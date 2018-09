Skuffet tv-boss giver Brian Laudrup fri: Han ved for meget om de store spillere til at kommentere DBU's sekundahold Rettighedshaveren Discovery er utilfreds med, at amatørspillere udgør det danske landshold mod Slovakiet.

De troede, de skulle fylde aftenfladen med Christian Eriksen, Simon Kjær og de øvrige danske landsholdsstjerner. Men som følge af landsholdskonflikten må tv-folkene hos rettighedshaveren Discovery Networks erkende, at onsdagens landskamp mod Slovakiet bliver med helt ukendte amatørspillere i DBU's trøjer. På medievirksomheden er man »dybt skuffede og forundrede«, siger direktør Christian Kemp. »Det betyder jo helt konkret, at vi ikke kan tilbyde det produkt, vi og de danske fans forventer og har betalt for«. »Derfor er det også destruktivt, at DBU stiller med et sekundahold for at slippe for sanktioner fra Uefa«, siger Christian Kemp til DR. På grund af landsholdskonflikten er alle de velkendte landsholdsspillere blevet i Danmark. DBU har til lejligheden sammensat et landshold af spillere, der primært er hentet i klubber i 2. division. Discovery sender dog landskampen som planlagt på Kanal 5. Til gengæld bliver det uden Brian Laudrup som kommentator. Den tidligere landsholdsspiller er på grund af det alternative danske landshold blevet hjemme i Danmark. »Brian Laudrups rolle hos os er at berige vores seere med sin viden om de store kampe og de store spillere. Det kvalificerer dette opgør ikke til«, siger Discoverys sportschef, Anders Bay, til BT. Danskerne vil derfor kun kunne høre Peter Piil kommentere kampen mod Slovakiet. Kampen begynder klokken 20.45 onsdag aften. ritzau