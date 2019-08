PostNord Danmark Rundt: Danske glæder midt i en total belgisk triumf sender spændende signaler

FOR ABONNENTER

Mens Danmarks førende professionelle landevejsrytter Jakob Fuglsang og hans kasakhiske arbejdsgiver Astana proklamerede, at de fortsætter samarbejdet de kommende to år, og den tidligere nationale mester Alexander Kamp i forbindelse med starten på PostNord Danmark Rundt, hvor han hører hjemme blandt favoritterne, bekendtgjorde, at han fra næste sæson optræder på WorldTouren for amerikanske Trek-Segafredo, mundede de første 169,7 km i den 29. udgave af den hjemlige cykelrundtur ud i tredobbelt belgisk triumf.