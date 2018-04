Frustrerede danskere mangler billetter, selv om der langt fra er udsolgt til Danmarks VM-kampe Der er solgt 5.000 billetter til Danmarks stadionafsnit ved de tre VM-kampe. Oprindelig var der afsat 8.700 – alligevel er mange danskere blevet afvist.

Umiddelbart lyder det som lidt af et skisma: På den ene side er der langt fra udsolgt til de danske stadionafsnit til sommerens VM-kampe i Rusland – på den anden side er talrige rød-hvide fodboldfans frustrerede over, at de ikke har fået tildelt billetter, selv om de har ansøgt om det.

Ikke desto mindre er det virkeligheden med et par måneder til slutrunden, hvor Danmark møder Peru, Australien og Frankrig. I alt havde Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) reserveret godt 8.700 billetter til danskere ved de tre gruppeopgør, men kun knap 5.000 har sikret sig adgangskort. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU).

»Vi er glade for dem, der kommer, men er selvfølgelig ærgerlige over, at der ikke er flere. Omvendt kommer det ikke så meget bag på os, når vi tænker på, at det foregår i Rusland, og især de to første kampe væk fra Moskva er forbundet med en del rejsetid. Samtidig ligger de i nogle områder – Saransk og Samara – hvor det nok ikke er så naturligt at kombinere det med en familieferie. Og så er der virkelig skruet op for hotelpriserne«, siger kommunikationschef Jakob Høyer og peger på endnu en barriere for de danske fans:

»Det har vist sig ikke at være så let endda at få billetter, for proceduren har været lidt vanskelig«.

Flere end 100 mangler billet

Netop det har talrige roligans måttet sande. Til kampen mod Peru har 645 billetter, mens tallet er 987 mod Australien og 3.362 mod Frankrig i Moskva. Alligevel er det især den sidste gruppedyst mod de stærke franskmænd, som mange danskere er frustrerede over at have fået afvist deres ansøgning til. Selv om der oprindelig var afsat 4.561 pladser til et rød-hvidt stadionafsnit.

»Det er forrykt, at man kan gøre alt, der kræves for at komme med, og så alligevel stå uden billetter...«, skriver en bruger for eksempel på Facebook-siden ’Danske fodboldfans på udebane’, hvor godt 2.000 danskere udveksler erfaringer og hjælper hinanden med alskens problemer relateret til landskampe.

Og det helt store problem er altså, at mange står uden billetter, selv om de har ansøgt om dem.

»Det giver ingen mening«, skriver en anden bruger.

Han er bare en af talrige folk på Facebook-siden, der ikke forstår, hvorfor billetsælgerne fra Fifa har afvist dem.

»Det er mange, vi mangler. Vi prøver at hjælpe over 150 med Frankrigs-kampen«, fortæller Jens Nielsen, der administrerer ’Danske fodboldfans på udebane’ – og selv har set flere end 100 landskampe, blandt andet alle Danmarks opgør i VM-kvalifikationen.

Svært at finde hotel i Saransk

Efterhånden har han identificeret nogle af de fejl, der kan have udløst en billet-afvisning. Det kan handle om, at ansøgerne har ændret i deres anmodning, at de har indtastet detaljerne fra et andet kreditkort end deres eget, at de har udfyldt mere end én bestilling til samme kamp.

»Det er ærgerligt, men vi håber til det sidste på at få det løst. DBU prøver også at hjælpe, men det er heller ikke så let for dem, for de rammer en mur med Fifa, ligesom nogle fans har gjort«, siger Jens Nielsen.

Selv uden billetproblemerne havde de rød-hvide fans dog ikke udfyldt de stadionafsnit, der var reserveret til danskere – især ikke mod Peru og Australien i de to første gruppekampe. Det bunder ifølge den rutinerede landsholdsfan Jens Nielsen i spillestederne. Saransk og Samara.

»Der kommer lidt færre, end jeg havde forventet og håbet til de to kampe. Men der er flere grunde. Saransk har været det største problem, for allerede da grupperne blev trukket, fandt vi ud af, at det var svært at finde et sted at overnatte der. Det har afholdt en del fra at tage derover«, siger han.

Til sammenligning var de danske stadionafsnit befolket af i alt godt 9.000 roligans til de tre EM-kampe mod Holland, Portugal og Tyskland i 2012 i Ukraine.