Fem centrale svar i spillerkonflikten: Den gamle aftale er død – men løsningen er stadig langt væk

Åge Hareide og John Dahl Thomasson ankom i silende regn til Århus før til weekendens landskamp mod Wales. Men selv om de to endelig igen står i spidsen for landsholdet, så er der ingen garanti for, at deres arbejdsgiver, DBU, og Spillerforeningen kan blive enige om en permantent løsning, der kan sikre, at de to herrer ikke igen bliver parkeret på sidelinjen om en måned.