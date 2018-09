Europamester og krisetræner skal styre det alternative landshold John 'Faxe' Jensen og danmarksserietræneren Hasse Kuhn danner trænerteam for det alternative danske landshold mod Slovakiet i morgen.

Efter en intens jagt ser det ud til at være lykkedes Dansk Boldspil-Union (DBU) at samle et alternativt landshold, der kan spille onsdagens testkamp mod Slovakiet.

I spidsen for de alternative spillere står også alternative trænere, da DBU har accepteret, at landstræner Åge Hareide og assistent Jon Dahl Tomasson ikke skal have noget med nationalmandskabet at gøre, mens de normale profiler ligger i konflikt med fodboldforbundet om en ny aftale for rammerne på landsholdet.

Og det bliver europamesteren John 'Faxe' Jensen og 54-årige Hasse Kuhn, som får den specielle tjans, erfarer Politiken. Siden har DBU bekræftet det.

Det mest kendte af de to navne - manden bag Danmarks første mål i EM-finalen anno 1992 - stoppede som træner i Fremad Amager i sommer, men har også gjort Herfølge til sensationelle danske mestre i 2000 og været assistent for Michael Laudrup i diverse klubber. Han får cheftrænerfunktionen, skriver DBU i en pressemeddelelse.

Mindre kendte er assistenten Hasse Kuhn nok, selv om han faktisk har vundet Superligaen som spiller, da han indtog en mindre rolle for Lyngby i 1991/92. Nu er er han til daglig træner i danmarksserieklubben Skjold Birkerød, og i går var han med til at ringe forskellige spilleremner op for at høre, om de ville trække i den rød-hvide trøje.

Kun udtaget til den første af to kampe

Hasse Kuhns navn lærte de fleste danske fodboldiagttagere for alvor at kende i 2001, da Lyngby gik konkurs. Dengang var han træner for klubbens hold i Danmarksserien, så da cheftræner Poul Hansen og alle kontraktspillerne blev fritstillet, tog Kuhn ansvaret for en flok amatører, der skulle forsøge at gøre sig i Superligaen.

Altså har Hasse Kuhn - der i øvrigt er bror til Hobro-chefen Allan Kuhn - en vis erfaring med at få en sammenbragt flok til at præstere bedst muligt.

Spillerne er efter alt at dømme kun udtaget til kampen onsdag og altså endnu ikke til den vigtigere Nations League-dyst mod Wales på søndag.

Avarta-angriber er blandt de udtagne

En af spillerne er Avartas topscorer i 2. divisions pulje 2, Christian Offenberg, har han selv bekræftet over for DR. Så sent som i lørdags scorede den 30-årige skarpretter tre mål på 52 minutter i sit holds 4-1-sejr på udebane mod Marienlyst. Og han drager af sted med sin klubs velsignelse:

»Det skal han da sige ja til. Han kan få en stor oplevelse«, sagde Benny Nielsen, ekslandsholdsspiller med 28 kampe og nu sportschef i Avarta, til Politiken i går.

Offenberg er amatør og ikke medlem af Spillerforeningen, ligesom det formentlig er tilfældet med en stor del af de andre spillere på det alternative landshold.

Spillerforeningen opfordrede i går alle sine medlemmer til at vise Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af landsholdet solidaritet og dermed takke nej til den unikke mulighed for at repræsentere Danmark på fodboldbanen.

Alligevel ser det altså ud til, at det er lykkedes at samle et hold, men DBU har ingen kommentarer til sagen.

Efter Politikens oplysninger ønsker fodboldforbundet at holde truppen hemmelig så længe som muligt for at beskytte spillerne mod eventuelt pres fra Spillerforeningen og dens medlemmer.