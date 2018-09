Slovakiet dumper billetpriser til 1 euro for at se danske amatører Fodboldfans kan købe billetter til onsdagens landskamp mellem Slovakiet og Danmark for 1 euro per styk.

1 euro eller 7 kroner og 45 øre. Det er prisen for en billet til onsdagens landskamp mellem Slovakiet og Danmark i Bratislava. På det slovakiske forbundets hjemmeside fremgår det, at billetter i både kategori 1 og 2 nu sælges til 1 euro per styk. Samtidig meddeler forbundet, at fans med originale billetter til kampen får refunderet beløbet på nær den ene euro per billet. »Man må jo spørge DBU, om hvorfor det er blevet sådan. Folk i Slovakiet er sure over, at Danmark er kommet med amatørspillere. Der er mange, som har ønsket at få deres billetter refunderet. »Folk, der har købt billet til den oprindelige pris, har fået eller vil få deres penge refunderet. Det inkluderer også de danske fans, der måtte have købt billet«, siger Monika Jurigova, der er presseansvarlig for Slovakiets fodboldlandshold. Billetterne kostede oprindeligt 26 eller 16 euro per styk, men købere af disse får altså nu henholdsvis 25 og 15 euro refunderet. I en pressemeddelelse beklager forbundet, at Slovakiet skal møde et dansk landshold bestående af spillere fra lavere rækker. Desuden meddeler slovakkerne, at de er blevet lovet kompensation fra dansk side. Det slovakiske forbund kalder situationen akavet, og håber at de slovakiske fans vil komme og støtte holdet alligevel. Kampen spilles i Bratislava med start klokken 20.45. ritzau