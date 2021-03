Den ene superfavorit kikser, den anden brillerer atter og suser videre mod nye højder

Mens den ene af de to superfavoritter på finaledagen i Tirreno-Adriatico, den italienske verdensmester i enkeltstart Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), led et overraskende nederlag i det afsluttende 10,1 km lange temporidt med San Benedetto del Tronto som det centrale punkt, var der ingen slinger i valsen hos førstemanden i det samlede klassement sloveneren Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Den 22-årige Tour de France-konge gik ind til enkeltstarten med et forspring på 1.15 minut til belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma), og selv om denne leverede en ny bragende bedrift ved at vise sig som den hurtigste i kampen mod klokken med tiden 11.06 minutter, rakte Pogacars fjerdeplads på sidste etape med et minus på 12 sekunder rigeligt til at forsvare førertrøjen.