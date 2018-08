Kvist om det nye FCK: Det her er et vinderhold William Kvist ser FC København som forvandlet i forhold til sidste sæson. Nye profiler har gjort en forskel.

William Kvist fik i søndags sin første startplads for FC København i Superligaen i denne sæson. 68 minutter blev det til i 1-1-kampen ude mod AGF.

Inde fra banen kunne han se et efter hans mening forvandlet FCK-hold, der spillede med nyvunden selvtillid og kvalitet. En præstation han måtte tænke langt tilbage for at finde magen til.

»Hvis du skruer tiden præcis et år tilbage, så er vi markant anderledes nu. Det her er et vinderhold«.

»Det var det ikke sidste år. Vi dominerede ikke på samme måde og var simpelthen ikke lige så gode. Resultaterne var så også derefter«, siger Kvist.

Han er overbevist om, at de nye spillere, FCK har hentet i sommerens transfervindue, er en af grundene til den succesfulde start.

FCK har denne sommer hentet Dame N'Doye, der tager sin anden tørn i klubben. Angriberen blev i juli den mest scorende spiller i klubbens historie. Rutinerede Andreas Bjelland er desuden hentet i engelske Brentford.

»Sidste sommer solgte vi profiler som Andreas Cornelius og Mathias 'Zanka' Jørgensen. Vi hentede så nogle mere ukendte navne, som skulle bruge tid på at komme ind på holdet.

»Nu har vi fået noget stål i holdet, som fra dag ét kan gå ind og levere«, siger Kvist.

Ståle Solbakken er enig med Kvist. Han fastslår dog, at stammen på holdet er stort set den samme som sidste sæson.

»Vi så tegningen til noget rigtig godt i slutspillet i sidste sæson. Det har vi så bygget videre på«, siger Solbakken.

Mod Cornelius i aften

Torsdag aften venter det første af to playoffopgør i Europa League mod Atalanta.

Solbakken er bevidst om, at holdet skal ramme to perfekte kampe, hvis man skal videre til gruppespillet.

»Kan vi score en kasse dernede, så er det godt. Vi skal spille op til vores bedste og have noget held«, siger Solbakken.

Kvist ser frem til opgøret og forventer at møde et stærkt hold både teknisk og taktisk.

»Jeg har set nogle Serie A-kampe, og jeg synes, der er nogle fantastiske hold. Alle spillerne er enormt dygtige«.

»Man kan sige, at hvis man har Andreas Cornelius på bænken, så har man et godt hold«, siger Kvist.

