverede Thomas’ colombianske Team Sky-holdkammerat Sergio Henao en tilsvarende bedrift, men i 2018 glippede det altså for Simon Yates.