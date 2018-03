Divisionsforeningen åbner for dommere på fuld tid Superligadommernes talsmand, Michael Tykgaard, er fortaler for fuldtidskontrakter til danske dommere. Divisionsforeningen er åben over for muligheden.

Der var klokkeklart straffespark«, rasede træner Bo Henriksen sidst i februar, da han mente, at dommer Peter Munch Larsen havde snydt AC Horsens for et forsøg fra 11-meter-pletten i en kamp mod Randers FC.

»Men i sidste ende skal vi ikke pibe over dommeren, han skal også have kærlighed«, lød det fra Horsens-træner Henriksen i en afsluttende forsoning. Og måske fortjener danske dommere mere klap på skulderen end trænerbrok.

For modsat de øvrige aktører på banen og bænken i Superligaen, arbejder ingen dommere på fuldtid med at passe fløjten og sikre retfærdighed i spillet.

»De forudsætninger, trænerne har at arbejde ud fra, er helt anderledes end vores. Og når vi spiller så stor en rolle i forhold til deres resultater, står forudsætningerne i skærende kontrast til hinanden«, siger superligadommernes talsmand, Michael Tykgaard.

Både Norge og Sverige har fuldtidsprofessionelle dommere. Sverige har desuden en dommer i den øverste Uefa-kategori, Elite Group, mens Norge også har haft det for nylig. Her kan dommerne få mulighed for at dømme Champions League-kampe og blive udtaget til EM- og VM-slutrunder.

Danske dommere på deltid

Inden 2015/16-sæsonen fik dommerne Jakob Kehlet og Mads-Kristoffer Kristoffersen hver en deltidskontrakt. Og før den igangværende sæson skrev yderligere fem dommere under på en deltidskontrakt. Syv danske superligadommere har dermed fået flere arbejdstimer om ugen til at passe dommerhvervet.

»Den eneste måde, jeg ser, at vi kan skabe rammerne på, er ved en fuldtidskontrakt. Vi har faktisk snakket med mange af trænerne om det, fordi de er jo enormt interesserede i, at vi er lige så opmærksomme som dem på deres spilsystemer, deres måde at angribe på, deres måde at forsvare på og deres finurligheder omkring dødbolde. Så kan vi have muligheden for at studere kampen og se, hvad det var, vi gjorde forkert«, siger Michael Tykgaard, som anerkender, at deltidskontrakterne er et godt skridt i den rigtige retning.

Han vurderer, at en fuldtidsdommer skal have 600.000-700.000 kr. årligt for at gøre det økonomisk attraktivt for dommerne, da flere af dem har lederstillinger hos deres nuværende arbejdsgivere.

Derfor er det også de største dommertalenter, der i fremtiden skal have mulighed for at dømme på fuldtid, mener Tykgaard.

»Der er mange dommere af den yngre generation, som ikke er i Superligaen endnu. De har ikke etableret sig på arbejdsmarkedet endnu, men er på vej til det. Det er mere dem, man skal sigte efter med en fuldtidskontrakt. De ligger i 1. division, og der er et kæmpe potentiale i dem. Få kløerne i dem, og gør dem til fuldtidsdommere«, siger han.

Danmarks højest rangerede dommer i Uefa-regi, Jakob Kehlet, føler, at opgraderingen til deltidsdommer har hjulpet ham med at blive mere stabil både i Superligaen og i europæiske kampe.

»Selvfølgelig vil der altid komme nogle kontroversielle kendelser og fejl, men det er minimeret, og jeg er kommet i markant bedre form. Det er nærmest hver dag, at jeg har 1,5-2 timer til at træne i min arbejdstid, så når jeg kommer hjem om aftenen, skal jeg ikke bruge tid på det«, fortæller Jakob Kehlet.

Dommeren havde cirka 60 rejsedage sidste år, så han er glad for, at træning og forberedelse nu ligger i løbet af dagen, så der kan blive mere tid til familien.