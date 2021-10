Unge danskere forbløffer atter: Kvartet kvalificerer sig trods sygdom til opgør om VM-bronze

Trods sygdom, der i 11. time nødvendiggjorde en markant omlægning af taktikken, formåede bobler­-mandskabet i dansk banecyklings paradedisciplin 4 km holdforfølgelsesløb at levere et nyt imponerende resultat, da verdensmesterskaberne indledtes i dag på Jean Stablinski-velodromen i Roubaix.

Efter at det for et par uger siden blev til dansk guld ved europamesterskaberne i den schweiziske by Grenchen, kørte den 23-årige verdensmester fra Berlin i sidste sæson og sølvvinder fra OL i Tokyo Rasmus Lund Pedersen sig sammen med Matias Malmberg på 21 år, Tobias Aagaard Hansen, 19, Carl-Frederik Bévort, 17, og Robin Skivild, 20, frem til en plads i torsdagens bronzefinale, hvor modstanderen bliver Storbritannien, mens Italien og Frankrig kæmper om guldet.